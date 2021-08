Biedenkopf/Dautphe (ots) – Die Polizei Biedenkopf ermittelt in 2 Fällen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz nachdem 2 Pferde nach den ersten Überprüfungen wohl mutwillig zugefügte Schnittverletzungen aufwiesen. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten steht derzeit nicht fest.

Der erste Vorfall passierte in der Nacht zum Sonntag 22.08.2021 zwischen 22-08.30 Uhr, in Dautphetal Herzhausen an einer Koppel in der Austraße. Dort hatte ein Pferd 3 offene Schnittwunden an Hals- und Bauchbereich. Bei der Überprüfung der Weide stellte sich heraus, dass ein Teil des stromführenden Elektrozauns aus den Halterungen ausgehängt war und die Stränge am Boden lagen. Nachbarschaftsbefragungen ergaben, dass zwischen 03.30 und 04 Uhr zwei Mal das Geräusch einer zuschlagenden Autotür zu hören war. Darüber hinaus schloss die Tierärztin aufgrund des Verletzungsbildes eine Selbstverletzung des Pferdes aus.

Wer hat in der Nacht in der Austraße Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Wer hat insbesondere zwischen 03.30 und 04 Uhr Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Am Donnerstag 26.08.2021 zeigte eine Pferdebesitzerin die Verletzung einer ihrer Stuten auf der Weide zwischen der Oostduinkerker Straße und der Zufahrt “Am Schloss” an. Der 1,60 Meter hohe Englische Vollblüter hatte einen Schnitt in der Muskulatur der rechten Hinterhand. Die Verletzung muss zwischen 18 Uhr am Montag und 11 Uhr am Dienstag, 24. August entstanden sein. Auf der mit einem Elektrozaun gesicherten Weide gibt es keine scharfkantigen Gegenstände und kein in der Verletzungshöhe vorhandenes Strauch-, Ast- oder Baumwerk. Auch an den Zaunpfosten waren weder Schäden noch Blutspuren, sodass eine Selbstverletzung des Tieres eher ausgeschlossen ist. Das zweite dort weidende Tier war unverletzt.

Wem ist von Montag auf Dienstag, insbesondere zwischen 18 und 11 Uhr, an der Weide etwas aufgefallen? Wer hat dort Personen und/oder Fahrzeuge gesehen?

Sachdienliche Hinweise zu den beiden geschilderten Vorfällen bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen