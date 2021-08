Zimmervollbrand – Brandwohnung nicht mehr bewohnbar (siehe Foto)

Feuerwehr Frankenthal (ots) – Keine verletzten Bewohner sind glücklicherweise bei einem Zimmervollbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Dill-Straße, in der Nacht auf Mittwoch 25.08.2021 zu beklagen. Gegen 03:00 Uhr war die Feuerwehr Frankenthal zu einem ausgelösten häuslichen Rauchmelder alarmiert worden. Noch während der Anfahrt der ersten Kräfte wurde ergänzend mitgeteilt, dass bereits Rauch aus einer Wohnung dringen würde.

Bei Eintreffen vor Ort befanden sich die Bewohner der über der Brandwohnung gelegenen Wohneinheiten bereits vor dem Gebäude, da sie von einem Bewohner des Hauses herausgeklingelt und evakuiert worden waren. Durch die Feuerwehr wurden zwei mobilitätseingeschränkte Personen aus der Wohnung unter dem Brandraum im Erdgeschoss gerettet und die Brandbekämpfung in der betroffenen Wohnung im 1.Obergeschoss eingeleitet.

Durch den Einsatz eines sogenannten Rauchvorhangs und eines Hochleistungslüfters war die Rauchausbreitung ins Treppenhaus und die übrigen Wohnungen nicht mehr möglich. Zudem konnte ein Feuerüberschlag der mittlerweile aus dem Fenster des Zimmers schlagenden Flammen nach oben verhindert werden.

Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen unterstützte zwischenzeitlich mit der Besatzung eines Löschfahrzeug die Kontrolle der übrigen Wohnungen in dem Gebäude. Nachdem das Feuer soweit gelöscht war wurde im Rahmen der Nachlöscharbeiten der Brandraum auf Glutnester u.a. mittels Wärmebildkamera überprüft und Teile des Brandschutts soweit erforderlich nach außen verbracht.

Durch das THW Frankenthal erfolgte eine Notverschalung des Fensters. Die Brandwohnung, deren Bewohner sich derzeit in Urlaub befinden, ist nicht mehr bewohnbar.

Die darunterliegende Wohnung musste auf Grund eindringenden Löschwassers vom Strom genommen werden, so dass diese vorübergehend ebenfalls nicht bewohnbar ist. Deren beiden mobilitätseingeschränkten Bewohner wurden zunächst zur Betreuung in Absprache mit den Angehörigen in die Stadtklinik verbracht.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz übergeben, welcher die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen hat.

Die Otto-Dill-Straße war während des Einsatzes voll gesperrt, was wiederum zu Unverständnis bei einigen Anwohnern führte, welche die Straße mit ihrem PKW verlassen wollten.

Im Einsatz vor Ort waren neben der Feuerwehr Frankenthal (4 Fahrzeuge und 24 Kräfte) die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, der Rettungsdienst und die Polizeiinspektion Frankenthal, sowie der Bereitschaftsdienst Gas und Strom der Stadtwerke Frankenthal.

Verkehrsunfallflucht im Ruchheimer Weg

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 24.08.2021 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 16-jähriger Radfahrer den Ruchheimer Weg in Frankenthal und bog in die Sonnenstraße ab. Ein ihm entgegenkommender PKW übersah den Jugendlichen und touchierte diesen. Nach dem Unfall entfernte sich die bislang unbekannte PKW-Fahrerin, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern.

Möglicherweise handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen grauen Kleintransporter. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

20-Jährige rastet aus

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 24.08.2021 gegen 18:15 Uhr wurde der Polizeiinspektion Frankenthal zunächst eine stark alkoholisierte und pöbelnde weibliche Person in der Benderstraße gemeldet, welche zunächst nicht in dem Bereich angetroffen werden konnte. Nach etwa einer halben Stunde meldet sich die Mutter der beschriebenen 20-jährigen Ludwigshafenerin, dass es soeben zu einer Körperverletzung in der Käthe-Kollwitz-Straße kam.

Die junge Frau benahm sich derart ungehalten, dass sie durch die eingesetzten Kräfte gefesselt und schließlich aus einer Wohnung getragen werden musste. Hierbei beleidigte sie die Beamten lautstark.

Aufgrund des psychischen Ausnahmezustands wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Gegen die Frau wurden Ermittlungsverfahren aufgrund von Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Die Hintergründe des Gebarens sind nicht bekannt.

Verkehrsunfallflucht in der Hammstraße

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum von Montag 23.08.2021 gegen 16:30 Uhr bis Dienstag 24.08.2021 gegen 07:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hammstraße in Frankenthal. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Gebäudefront eines Firmengeländes.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere Diebstähle aus Wohnhäusern

Frankenthal (ots) – Bereits in der Nacht von Montag 23.08.2021 auf Dienstag 24.08.2021 wurden in gleich zwei Wohnhäusern in der Gottfried-Keller-Straße in Frankenthal Gegenstände und Bargeld entwendet. Die jeweiligen Bewohner befanden sich während der Tat in ihren Häusern. Insgesamt dürfte sich der entstandene Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich bewegen.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden.

Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen. Nutzen Sie gerne die Angebote der Polizei Rheinland-Pfalz, um sich über Einbruchschutz zu informieren. Schützen Sie sich und ihr Zuhause!