Otterberg: Am Sonntag, den 29. August 2021 findet um 17 Uhr in der Abteikirche Otterberg ein Konzert der Jungen Kantorei St. Maria statt.

In Form einer Chorwerkstatt haben sich in der vergangenen Woche 25 junge Menschen an der Marienkirche Kaiserslautern getroffen, um unter dem Motto „Junge Stimmen singen alte Musik“ gemeinsam ein kirchenmusikalisches Werk der Barockzeit unter der Leitung von Dekanatskantor Maximilian Rajczyk einzustudieren. Das Ergebnis der intensiven Chorwoche wird nun in Form eines Werkstattkonzerts gemeinsam mit Orchestermusikern der Kammerphilharmonie Mannheim präsentiert. Der Eintritt zum Konzert ist frei – zur Teilnahme ist der Nachweis einer vollständigen Impfung.

Zur Aufführung gelangt das Gloria in D von Vivaldi für Chor, Solo und Orchester. Es ist das bekannteste geistliche Werk Vivaldis und gehört zu seinen bedeutendsten kirchenmusikalischen Kompositionen. Die 12 Teile des Werks sind vermutlich zwischen 1713 und 1717 für das Ospedale della Pietà entstanden, einem jener Waisenhäuser Venedigs, in denen junge Mädchen eine intensive musikalische Ausbildung erhielten. 25 junge Sängerinnen und Sänger präsentieren am kommenden Sonntag in der bedeutenden Abteikirche zu Otterberg die feierlich-klangvollen Chorsätzen mit ihrer großen Musikalität und stimmlich jugendlichen Frische.

Im etwa 50 Minütigen Konzert wird ebenso die berühmte Toccata d-moll von J.S. Bach an der Goll-Orgel der Abteikirche und auch in ganz besonderen, neuen Gewand zu hören sein.

Da der Inzidenzwert im Landkreis Kaiserslautern über 35 liegt, ist die ‚3-G-Regel‘ (geimpft, getestet oder genesen) aktiv und es gilt die Pflicht, einen Nachweis dazu am Einlass, an dem die Kontaktdaten aufgenommen werden, vorzuzeigen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre oder Schülerinnen und Schüler von 15 bis 18 Jahren benötigen keinen Test, es genügt die Vorlage des Schülerausweises.

Der Eintritt zum Konzert ist frei – es wird herzlich um Spenden für die kirchenmusikalische Jugendarbeit gebeten.