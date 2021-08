Geldbörsendiebstähle

Eschwege (ots) – Am Mittwoch 25.08.2021 wurden in der Mittagspause aus den Räumen des evangelischen Kindergartens in der Gustav-Siegel-Straße in Hessisch Lichtenau zwei Geldbörsen gestohlen. Zwischen 12-12:30 Uhr betraten unbekannte Täter den Gruppenraum des Kindergartens und entnahmen jeweils aus den Handtaschen zweier Erzieherinnen die Geldbörse.

In den Handtaschen befanden sich neben einer geringen Menge Bargeld die persönlichen Dokumenten und Bankkarten der Geschädigten. Der gesamte Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

In Eschwege wurde heute Vormittag ein Portmonee aus einem Auto heraus gestohlen. Der Geschädigte fuhr um 10:00 Uhr auf den Kundenparkplatz der Fa. ATU in der Niederhoner Straße in Eschwege. Nach ca. 10 Minuten kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück und musste den Diebstahl feststellen. Unbekannte Täter nutzten den kurzen Zeitraum um aus dem zu diesem Zeitpunkt unverschlossenen Fahrzeug das Portmonee zu entwenden. Schaden: ca. 350 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Versuchter Einbruch, Sachbeschädigung

Zwischen dem 24.08.21, 19:20 Uhr und dem 25.08.21, 09:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände der Minigolfanlage an der “Torwiese” in Eschwege. Zunächst wurde der Zaun überstiegen. Anschließend wurde der Rollladen im Eingangsbereich abgerissen und versucht die Tür aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Mit einer aufgefundenen Rolle Alufolie wurde die Golfanlage verunreinigt, indem die Alufolie dort “verteilt” wurde. Auch wurde ein Teelichtglas auf eine Spielbahn geworfen. Mit dem abgerissenen Rollladen entfernten sich der/ die Täter von der Minigolfanlage. Der Schaden wird mit ca. 350 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

84-Jähriger fährt gegen Traktor

Um 12:01 Uhr befuhr gestern Mittag ein 84-Jähriger aus Herleshausen mit seinem Pkw die Straße “Alter Bach” in Wommen in Richtung Herleshausen. An der Kreuzung zur Gerstunger Straße fuhr der 84-Jährige mit seinem Pkw zu weit rechts und dadurch gegen einen dort stehenden Traktor eines 23-Jährigen aus Herleshausen. Der Pkw prallte dabei gegen den vor dem Traktor angebrachten Betonklotz von 600 kg (Frontgewicht), wodurch das Auto stark beschädigt wurde. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Sachschaden wird mit ca. 5.000 EUR angegeben. Der Verkehr wurde aufgrund starken Fahrzeugaufkommens durch die Feuerwehr Wommen geregelt. Während des Abschleppung erfolgte eine 10-minütige Vollsperrung. Um 13:20 Uhr war der die Unfallstelle geräumt und der Verkehr wieder freigegeben.

Unfall beim Einparken

Geringer Sachschaden von ca. 100 EUR entstanden bei einem Unfall, der sich im Eckweg in Sontra-Krauthausen ereignet hat. Beim Einparken am gestrigen Abend, um 20:50 Uhr, beschädigte ein 41-Jähriger aus Polen mit seinem Pkw einen geparkten Audi A 4.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz der “Roten Schule” in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau ereignete sich eine Unfallflucht. Im Zeitraum vom 24.08.21, 21:00 Uhr und dem 25.08.21, 17:30 Uhr wurde dort ein silberfarbener VW Golf auf der rechten Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 2.000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl einer Leiter

Zwischen dem 24.08.21, 09:00 Uhr und dem 25.08.21, 10:00 Uhr wurde in der Mündener Straße in Witzenhausen eine Leiter (3×9 Segmente) im Wert von 129 EUR entwendet.

Die Leiter war mittels eines Vorhängeschlosses an einem Rankgerüst gesichert.

Dieses Schloss wurde durch unbekannte Täter durchgesägt, um die Leiter entwenden zu können. Um Hinweise bittet die Polizei in Witzenhausen unter: 05542/93040.

