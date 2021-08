Brand einer Gartenhütte

Fußgönheim (ots) – In der Nacht zum Dienstag 24.08.2021 gegen 00:37 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in Fußgönheim gemeldet. Eine Gartenhütte in der Straße Am Schwabenbach brannte vollständig aus. Der Besitzer der Gartenhütte steht im Verdacht den Brand verursacht zu haben. Die genaue Brandursache ist jedoch noch unklar.

Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Mutterstadt (ots) – Am späten Dienstagnachmittag 24.08.2021 gegen 17:20 Uhr kam es in der Ludwigshafener Straße zu einem Unfall, bei dem ein 24-jähriger Motorradfahrer stürzte und sich dabei verletzte. Bei Eintreffen der Polizei wurde der Mann bereits vom Rettungsdienst behandelt. Er war ansprechbar, konnte sich jedoch nicht bewegen. Er gab an, wegen eines vorausfahrenden Pkw gebremst zu haben. Dabei kam er zu Fall.

Der Autofahrer war nicht mehr vor Ort. Die Polizei muss nun den genauen Unfallhergang klären. Der Motorradfahrer ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall mit verletzter Radfahrerin

Mutterstadt (ots) – Am Dienstagmittag 24.08.2021 gegen 12:50 Uhr ereignete sich an der Einmündung Ludwigshafener Straße / Theodor-Heuss-Straße ein Verkehrsunfall, bei der eine 54-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Aus der Theodor-Heuss-Straße kam ein 42-jähriger Autofahrer heraus.

Beim Einfahren in die Ludwigshafener Straße übersah er die von rechts auf dem Radweg ankommende Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 54-jährige Frau klagte im Anschluss über Schmerzen im Gesäßbereich. Sie ist vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ehrlicher Finder

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Dienstagabend 24.08.2021 erschien ein 35-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, um einen Geldbeutel abzugeben, den er auf einem Feldweg zwischen Böhl und Iggelheim gefunden hatte. Nur wenige Minuten zuvor rief ein Mann bei der Polizei an und meldete, dass er seinen Geldbeutel verloren hatte.

Wie sich herausstellte, war der Anrufer der rechtmäßige Eigentümer des aufgefundenen Geldbeutels. Das konnte anhand darin befindlicher Ausweisdokumente bestätigt werden. Besonders bemerkenswert ist, dass sich in dem Geldbeutel über 1.000 Euro befanden.

Der Verlierer bedankte sich mit einem entsprechenden Finderlohn bei dem 35-Jährigen.