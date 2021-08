Bewaffneter Raubüberfall auf Bio-Markt – 22-Jähriger festgenommen

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Die umfangreichen Ermittlungen zu einem schweren Raub mit Waffe auf einen Bio-Markt, führten nun zu einem Erfolg. Der Kripo gelang am Mittwoch 25.08.2021 mit Unterstützung des SEK, die Festnahme eines 22-Jährigen in Niederzwehren. Der Festgenomme hat den Überfall gestanden.

Der schwere Raub auf den Bio-Markt in der Wilhelmshöher Allee in Kassel hatte sich am frühen Morgen des 17.07.2021 ereignet. Gegen 5:35 Uhr betrat der Täter das Geschäft und erbeutete unter Vorhalt einer Waffe Bargeld. Anschließend flüchtete der Räuber auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt.

Bei den intensiven Ermittlungen und infolge der Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera sowie weiterer Beweismittel war der 22-Jährige in den Fokus der Beamten des Kommissariats 35 geraten. Nachdem von der Staatsanwaltschaft Kassel ein Durchsuchungsbeschluss bei Gericht erwirkt worden war, konnten die Ermittler den 22-jährigen Mann in seiner Wohnung festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie Beweismaterial, das nun ausgewertet wird. Die Ermittlungen dauern an.

Er wurde Donnerstag 26.08.2021 auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden.

Einbrecher erbeuten Geld, Bier und Shisha-Pfeifen aus Imbiss

Kassel-Waldau (ots) – Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in einen Imbiss in der Kasseler Fuldaaue eingebrochen und haben neben einer kompletten Kasse auch zahlreiche Bierflaschen und mehrere Shisha-Pfeifen erbeutet. Die Kasseler Kripo sucht nach Zeugen, die Täterhinweise geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, ereignete sich der Einbruch in den Imbiss an der Fuldaaue in der Zeit zwischen Mitternacht und Donnerstagmorgen 26.08.2021 gegen 10 Uhr. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und begaben sich dann auf ihren Beutezug. Im Gastraum gingen sie mit mitgebrachtem Werkzeug brachial einen Zigarettenautomaten an, konnten diesen aber nicht aufbrechen. Wohin sie mit ihrer Beute flüchteten und ob sie zum Abtransport ein Fahrzeug nutzten, ist bislang nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

