Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Rücksichtslose Flucht mit gestohlenem Roller – Berauschter 31-Jähriger ohne Führerschein festgenommen

Baunatal/Edermünde (ots) – Offenbar weil er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, keinen Führerschein hat und darüber hinaus auf einem zuvor gestohlenen Roller unterwegs war, trat Mittwochmittag 25.08.2021 ein 31-jähriger Mann rasant und rücksichtslos die Flucht vor einer Polizeistreife bei Baunatal an. Mit bis zu 70 km/h flüchtete der Fahrer über Feldwege, Straßen, Äcker und durch Gärten, bis er nach einer fortgesetzten Flucht zu Fuß von den Polizisten in Großenritte festgenommen werden konnte.

Gegen den 31-jährigen Mann aus Fuldabrück wird nun wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und weiterer Verkehrsdelikte ermittelt.

Die eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West war gegen 12:30 Uhr nach einer Meldung über eine gestürzte Fahrradfahrerin auf einem Feldweg zwischen Baunatal-Hertingshausen und Edermünde-Besse unterwegs. Dort fiel ihnen der auf dem landwirtschaftlichen Weg fahrende Roller auf, weshalb sie das Fahrzeug anhalten und kontrollierten wollten. Sofort gab der Fahrer Vollgas und trat die Flucht an.

Bei der Überprüfung des am Fahrzeug angebrachten Kennzeichens stellte sich heraus, dass dieses eigentlich zu einem Schlepper gehören. Während der Verfolgung des flüchtenden Rollers, die sich über das gesamte Gebiet zwischen Hertingshausen, Besse und Großenritte zog, missachtete der Fahrer sämtliche Anhaltesignale der Polizei und erreichte gefährlich hohe Geschwindigkeiten.

Im Bereich “Sonnenhof” fuhr er mit hohem Tempo auf einen neben einem Rettungswagen stehenden Sanitäter zu, der dort zur Behandlung der gestürzten Fahrradfahrerin eingesetzt war. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte der 40-jährige Mann verhindern, dass der Roller ihn erfasste.

Die weitere Fahndung der Polizei führte schließlich wenige Minuten später zur Festnahme des Fahrers. Den Roller fanden die Beamten unweit entfernt in der Sommerbachstraße. Ein Atemalkoholtest bei dem amtsbekannten 31-Jährigen ergab 0,3 Promille. Da er darüber hinaus deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er sich auf der Dienststelle einer Blutprobe unterziehen.

Wie die weiteren Ermittlungen der Polizisten ergaben, waren der Roller, die Helme und das Kennzeichen zuvor vom Grundstück in Besse gestohlen worden. Den Diebstahl hatte der Eigentümer noch gar nicht bemerkt, als die Polizisten Kontakt zu ihm aufnahmen. Die Ermittlungen gegen den 31-Jährigen dauern an.

Versuchte Tötung in Wolfhagen-Viesebeck – Täter und Opfer kennen sich

Wolfhagen-Viesebeck (ots) – Folgemeldung – Nach dem versuchten Tötungsdelikt in der Nacht zum vergangenen Mittwoch 18.08.2021 in Wolfhagen-Viesebeck ist der Staatsanwaltschaft und der zu Aufklärung der Tat eingerichteten Soko Wolf der Kasseler Kripo ein Ermittlungserfolg gelungen. Es besteht ein Tatverdacht gegen den 25-jährigen Mann aus Wolfhagen, der wegen des Messerangriffs am vergangenen Donnerstag 19.08.2021 auf einem Feldweg in Wolfhagen, bereits in Untersuchungshaft sitzt. Er muss sich nun auch wegen des versuchten Tötungsdelikts in Wolfhagen-Viesebeck verantworten.

Der 25-Jährige ist verdächtig, in der Nacht zum vergangenen Mittwoch an der Tür des Wohnhauses des 39-jährigen Opfers geklingelt und ihn anschließend mit einem Messer angegriffen zu haben. Eine Angehörige hatte den 39-Jährigen mit den lebensgefährlichen Schnittverletzungen gefunden und den Notruf gewählt.

Die intensivmedizinische Behandlung im Krankenhaus führte dazu, dass sich der Zustand des Mannes später stabilisierte. Der Tatverdächtige und das Opfer sind sich persönlich bekannt. Das Motiv und der genaue Hintergrund der Tat sind bislang noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Baumaschinen und Werkzeug gestohlen

Ahnatal (ots) – Bisher unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in Ahnatal-Heckershausen in der Zeit zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Montagnachmittag, 14 Uhr, Baumaschinen und Werkzeug im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. Die Kasseler Polizei erbittet Zeugenhinweise.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte die Hausbesitzerin den Einbruch in der Straße “Auf der Lieth” am gestrigen Nachmittag festgestellt. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die unbekannten Täter ein Kellerfenster aufgebrochen und gelangten so in das Haus, das aktuell saniert wird. Wohin die Einbrecher anschließend flüchteten und ob sie zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug nutzten, ist bislang unbekannt.

Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe bitten Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben oder Täterhinweise geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen