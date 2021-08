Schockanrufe verzeichnet – Senior übergibt Bargeld, Hofheim am Taunus, Langenhain, Usinger Straße, Mittwoch, 25.08.2021, 11:30 Uhr bis 15:00 Uhr

(jn)In den zurückliegenden Tagen haben Kriminelle mehrere Bürgerinnen und Bürger aus dem Main-Taunus-Kreis angerufen und versucht, die Geschädigten durch eine geschickte und skrupellose Gesprächsführung in eine emotionale Extremsituation zu bringen. Auf diese Art und Weise sollen die Angerufenen derartig geschockt werden, dass ein rationales Denken und Handeln nicht mehr möglich ist und dann in der Folge Wertgegenstände an unbekannte Abholer herausgeben werden. Leider meldete sich gestern ein Senior aus Langenhain bei der Polizei und gab an, einen derartigen Anruf erhalten und in der Folge mehrere Tausend Euro an einen Abholer übergeben zu haben.

Die „Spielarten“ dieser Schockanrufe sind hierbei vielfältig. Die Betrüger geben sich als Verwandte oder als Polizeibeamte aus und tischen ihren oftmals älteren Opfern Schreckensszenarien auf. Immer in der Absicht, letztendlich Bargeld und andere Wertgegenstände zu erbeuten. Im Fall des betrogenen Hofheimers meldete sich z.B. ein angebliches Enkelkind mit weinerlicher Stimme und schilderte einen tödlichen Verkehrsunfall, den es verursacht hätte. Nur die Zahlung einer höheren Kaution könne nun verhindern, dass sie von der Polizei eingesperrt wird. Im weiteren Gesprächsverlauf meldet sich dann ein angeblicher Polizeibeamter sowie eine Amtsrichterin, die den Sachverhalt bestätigten und den genauen Zahlungsablauf vorgaben. In anderen Fällen ist direkt ein angeblicher Polizeibeamter am anderen Ende der Leitung, der von einem schweren – oftmals tödlichen – Verkehrsunfall spricht, in den ein Familienangehöriger des Angerufenen verwickelt worden sei. Die Behandlungskosten im oftmals fünfstelligen Bereich müssten nun umgehend beglichen werden, wofür „die Polizei“ jemanden zur Abholung vorbeischicken würde. Dass in diesen Zusammenhängen noch die Vermögenswerte der Seniorinnen und Senioren erfragt werden, ist nicht unüblich.

Gerade die Angst, Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei unter der 110 verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Jüngeren Menschen empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und Großeltern über diese perfiden Taten auszutauschen und damit für die notwendige Sensibilität zu sorgen. In jedem Fall können Sie sich sicher sein, dass die Polizei am Telefon niemals Ihre Vermögenswerte erfragen oder Geld bei Ihnen Zuhause abholen wird.

Personen, die am Mittwoch zwischen 11:30 Uhr und 15:00 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Usinger Straße in Langenhain gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 mit der Kriminalpolizei in Hofheim in Verbindung zu setzen.

Bei Einbruch in Kita Beute gemacht,

Hattersheim am Main, Hugo-Hoffmann-Ring, Dienstag, 24.08.2021, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 25.08.2021, 06:45 Uhr

(jn)In Hattersheim waren im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen Einbrecher am Werk. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschafften sich der oder die Kriminellen Zugang zu der Kindertagesstätte im Hugo-Hoffmann-Ring, wo sie mehrere Räume durchsuchten. Dabei hebelten die Unbekannten auch verschlossene Schränke auf und verursachten einen Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Während ihrer Suche nach Diebesgut entwendeten die Täter ein Wertgelass sowie eine Spiegelreflexkamera und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Das Einbruchskommissariat in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Fahrzeuge vorsätzlich zerkratzt,

Eschborn, Taunusblick, Dienstag, 24.08.2021, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 25.08.2021, 07:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Mittwoch haben ein oder mehrere unbekannte Täter zwei in Eschborn geparkte Pkw zerkratzt und damit einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Beide Fahrzeuge des Herstellers Ford parkten seit Dienstagabend am Straßenrand der Straße „Taunusblick“. In der darauffolgenden Nacht kam es dann zu der augenscheinlich mutwilligen Beschädigung an den Fahrzeugseiten, welche am Mittwochmorgen um 07:00 Uhr festgestellt wurde.

Täterhinweise nimmt die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 entgegen.

Motorradfahrer wird übersehen und schwerverletzt, Hochheim am Main, Landesstraße 3028, Bereich Auffahrt Bundesstraße 40, Mittwoch, 25.08.2021, 16:26 Uhr

(jn)Ein schwerverletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am späten Mittwochnachmittag bei Hochheim ereignet hat. Der Unfallaufnahme folgend befuhr ein 45-jähriger VW-Fahrer aus Kelkheim um 16:26 Uhr die L 3028 von Delkenheim kommend in Fahrtrichtung Hochheim und bog nach links auf die Zufahrt der B 40 ab. In diesem Zusammenhang übersah der Kelkheimer einen entgegenkommenden Motorradfahrer, der ebenfalls auf der L 3028 unterwegs war und dann mit der Front des abbiegenden VW kollidierte. Durch den Aufprall schleuderte der 47-jährige Zweiradfahrer aus Hofheim gegen einen weiteren Pkw, der von der B 40 kommend auf die L 3028 abbiegen wollte. Anschließend stürzte der Hofheimer auf die Straße. Mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde er, nach einer notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle, in ein Krankenhaus verbracht.

Seniorin an Fußgängerüberweg verletzt, Bad Soden am Taunus, Am Bahnhof, Mittwoch, 25.08.2021, 11:47 Uhr

(jn)Eine 86-jährige Frau aus Neuenhain ist am Mittwochmittag in Bad Soden von einem Autofahrer übersehen worden. Durch die Kollision erlitt die Frau Verletzungen, die einen stationären Krankenhausaufenthalt zur Folge hatten. Wie Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, befuhr ein 63-jähriger Bus-Fahrer um 11:47 Uhr die Straße „Am Bahnhof“ von der Königsteiner Straße kommend in Fahrtrichtung Bahnhof. Zeitgleich beabsichtigte die 86 Jahre alte Fußgängerin, den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Busbahnhof zu überqueren. Dabei übersah der 63-Jährige die Frau und es kam zu einem Zusammenstoß der beiden. Die Dame stürzte und wurde nach einer Untersuchung durch den alarmierten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall, Hattersheim am Main, Okriftel, Rheinstraße, Mittwoch, 25.08.2021, 14:16 Uhr

(jn)Zwei Verkehrsteilnehmerinnen aus Hattersheim sind infolge eines Auffahrunfalles am Mittwoch leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Um 14:16 Uhr war es auf Höhe der Lebensmittelgeschäfte in der Rheinstraße im Hattersheimer Ortsteil Okriftel zu dem Zusammenstoß gekommen, nachdem ein Toyota auf einen vorausfahrenden Kia aufgefahren war. Beide Fahrzeuge waren zuvor aus Richtung Rossertstraße in Fahrtrichtung Domherrnstraße unterwegs gewesen. Sowohl die 53-jährige Fahrerin des Kia als auch die 73-jährige Beifahrerin kamen zwecks weiterer medizinischer Abklärung in ein Krankenhaus.