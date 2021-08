Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Wachenheim: Diebstahl aus dem Einkaufskorb

Wachenheim a.d.W. (ots) – Am Dienstag, 24.08.2021, kam es im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr zu einem Diebstahl eines Geldbeutels im REWE Supermarkt in Wachenheim a.d.W. Hierbei entwendete der bislang unbekannte Täter den Geldbeutel mit samt Inhalt aus dem Einkaufskorb der 84-jährigen Wachenheimerin. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Wer kann Hinweise zum Täter geben?

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

Weisenheim am Sand: Diebstahl in Supermarkt

Weisenheim a.S. (ots) – Am Dienstag, 24.08.2021, kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl im Penny-Markt in Weisenheim a.S. Die 23-jährige Täterin aus dem Kreis Eisenberg entwendete hierbei mehrere Getränkedosen, Bekleidungs- und Kosmetikartikel und verstaute diese in ihrem mitgeführten Rucksack. Als sie den Penny-Markt verlassen wollte, konnte sie von der Geschäftsführung des Marktes aufgehalten werden. Die Artikel haben einen Wert von circa 60 Euro.

Die 23-jährige muss sich nun auf ein Strafverfahren wegen Diebstahls gefasst machen.

Haßloch: Nach Zusammenstoß mit Fußgänger verletzt

Haßloch (ots) – Ein Unfall anderer Art ereignete sich am gestrigen Dienstag (24.08.21) gegen 10:30 Uhr auf dem Radweg entlang des Holiday-Parks. Ein 56-jähriger Neustadter befuhr mit seinem Rad besagten gemeinsamen Fuß-Radweg entlang des Holiday-Parks in Richtung Haßloch. Beim Passieren eines entgegenkommenden Fußgängers blieb er am Rucksack eines 16-jährigen aus Viernheim hängen und kam zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Fußgänger blieb unverletzt. Wie es zu der Kollision kommen konnte ist Gegenstand der Ermittlungen.

Haßloch: Nach Kneipenbesuch im Krankenhaus

Haßloch (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Haßloch wurden am frühen Mittwochmorgen (25.08.21) in eine Haßlocher Gaststätte gerufen, da es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sei.

Ein 27-jähriger Mann aus Haßloch habe Zeugen zufolge derart auf einen 38-jährigen eingeprügelt, dass dieser mit diversen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ferner wurden diverse Einrichtungsgegenstände der Gaststätte zerstört. Der Schläger konnte noch vor Eintreffen der Polizei flüchten, ist den Beamten aber kein Unbekannter. Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Dem Kneipenbesitzer entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von ca. 2000 Euro.

