Imbiss-Betreiber verletzt Kunde mit Messer

Waghäusel-Kirrlach (ots) – Der Inhaber einer in Kirrlach gelegenen Imbiss-Gaststätte ist am Dienstag 24.08.2021 gegen 18.30 Uhr in seinem Lokal mit einem 38-jährigen Mann in Streit geraten, der eskalierte. Zunächst schlug ihn der Betreiber mit einer Pizza-Schaufel zu Boden und in der Folge fügte ihm der Gastwirt mit einem Messer im Gesichtsbereich eine Schnittwunde zu.

Der Geschädigte musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Die weiteren Ermittlungen führt hierzu nun der Polizeiposten Bruhrain wegen gefährlicher Körperverletzung.

Vandalismus in Bürgerpark

Bruchsal (ots) – Vermutlich mehrere noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch im Bruchsaler Bürgerpark mehrere Mülleimer sowie ein Hinweisschild aus der Verankerung gerissen. Dem nicht genug, wurde ein weiteres Schild abgeknickt und eine Leuchte abgerissen. Darüber hinaus hinterließen die Vandalen an der Örtlichkeit Müll und zerschmetterte Bierflaschen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere Hundert Euro.

Das Polizeirevier Bruchsal hat hierzu bereits intensive Ermittlungen zur Täterermittlung in die Wege geleitet und bittet zusätzlich um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, die unter 07251 7260 entgegengenommen werden.

Drei Verletzte – Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 155.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der Durlacher Allee. Drei Pkw-Fahrer fuhren gegen 13.30 Uhr hintereinander auf der Durlacher Allee in Richtung Gottesauer Platz. Da die Ampel an der Kreuzung zur Wolfartsweierer Straße Rotlicht zeigte mussten sie anhalten. Im dortigen Bereich sind die Gleise der Straßenbahn in die Fahrbahn eingelassen.

Ein 44-jähriger Straßenbahnfahrer war mit seinem Fahrzeug ebenfalls in Richtung Haltestelle Gottesauer Platz unterwegs und fuhr auf den Pkw eines 21-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf die zwei davorstehenden Fahrzeuge aufgeschoben. Der Fahrer der Straßenbahn, der 21-Jährige sowie eine Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Die 8 Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden. Bis gegen 15.00 Uhr kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Brand eines Trafohauses – Feuerwehrmann leicht verletzt

Karlsdorf-Neuthard (ots) – Bei einem Brand an einem Trafohaus am Mittwochmorgen 25.08.2021 in Neuthard wurde ein 38-jähriger Feuerwehrangehöriger der Freiwilligen Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard leicht verletzt. Gegen 09.40 Uhr führte ein Mitarbeiter eines Energiebetreibers Modernisierungsarbeiten an den Elektroinstallationen des Trafohauses in der Marienstraße durch.

Hierbei kam es zu einem Kurzschluss und in der Folge zu einer Stichflamme. Durch den Kurzschluss entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro.

Autofahrer gerät aufgrund Unachtsamkeit ins Schleudern

Karlsruhe (ots) – Ein 33-jähriger Opel-Fahrer kam am Mittwochmorgen 25.08.2021 im Kurvenbereich des Autobahndreiecks Karlsruhe ins Schleudern. Er fuhr gegen 09.35 Uhr auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung Ettlingen, kam dort leicht nach links und lenkte dagegen. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke.

In der Folge drehte sich der Opel entgegen der Fahrtrichtung, kollidierte erneut mit der Schutzplanke und rutschte dann etwa 20 Meter entlang der Schutzplanke bis zum Stillstand. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht.

Die Beifahrerin und der 4 Monate alte Säugling wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben jedoch alle unverletzt.

Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Karlsdorf-Neuthard/A5 (ots) – Am Mittwochmorgen 25.08.2021 gegen 07.20 Uhr kam es auf der Autobahn 5 bei Karlsdorf-Neuthard zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 20-jährige Audi-Fahrerin den rechten Fahrstreifen der Autobahn 5 von Bruchsal in Richtung Karlsruhe.

