33-jährige Pkw-Fahrerin verletzt sich schwer

A6/Landstuhl – Aus bislang ungeklärten Gründen kam am Mittwochabend eine

33-jährige Fahrerin auf der Autobahn A6 unmittelbar vor dem Autobahnkreuz

Landstuhl mit ihrem Pkw ins Schleudern. Der Wagen touchierte zunächst die

Mittelschutzplanke, rutschte anschließend quer über die Fahrbahn und prallte

dann in die rechte Seitenschutzplanke. Danach schleuderte der Ford S-Max weiter

über die Fahrbahn und kollidierte nochmals mit der rechten Seitenschutzplanke,

bevor das Fahrzeug im Ausfädelungsstreifen zur A62 zum Stehen kam.

Ein Ersthelfer fand die Fahrerin schwerverletzt im Fußraum vor, während ihre

drei Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren auf den Rücksitzen unverletzt

geblieben waren. Die schwerverletzte Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins

Krankenhaus gebracht und notoperiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die

33-Jährige inzwischen außer Lebensgefahr.

Der Sachschaden an ihrem Pkw dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen.

Während der Unfallaufnahme war die A6 in Fahrtrichtung Mannheim für rund

eineinhalb Stunden voll gesperrt. |PASt KL/cri

Kinder machen Führerschein in den Ferien

Kaiserslautern – Zahlreiche Kinder haben in den Sommerferien den

Fahrradführerschein erworben. Sie nutzten das „außerplanmäßige“ Angebot der

Jugendverkehrsschule (JVS). Die Erfolgsquote lag bei 100 Prozent.

Normalerweise ruht der Betrieb in der JVS während der Ferien, aber da

coronabedingt nicht alle Schulen aus Kaiserslautern ihre begonnene

Fahrradausbildung abschließen konnten, hatten Oliver Cusnick und sein Team den

Kids die Möglichkeit eingeräumt, ihre Fahrradprüfung in den Sommerferien

nachzuholen.

Insgesamt 80 Kinder nahmen das Angebot an und wurden an den vereinbarten

Prüfungstagen von ihren Eltern zur Jugendverkehrsschule am Kniebrech gebracht.

Hier konnten die Schülerinnen und Schüler in einer Übungseinheit mit

abschließender Prüfung den Fahrradführerschein erwerben.

Die erfolgreiche Bilanz: Alle Kinder, die an der Prüfung teilnahmen, haben sie

auch bestanden. So konnte allen direkt im Anschluss an die Prüfung der

Führerschein ausgehändigt werden – und alle nahmen ihn voller Stolz in Empfang.

|JVS/cri

Mit Messer verletzt

Kaiserslautern – Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zum Mittwoch mit einem

Messer verletzt worden. Die Polizei ermittelt deshalb gegen einen 26-Jährigen

wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach dem aktuellen Stand

der Ermittlungen kam es in der Eisenbahnstraße zur Messerattacke auf den

27-Jährigen. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, weil ein Mann auf der Straße

mit einem Messer auf einen anderen losgegangen sei. Bis zum Eintreffen der

Polizeistreifen waren alle Beteiligten weggerannt. Am Bahnhof konnte der

Verletzte durch Kräfte der Bundespolizei angetroffen werden. Er war leicht an

der Schulter verletzt. Sanitäter versorgten den Mann und brachten ihn ins

Krankenhaus. Ermittlungen führten die Beamten der Polizei Kaiserslautern

schließlich auf die Spur des 26-Jährigen. In der Wohnung des Verdächtigen

stellten sie zwei Klingen sicher, die als Tatwaffe in Frage kommen. Der

26-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mit gestohlener Bankkarte am Zigarettenautomat bedient

Kaiserslautern – Mit einer gestohlenen Bankkarte haben sich Unbekannte am

Wochenende an einem Zigarettenautomaten bedient und so Tabakwaren im Wert von

mehr als 100 Euro erbeutet. Die Karte stahlen die Diebe zwischen Freitagabend

und Samstagvormittag aus einem in der Merianstraße parkenden Auto. Sie steckte

in einem Geldbeutel, der in dem VW Golf lag. Das Portemonnaie rissen sich die

Diebe mitsamt der Bankkarte unter den Nagel. Nach dem aktuellen Stand der

Ermittlungen setzten die Täter die Karte dann mindestens 14-mal an einem

Zigarettenautomaten ein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang am Samstag

Verdächtiges wahrgenommen haben oder denen Personen oder Fahrzeuge in der

Merianstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Heuhaufen brennen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – Zwei Heuhaufen haben am

Mittwochnachmittag auf einer Wiese in der Nähe des Drehenthalerhofs gebrannt.

Kurz vor 16:30 Uhr ging das zur Ballenpressung aufgetürmte Heu in Flammen auf.

Auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern brannte es. Das Feuer wurde von der

Feuerwehr gelöscht. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus

und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf