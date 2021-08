Geld und Auto beschlagnahmt

A61 Rheinhessen – Vier Betrüger im Alter von 16 bis 30 Jahren sind der

Polizei am vergangenen Dienstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle auf der

A61 bei Worms ins Netz gegangen. Ihren Mazda hatten Unbekannte mit falschen

Personalien erworben und nicht umgemeldet. Dazu ergab die Überprüfung, dass die

Männer aus Rumänien im Verdacht stehen, in ganz Deutschland in unbeobachteten

Augenblicken die Motoren zum Verkauf stehender Fahrzeuge zu manipulieren, um den

arglosen Verkäufern schwerwiegende Schäden vorzutäuschen und die Autos günstig

erwerben zu können. In ihrem Gepäck fanden die Beamten der Verkehrsdirektion

Wörrstadt eine größere Menge Bargeld, Fahrzeugschlüssel eines Porsche und eines

BMW, zur Zwangsentstempelung ausgeschriebene Kennzeichen aus Bochum, rote

Händlerkennzeichen eines unbekannten Besitzers und eine geringe Menge Cannabis.

Dazu war der 18-jährige Fahrer mit einem unrechtmäßig erworbenen Führerschein

aus Frankreich unterwegs.

Neben diversen Anzeigen wurde alle aufgefundenen Gegenstände einschließlich des

Pkw beschlagnahmt, so dass die Vier ihren Weg zu Fuß fortsetzen mussten.

Motorradfahrer kommt aufgrund von Fußball zu Fall

Mainz-Oberstadt – Durch Fußball spielende Kinder kam am frühen Abend des

25.08.2021 ein 65-jähriger Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich hierbei im

Kopfbereich. Die drei Kinder im Alter zwischen 8 und 10 Jahren spielten auf

einer Grünfläche neben der Straße, als der Ball versehentlich zwischen geparkten

Fahrzeugen auf die Fahrbahn des Ebersheimer-Wegs rollte. Ein herannahender

Motorradfahrer hatte keine Gelegenheit mehr dem plötzlich auftauchenden

Hindernis auszuweichen und stürzte. Der 65-jährige erlitt eine Kopfverletzung

und wurde durch den Rettungsdienst in die Uniklinik Mainz verbracht.

Diebstahl eines angeschlossenen Fahrrads

Mainz-Hechtsheim – Am späten Mittwochabend zwischen 21:50 Uhr und 22:55

Uhr kam es vor dem Fitnessstudio „FitX“ in Mainz-Hechtsheim zu einem

Fahrraddiebstahl. Der 18-Jährige schloss sein blau/schwarzes Herrenrad der Marke

„CUBE“ mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer an. Entwendet wurde das

Rad augenscheinlich mitsamt dem Schloss. Ein bisher unbekannter Zeuge

informierte den jungen Mann darüber, eine Person mit einem passenden Fahrrad die

Alte-Mainzer-Straße in Richtung Oberstadt wegfahren gesehen zu haben. Eine

Personenbeschreibung zu dem Tatverdächtigen liegt nicht vor. Wer Hinweise zu der

Tat geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der

Telefonnummer 06131-654310 in Verbindung zu setzen.

Ja ist denn schon wieder Ostern?! (FOTO)

Mainz-Lerchenberg – Das dachte sich vermutlich eine Spaziergängerin

gestern Abend im Feld, angrenzend an den Kreisverkehr vor dem Lerchenberg. Die

Frau entdeckte dort ein kleines schwarzes Kaninchen, das sich an den Blumen

gütlich tat. Da auszuschließen war, dass es sich um ein Wildkaninchen handelte,

informierte die Frau die Polizei. Durch die Streife der Inspektion auf dem

Lerchenberg wurde das zutrauliche Kaninchen eingefangen und – aufgrund fehlender

Hinweise auf den Besitzer – im Mainzer Tierheim einquartiert.

Kinder im Straßenverkehr – Der sichere Weg zur Schule

Mainz – Für viele Kinder beginnt Ende August die Schule und somit ein

neuer Lebensabschnitt. Schon der Weg dorthin stellt die Schulanfänger vor neue

Herausforderungen, müssen sie doch die Besonderheiten des Schulweges erst

kennenlernen. Die Polizei Rheinland-Pfalz gibt Tipps, worauf Eltern achten

sollten, damit ihre Kinder sicher in der Schule ankommen.

