Homberg (ots) Katze durch Schüsse mit Luftdruckwaffe verletzt Tatzeit: 18.08.2021, 13:30 Uhr bis 19.08.2021, 10:30 Uhr In der vergangenen Woche wurde vermutlich im Lichteweg eine Katze durch mehrere Schüsse mit einer Luftdruckwaffe verletzt. Ein Tierarzt entfernte mehrere Diabolo-Geschosse aus der Katze.

Die Katze wurde in der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagvormittag 26.08.2021 beschossen. Der genaue Ort der Tat ist zurzeit nicht bekannt.

Die Eigentümerin der Katze brachte diese zu einem Tierarzt, welcher insgesamt

4 Geschosse aus der verletzten Katze entfernte.

Es entstanden Kosten in Höhe von 500 Euro. Die Polizei in Homberg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

