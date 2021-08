Tritte gegen Beamte – Bundespolizei nimmt zwei renitente Damen fest

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Am Mittwochabend 25.08.2021 zwischen 22-23:30 Uhr nahmen Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof gleich 2 Damen fest, nachdem diese jeweils eine Polizistin und einen Polizisten angriffen. Zunächst wurde eine 25-Jährige in der Regionalbahn von Fulda nach Frankfurt/Main ohne Ticket angetroffen und daher durch die Bundespolizei am Hauptbahnhof kontrolliert. Bei der Mitnahme zur Dienststelle riss die Dame dann eine eingesetzte Beamtin zu Boden und trat ihr gegen den Oberschenkel. Die Polizistin blieb bei dem Angriff unverletzt.

Etwa eine Stunde später wurden die Beamten zu einer verbalen Auseinandersetzung an einen ICE gerufen. Hier konnte unter anderem eine alkoholisierte 37-Jährige festgestellt werden. Auch sie wehrte sich gegen die Mitnahme zur Dienststelle, zunächst verbal in Form von Beleidigungen und dann, indem sie einen der Beamten von hinten gegen die Beine trat. Der Polizist blieb ebenfalls unverletzt.

Gegen beide Damen wurden Ermittlungsverfahren u. a. wegen Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die 25-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde dann, wie die 37-Jährige bereits am selben Abend auf freiem Fuß belassen.

23-Jährige verletzt Beamtin mit Rasierklinge

Frankfurt-Preungesheim (ots)-(dr) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 26.08.2021 kam es in der Homburger Landstraße zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine Polizeibeamtin mit einer Rasierklinge verletzt wurde. Zuvor hatte eine 23-jährige Frau Suizidabsichten angekündigt, sodass sich mehrere Streifen auf ihre Suche begaben.

Sie konnte schließlich gegen 23:10 Uhr in der Homburger Landstraße, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, angetroffen werden. Als sie weglaufen wollte, versuchte eine Beamtin sie festzuhalten. Hierbei verletzte die 23-Jährige die Beamtin mit einer Rasierklinge an der Hand. Im Bereich einer Mauer gelang es schließlich, die junge Frau, die sich die Rasierklinge mehrfach an den Hals gehalten hatte, unter Widerstand festzunehmen.

Die 23-Jährige wurde in der Folge in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die an der Hand verletzte Beamtin konnte ihren Dienst nach ambulanter Behandlung fortsetzen.

E-Scooter im Stadtgebiet – Zahlreiche Nutzer halten sich nicht an die Vorgaben

Frankfurt (ots)-(dr) – Am Mittwoch 24. August 2021, führte der Fachbereich Verkehrserziehung/-aufklärung des Polizeipräsidiums Frankfurt zum Schutz von “schwächeren Verkehrsteilnehmern” umfangreiche Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet durch. Dabei zeigen die Erfahrungen seit der Einführung der Verordnung, dass sich zahlreiche E-Scooter-Nutzer nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten.

Mit dem 15. Juni 2019 trat die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) in Kraft, welche die Nutzung von E-Scootern im öffentlichen Verkehrsraum regelt.

So zählen folgende Verstöße zu den am häufigsten geahndeten:

Fahren auf nicht zugelassenen Verkehrsflächen

Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss

Fahren mit zwei oder mehreren Personen

Verkehrsbehinderndes Abstellen

Darüber hinaus ereigneten sich im Jahr 2020 insgesamt 118 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von E-Scootern. Bei 69 Unfällen kam es zu Personenschäden, bei 14 gab es sogar schwer verletzte Personen.

Diese Erkenntnisse machen Kontrollmaßnahmen notwendig, um auf die möglichen Gefahren, welche beispielsweise aufgrund von achtlos abgestellten E-Scootern entstehen können, hinzuweisen und E-Scooter-Nutzer zu sensibilisieren.

“Schwächere Verkehrsteilnehmer”, insbesondere Menschen mit Sehbehinderungen oder anderen körperlichen Einschränkungen, profitieren von mehr Rücksicht im Straßenverkehr. In diesem Zusammenhang konnten am Mittwochnachmittag, im Zeitraum von 13-17.00 Uhr, zahlreiche informative Bürgergespräche im Frankfurter Stadtgebiet geführt werden.

Im Weiteren wurden verkehrswidrig geparkte E-Scooter von den eingesetzten Beamten ordnungsgemäß aufgestellt und festgestellte Verstöße entsprechend geahndet. So konnten im genannten Zeitraum 15 Verstöße gegen die eKFV registriert werden.

Bei einem E-Scooter erlosch die Betriebserlaubnis. Ferner konnte ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt sowie eine Person ohne Fahrerlaubnis angehalten werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Bei zwei “Gefährten” erfolgte eine Sicherstellung.

Mit Blick auf die Verkehrssicherheit im Straßenverkehr wird die Frankfurter Polizei ihre Kontrollen fortführen und appelliert zu #MehrVorsichtMehrRücksicht.

Rasenmäher und Wahlplakat in Brand gesetzt

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(em) – In der vergangenen Nacht 25.-26.08.2021 wurden ein Rasenmäher sowie ein Wahlplakat in Brand gesetzt. Tatverdächtig sind 2 Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren. Gegen 00.20 Uhr alarmierte ein 35-jähriger Anwohner die Polizei, da 2 Jugendliche in der Zehnmorgenstraße einen Rasenmäher angezündet hätten. Vor Ort eingetroffen, versuchten die Polizisten die Flammen mithilfe eines Feuerlöschers einzudämmen.

Kurz darauf traf die Feuerwehr ein und konnte den Brand schließlich gänzlich löschen. Unweit des Tatortes stellten die Polizisten ein Wahlplakat fest, welches ebenfalls in Brand stand. Dieses konnte auch zeitnah gelöscht werden.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten die Frankfurter Polizei schließlich zu zwei Jugendlichen, 14 und 15 Jahre alt, welche versucht hatten mit der U-Bahn die Flucht zu ergreifen, jedoch ohne Erfolg. Bei den beiden Jugendlichen konnte ein Feuerzeug aufgefunden werden, welches sichergestellt wurde.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen, wurden die Beiden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten gegeben. Die Ermittlungen dauern an.

Fahrraddieb festgenommen

Frankfurt-Gallus (ots)-(hol) – Eine günstige Gelegenheit nutzte ein Fahrraddieb gestern Nachmittag in der Düsseldorfer Straße. Die Freude über die Beute währte allerdings nicht lange. Gegen 15:00 Uhr ließ ein argloser Fahrradfahrer seinen fahrbaren Untersatz ungesichert vor einem Imbiss stehen, um schnell seine Bestellung entgegen zu nehmen.

Als er kurz darauf wieder auf den Gehweg trat, war sein Fahrrad verschwunden. Der 23-Jährige suchte die Umgebung ab und fand sein Rad wenig später bei einem ihm Unbekannten.

Mithilfe einer zufällig vorbeikommenden Streife wurde der 22-jährige Dieb angehalten und festgenommen. Das Rad wurde anschließend seinem glücklichen Besitzer zurückgegeben. Der 22-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Brand eines Containers

Frankfurt-Ginnheim (ots)-(em) – Donnerstagnachmittag 25.08.2021 stand ein Muldencontainer in Brand. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Gegen 16.15 Uhr meldete ein 52-jähriger Zeuge den Brand eines Containers, gefüllt mit Sperrmüll, auf einem Parkplatz in der Reichelstraße.

Die Feuerwehr konnte diesen zeitnah löschen. Glücklicherweise wurde niemand durch das Feuer verletzt. Die Brandursache sowie die Höhe des finanziellen Schadens sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51599 entgegen.

Taschendiebin erwischt

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Zivilbeamte des 1.Reviers nahmen am Mittwochnachmittag 25.08.2021 eine 43-jährige Frau in der Innenstadt fest, welche sie beim Diebstahl einer Handtasche beobachten konnten. Den Beamten fiel die spätere Beschuldigte in einem Schuhgeschäft der Zeil auf, als diese offensichtlich nach Gelegenheiten suchte, Beute zu machen.

Eine 54-jährige Frau, die zu diesem Zeitpunkt mit der Anprobe von Schuhen beschäftigt war, hatte zu diesem Zeitpunkt ihre Handtasche hinter sich auf einem Sitz abgelegt. Als sich die Dame zu einem Spiegel begab, nutzte die 43-Jährige diesen Moment der Unachtsamkeit aus und erbeutete mit einem gezielten Griff die Handtasche. Die Diebin verließ das Geschäft. Die Zivilfahnder ließen anschließend bei ihr die Handschellen klicken.

Die Beamten verbrachten die 43-jährige zunächst auf ein Polizeirevier. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

August 2021: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5 August 2021: Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach September 2021: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße September 2021: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße September 2021: Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