Kinder zählen zu den verkehrsschwachen Personen und sind somit im Straßenverkehr

besonders gefährdet. Hier ist es egal, ob sie als Fußgänger, Radfahrer oder als

Insasse in einem Fahrzeug unterwegs sind.

Laut der Unfallstatistik ereigneten sich im Jahr 2020 in Rheinland-Pfalz 1.202

Verkehrsunfälle, bei denen Kinder im Alter bis 14 Jahren beteiligt oder

betroffen waren. Im Vergleich zu 2019 ist dies ein Rückgang um 232 Unfälle. Im

Jahr 2020 wurden dabei 970 Kinder verletzt, davon 153 schwer und ein Kind

getötet. In diesem Zusammenhang reduzierte sich erfreulicherweise auch in

Rheinland-Pfalz die Zahl der verunglückten Kinder auf dem Schulweg von 114 auf 69. Im ersten Halbjahr 2021 wurde kein Kind getötet.

Kinder als verkehrsschwache Personen:

Kinder müssen erst eine Vielzahl von Verhaltensweisen und Fähigkeiten

entwickeln, die ihnen eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr ermöglicht.

Aufgrund ihrer Körpergröße haben sie generell einen schlechteren Überblick über

das Verkehrsgeschehen und ihr Blickfeld ist um rund 30 Prozent kleiner als das

eines Erwachsenen. Entfernungen und Geschwindigkeiten können sie noch nicht

sicher einschätzen. Diese kindestypischen Verhaltensweisen sind jedoch auch

Ursache für das hohe Unfallrisiko. Deshalb bittet die Polizei alle

Fahrzeugführer speziell an Schulen immer bremsbereit zu sein und die

Geschwindigkeit deutlich zu verringern, sobald sich Kinder am Straßenrand

befinden.

Tipps der Polizei Rheinland-Pfalz, damit die Kleinsten sich sicher im

Straßenverkehr bewegen können:

Üben Sie mit Ihrem Kind rechtzeitig den Schulweg ein und

besprechen Sie die Gefahrenstellen.

besprechen Sie die Gefahrenstellen. Der kürzeste Schulweg ist nicht immer der Sicherste. Wählen Sie

den Schulweg so, dass Ihr Kind möglichst selten die Straße

überqueren muss. Wenn doch, dann vorzugsweise an Kreuzungen und

Einmündungen mit Fußgängerampeln oder Zebrastreifen.

den Schulweg so, dass Ihr Kind möglichst selten die Straße überqueren muss. Wenn doch, dann vorzugsweise an Kreuzungen und Einmündungen mit Fußgängerampeln oder Zebrastreifen. Bleiben Sie vor dem Überqueren einer Straße immer erst am

Bordstein stehen und schauen Sie mehrmals nach rechts und links.

Bordstein stehen und schauen Sie mehrmals nach rechts und links. Schauen Sie auch bei einer grünen Ampel erst nach rechts und

links.

links. Bleiben Sie am „Zebrastreifen“ stehen. Erst losgehen, wenn alle

Autos wirklich halten.

Autos wirklich halten. Zeigen Sie dem Kind die Gefahren auf, die an Ein- und Ausfahrten

und auf Parkplätzen lauern.

und auf Parkplätzen lauern. Erklären Sie ihrem Kind, was ein „toter Winkel“ an einem

Auto/Lkw ist und worauf es hier besonders achten muss.

Auto/Lkw ist und worauf es hier besonders achten muss. Überprüfen Sie das Verhalten Ihres Kindes. Lassen Sie es den Weg

alleine gehen und folgen Sie ihm in einem ausreichenden Abstand.

Setzen Sie Ihr Kind nicht unter Zeitdruck.

alleine gehen und folgen Sie ihm in einem ausreichenden Abstand. Setzen Sie Ihr Kind nicht unter Zeitdruck. Kinder sollten zur besseren Sichtbarkeit helle Kleidung und

Reflektoren tragen – insbesondere in der „dunklen Jahreszeit“.

