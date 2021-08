Sachbeschädigung

Eisenberg

Zwischen dem 24.08.21, 20:00 h und dem 25.08.21, 10:00 h wurden auf dem Gelände eines Erdbeerlandes in Eisenberg 2 Omnibusse stark beschädigt. Die bislang unbekannten Täter schlugen mehrere Scheiben ein, die Türen wurden gewaltsam geöffnet, Scheinwerfer wurde beschädigt und in den Fahrzeugen wurde ebenfalls randaliert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Verkehrsunfall

Göllheim

Am 25.08.21, gegen 16:00 h ereignete sich in der Kloster-Rosenthal-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Beide fuhren die Kloster-Rosenthal-Straße in Richtung Altstraße. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Rädern, so dass einer der beiden stürzte. Der andere entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Radfahrer soll es sich um einen 12-14 jährigen Jungen gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei Kirchheimbolanden unter 06352/911-2700.

Beleidigung

Zellertal

Am 24.08.21, gegen 15:25 h spazierte eine Frau mit ihrem Kinderwagen auf dem Feldweg oberhalb von Zell. Nachdem sie in Richtung Zell abgebogen war, kam ihr ein dunkler Kleinbus entgegen. Der Fahrer hielt an und beleidigte die Frau. Anschließend fuhr er weiter und traf an der nächsten Kreuzung im Feld ein Quad. Die beiden Fahrer unterhielten sich kurz. Dann fuhr das Quad in Richtung Zell und der Kleinbus in Richtung Einselthum weiter. Die Polizei sucht nach dem Quadfahrer, da er eventuell wichtige Angaben zur Aufklärung der Tat liefern könnte. Der Zeuge soll sich bitte auf der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-2700 melden.