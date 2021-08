Werkzeug aus Container gestohlen,

Wiesbaden, Mainzer Straße, 16.08.2021, 18.00 Uhr bis 25.08.2021, 10.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind innerhalb der vergangenen Tage auf einem Firmengelände

in der Mainzer Straße in einen dort befindlichen Container eingebrochen. Die

Einbrecher waren zwischen Montag, dem 16.08.2021, und Mittwoch, dem 25.08.2021,

zugange und ließen aus dem betroffenen Container ein Paket mit Werkzeugen im

Wert von über 1.000 Euro mitgehen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Brennende Müllcontainer,

Wiesbaden-Biebrich, Im Mühltal, 26.08.2021, 01.25 Uhr,

(pl)In der Straße „Im Mühltal“ in Wiesbaden-Biebrich sind in der Nacht zum

Donnerstag bei einem Feuer zwei Müllcontainer niedergebrannt und noch weitere

danebenstehende Mülltonnen in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Brand wurde

gegen 01.25 Uhr bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.800 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen übernommen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

An Fahrrad zu schaffen gemacht,

Wiesbaden, Sedanplatz, 26.08.2021, 04.00 Uhr,

(pl)Am frühen Donnerstagmorgen hat sich ein dunkelgekleideter Mann im Hinterhof

eines Hauses am Sedanplatz an einem dort angeschlossenen Fahrrad zu schaffen

gemacht. Der Mann wurde gegen 04.00 Uhr von einer Zeugin dabei beobachtet, wie

er versuchte, das Fahrradschloss aufzubrechen. Als die Zeugin daraufhin auf sich

aufmerksam machte, brach der Ertappte sein Vorhaben ab und ergriff

unverrichteter Dinge die Flucht. Der gescheiterte Fahrraddieb soll etwa 1,80

Meter groß gewesen sein und mit einem dunklen Jogginganzug mit weißer Schrift

sowie einer dunklen Mütze bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt das 4.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Bedrohung in Taunusstein-Hahn führt zur Festnahme

Bad Schwalbach (ots) – Festnahme nach Polizeieinsatz,

Taunusstein-Hahn, Geschwister-Scholl-Straße, Mittwoch, 25.08.2021, 18:40 Uhr

(fh)Am Mittwochabend führte eine Auseinandersetzung mit einhergehender Bedrohung

in der Geschwister-Scholl-Straße in Taunusstein-Hahn zu einem Polizeieinsatz und

der Festnahme eines Mannes. Gegen 18:40 Uhr informierten Anwohner der Straße die

Polizei über einen soeben stattgefundenen Disput zwischen zwei Männern, bei dem

einer der Beteiligten im Rahmen der Auseinandersetzung dem anderen eine Waffe

vorgehalten haben solle. Den herbeigeeilten Streifen gelang es daraufhin, die

Person, die sich mittlerweile mit der Waffe entfernt hatte, in seinem Wohnobjekt

zu lokalisieren und widerstandslos festzunehmen. Bei einer anschließenden

Durchsuchung der Wohnräume konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden und

sichergestellt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge besitzt der Taunussteiner

eine Berechtigung für diese. Der Mann wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen

zur Polizeistation Bad Schwalbach gebracht, wo die Beamten ein

Ermittlungsverfahren gegen ihn einleiteten. Die Polizei in Bad Schwalbach hat

die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und dem genauen

Tatablauf aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

entgegen.