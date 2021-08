Landau: Inzidenz steigt auf 68,3 – Zusätzliche einschränkende Maßnahmen treten am Donnerstag, 26. August 2021, in Kraft

Landau – Die 7-Tages-Inzidenz der Stadt Landau ist nochmals deutlich gestiegen und liegt nach Mitteilung des Landesuntersuchungsamts heute bei 68,3 (gestern: 46,9). Damit befindet sich die Südpfalzmetropole weiterhin über der wichtigen Grenze von 35. Die landesweite Inzidenz beträgt 59,2 (gestern: 53,8).

Achtung: Am morgigen Donnerstag, 26. August, treten in Landau zusätzliche einschränkende Maßnahmen in Kraft. Dies betrifft vor allem die sogenannte 3G-Regel. Sie besagt, dass alle Personen, die nicht geimpft oder von COVID-19 genesen sind, bei vielen Aktivitäten im Innenbereich einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Generell von der Testpflicht ausgenommen sind immer Kinder bis einschließlich 14 Jahre sowie Schülerinnen und Schüler. Nähere Informationen hierzu gibt es auf www.landau.de/corona.

Alle geltenden Vorschriften regelt die 25. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Sie kann auf www.corona.rlp.de eingesehen werden.