Elterntaxi

Auch wenn es gut gemeint ist, sollten die eigenen Kinder nicht mit dem Auto zur

Schule gefahren werden. Die sogenannten Elterntaxis schaffen gerade vor den

Schulen eine unübersichtliche Verkehrssituation und erhöhen damit für Kinder,

die zu Fuß unterwegs sind, das Unfallrisiko erheblich. Die Polizei empfiehlt

daher, auch Grundschüler möglichst zu Fuß zur Schule gehen zu lassen. Manche

Schulen stellen Schulwegpläne bereit, welche die Routen ohne oder mit nur

geringen Gefahrenpunkten zeigen.

Wenn sich der Fahrdienst nicht vermeiden lässt:

Suchen Sie sich in der Nähe der Schule einen geeigneten

Parkplatz oder eine geeignete Seitenstraße, an dem Sie gefahrlos

anhalten können, niemand anderen behindern oder sogar gefährden.

Parkplatz oder eine geeignete Seitenstraße, an dem Sie gefahrlos anhalten können, niemand anderen behindern oder sogar gefährden. Lassen Sie Kinder nur auf der Gehwegseite aussteigen

Behalten Sie vor dem Öffnen der Autotür die Umgebung im Blick.

Zeigen Sie ihrem Kind von dort aus, wie es sicher zur Schule

kommt.

Hilfestellung und Tipps zum Thema „sicherer Schulweg“ erhalten Sie u.a. von:

Ihrer Schule

der Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz

dem Forum Verkehrssicherheit Rheinland-Pfalz

der Unfallkasse Rheinland-Pfalz

Ihrer Polizei

Näheres über themenbezogene Projekte wie „Gelbe Füße“ oder „Sicher zur Schule“

finden sie im Internet unter:

Fund eines auffälligen BMX-Fahrrads

Oppenheim

Am Mittwoch, den 25.08.2021, wird ein auffälliges BMX-Fahrrad in Oppenheim in der Nähe des Festplatzes An der Festwiese aufgefunden. Dieses liegt vermutlich schon seit drei Tagen dort. Auf dem Festplatz befindet sich zur Zeit ein Zirkus, der im Rahmen eines Ferienprogramms der VG Rhein-Selz dort gastiert. Es handelt sich bei dem Fahrrad um ein BMX-Rad der Marke Decathlon mit neongelben Reifen. Da es sich zum jetzigen Zeitpunkt keiner Straftat zuordnen lässt, wird es beim Fundbüro der VG Rhein-Selz verwahrt. Dort kann sich der Verlierer bzw. die Verliererin mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis melden. Sollte es gestohlen worden sein, so wird um Anzeigenerstattung bei der Polizei Oppenheim gebeten.

Ladendiebstahl

Gensingen, 25.08., Binger Straße, 18:44 Uhr. Ein 17-Jähriger entwendete alkoholische Getränke im Wert von ca. 700 EUR aus einem Supermarkt. Im Kassenbereich sprach der Ladendetektiv den Jugendlichen an und hielt ihn fest bis zum Eintreffen der Streife. Ein Komplize, der ebenfalls Alkohol in ähnlicher Höhe mitnehmen wollte, entkam ohne Diebesgut. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen, 24.08., Bingerbrücker Straße, 22:42 Uhr. Mehrere Anrufer meldeten am späten Abend einen Fahrer, der sogenannte „Donuts“ mit durchgedrehten Reifen vollführe. An der Ausfahrt des Nettoparkplatzes kam den Beamten ein weißer BMW ohne Frontkennzeichen entgegen. An den Reifen fand sich ein angebrachtes Drahtgeflecht; auf der Fahrbahn befanden sich typische Gummianhaftungen. Zeugen bestätigten den 21-jährigen BMW-Fahrer als Verursacher. Dieser und sein Beifahrer wiesen drogentypische Auffälligkeiten auf. Der aus England stammende Mann wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Einbruchdiebstahl

Bingen, Bienengarten, 20.08., 15:00 Uhr – 24.08., 09:15 Uhr. Ein 38-Jähriger meldete einen Einbruch in seiner Baustelle. Im genannten Zeitraum haben Unbekannte hochwertiges Werkzeug im Wert von 10.000 EUR entwendet. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.