Kurz vor der Einfahrt aus Richtung Bruchsal musste der 39-jährige Fahrer des vor ihr fahrenden Mercedes-Benz Lkw verkehrsbedingt abrupt bis zum Stillstand abbremsen. Die 20-Jährige reagierte hierauf zu spät und kollidierte mit dem Lkw. Der hinter dem Audi fahrende 36-jährige Fahrer eines DAF Lkw reagierte ebenfalls zu spät und fuhr in der Folge auf den Audi auf. Der zwischen den beiden Lkw eingeklemmt Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden beziffert sich auf geschätzte 13.000 Euro.

Betrunken gegen geparkten Sattelzug gefahren

Malsch (ots) – Beachtliche 3,3 Promille wies eine 35-jährige Pkw-Fahrerin laut Vortest auf, die am Dienstag 24.08.2021 gegen 22.10 Uhr in der Daimlerstraße in Malsch gegen einen geparkten Sattelzug fuhr.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Ettlingen kam die Frau gleich nach der Kreuzung Diesel-/Daimlerstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen das linksseitige Heck eines dort ordnungsgemäß geparkten Sattelfahrzeugs.

Die Fahrerin war nicht angegurtet und erlitt Kopfverletzungen, die ambulant in einer Klinik versorgt werden konnten. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 10.000 Euro beziffert. Der Pkw war so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Bei der 35-Jährigen wurde eine Blutprobe erhoben und der Führerschein einbehalten.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ubstadt-Weiher (ots) – Schwere Verletzungen erlitt ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen 25.08.2021 auf der Kreisstraße 3523. Ein 69-jähriger Sattelzugfahrer war kurz nach 07.00 Uhr auf der K 3523 von Ubstadt in Richtung Weiher unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 3575 bog er nach links ab um Richtung Autobahn zu Fahren.

Hierbei achtete er nicht auf den Motorradfahrer, der von Weiher in Richtung Ubstadt fuhr. Trotz einer Gefahrenbremsung prallte der 58-Jährige mit seinem Motorrad gegen die Sattelzugmaschine.

Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Fahrzeugverkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Betrunken mit dem Auto unterwegs

Pfinztal (ots) – Der 35-jährige Fahrer eines Land Rovers war am Dienstagabend alkoholisiert in Pfinztal unterwegs. Ein Zeuge meldete gegen 22.40 Uhr, dass der Fahrer in der Straße Am Stadion mehrmals an ihm und seinen Freunden vorbeigefahren sei, sie anpöbelte und dann mitten auf der Fahrbahn angehalten hätte und stark schwankend auf die Personengruppe zugegangen sei. Dem Eindruck nach wollte der 35-Jährige einen Streit beginnen worauf sich die Gruppe jedoch nicht einließ und ihn ignorierte.

Nachdem der Zeuge die Polizei verständigt hatte, konnten der Mann an seinem in der Nähe geparkten Fahrzeug festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille weshalb er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Bei der Suche nach dem Fahrzeugschlüssel fanden die Beamten noch eine geringe Menge Amphetamin in dem Pkw.

Autofahrer beschädigt unter Alkoholeinfluss geparktes Motorrad

Bad Schönborn (ots) – Ein 35-jähriger Toyota-Fahrer beschädigte unter dem Einfluss von Alkohol am frühen Mittwochmorgen 25.08.2021 ein am Straßenrand geparktes Motorrad. Eine Zeugin beobachtete den Mann wie er gegen 03.00 Uhr in der Winzerstraße zunächst gegen das Motorrad fuhr und anschließend rangierte, weshalb sie den Fahrer ansprach und die Polizei verständigte.

Der 35-Jährige war bei der Kontrolle derart uneinsichtig und aggressiv, dass ihm die Beamten Handschließen anlegen mussten. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Daraufhin musste der 35-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Der entstandene Gesamtsachschaden beziffert sich auf geschätzte 4.000 Euro.