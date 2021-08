Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 26.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Neustadt/Weinstraße – OT Hambach (ots) – Am Mittwoch, den 25.08.2021, kam es um 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem bislang unbekannten Fahrer eines E-Scooters in der Eichstraße in Neustadt-Hambach. Die 53-jährige PKW-Fahrerin übersah hierbei beim Ausfahren aus ihrem Grundstück den bevorrechtigten Fahrer des E-Scooters, welcher die Eichstraße auf dem Gehweg in Richtung Dammstraße befuhr. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der E-Scooter-Fahrer stürzte und sich hierbei verletzte. Während sich die PKW-Fahrerin um den verletzten Mann kümmerte, verließ dieser in einem günstigen Moment die Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem verletzten Fahrer des E-Scooters machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Nächtlicher Ausflug endet in mehreren Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Mittwoch, 25.08.2021, um 23:22 Uhr, wurde der Polizei Neustadt ruhestörender Lärm, welcher im Bereich der Volkshochschule zu hören wäre, mitgeteilt. Eine entsandte Funkstreifenwagenbesatzung konnte bei der Überprüfung in dem Schulhof der Schule eine männliche Person feststellen, welche bei Erkennen der Streife sofort fußläufig die Flucht ergriff. Zuvor warf die Person einen Motorroller zu Boden. Die flüchtige Person konnte durch die Beamten nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgenommen werden. Der Grund für die Flucht des Mannes war schnell gefunden. Der 22-Jährige Mann aus Haßloch führte den Roller zuvor ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und ohne Versicherungsschutz von Haßloch nach Neustadt. Ferner konnten bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb dem Haßlocher in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Da die Eigentumsverhältnisse hinsichtlich des Rollers nicht abschließend geklärt wurden, wurde dieser sichergestellt. Der 22-Jährige muss sich nun in mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):