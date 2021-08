Speyer: Familientag im Impfzentrum Speyer am kommenden Samstag, 28. August 2021

Speyer – Am Samstag, 28. August 2021, findet von 10 bis 17 Uhr ein Familienimpftag im Impfzentrum in der Speyerer Stadthalle statt. An diesem Tag sind speziell Familien dazu aufgerufen, ohne vorherige Anmeldung oder Terminvereinbarung im Impfzentrum vorbeizuschauen und sich impfen zu lassen. Möglich ist das ab einem Alter von 12 Jahren.

„Jede Impfung zählt – dass das auch bei jüngeren Menschen der Fall ist, zeigt aktuell die vergleichsweise hohe Inzidenz in den jüngeren Altersgruppen, in denen sich tendenziell noch viele Ungeimpfte befinden. Daher unterstützen wir die Idee des Landes Rheinland-Pfalz zu einem Familienimpftag und rufen alle Speyererinnen und Speyer, aber auch alle bislang ungeimpften Personen über die Grenzen unserer Stadt hinaus, dazu auf, das niederschwellige Impfangebot in der Stadthalle am kommenden Samstag zu nutzen“, führt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler aus.

„Das letzte Schuljahr und der ständige Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht haben alle sehr viel Kraft gekostet. Ich appelliere daher an Eltern und Jugendliche, die nun mögliche Impfung ab 12 Jahren für einen sicheren Start in ein neues Schuljahr ernsthaft in Erwägung zu ziehen und den Termin im Impfzentrum wahrzunehmen“, ergänzt Bildungsdezernentin Monika Kabs.

Geimpft wird beim Familienimpftag mit dem Impfstoff von BioNtech/Pfizer. Die Zweitimpfung findet ab Montag, 20. September 2021, montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr innerhalb des regulären Betriebs des Impfzentrums statt.