Bad Dürkheim: Familienimpftag am 28. und 30. August 2021

Bad Dürkheim – Das Impfzentrum Bad Dürkheim macht mit beim Familienimpftag am Samstag, 28. August 2021. Alle Personen ab 12 Jahren können sich von 10 bis 15.30 Uhr ohne Termin impfen lassen. Minderjährige in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Der Zweitimpftermin ist für Samstag, 18. September, geplant. Geimpft wird mit Biontech.

Das Impfzentrum Bad Dürkheim erweitert den Familienimpftag außerdem noch auf Montag, 30. August: Hier ist terminloses Impfen zwischen 13 und 18 Uhr möglich. Zweitimpfungen erfolgen dann am 22. September.

„Wir machen gerne mit beim Familienimpftag, um die Impfungen vor Schulbeginn voranzubringen. Zusätzlich bieten wir auch den Montagnachmittag an – damit auch diejenigen eine Chance haben, die erst am Sonntag aus dem Urlaub zurückkommen. Am Montag machen wir das bewusst nachmittags nach der Schule“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld.

Auch der Holiday Park Haßloch beteiligt sich an der Aktion des Familienimpftags: Vor dem Park steht am Samstag, 28. August, von 9 bis 17 Uhr der Impfbus des Landes. Auch hier kann jeder ohne Termin vorbeikommen. Holiday Park Straße 1-5, Haßloch

Im Impfzentrum Bad Dürkheim ist übrigens der 1. September die letzte Möglichkeit für ein Impfen ohne Termin: „Da wir das Impfzentrum Ende September schließen werden, klappt es sonst nicht mehr mit den Zweit-Impfungen“, erklärt Impfkoordinator Arno Fickus. „Wer sich bei uns unkompliziert ohne Termin impfen lassen möchte, sollte also die Zeit bis nächsten Mittwoch noch nutzen.“ Möglich ist dies noch am 25.8. und 26.8. von 8.30 bis 11 Uhr und von 13 bis 15 Uhr; am 28.8. von 10 bis 15.30 Uhr; am 30.8. von 13 bis 18 Uhr und am 1.9. von 8.30 bis 11 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.

Mitzubringen ist der Ausweis, idealerweise die Krankenkassenkarte und wenn vorhanden der Impfpass.