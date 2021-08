Taxi-Zeche geprellt – Fahrer wartet 1,5 Stunden

Kaiserslautern (ots) – Um einen “Zechpreller” anzuzeigen, ist ein Taxifahrer in der Nacht zu Dienstag zur Polizeidienststelle in der Gaustraße gekommen. Der Mann gab zu Protokoll, dass er einen Fahrgast in Ramstein-Miesenbach abgeholt und nach Kaiserslautern zum Krankenhaus gefahren habe. Dort angekommen, habe der Unbekannte gesagt, dass er nur kurz nach seiner Tochter sehen wolle, die sich in der Ambulanz befinde, danach würde er wieder zum Taxi zurückkommen und die Rechnung bezahlen.

Der Taxifahrer wartete eineinhalb Stunden, doch der Fahrgast tauchte nicht mehr auf. Daraufhin entschloss sich der Mann, Anzeige wegen Betrugs zu erstatten. Die Ermittlungen nach dem Passagier ein Mann Mitte 30, etwa 1,80 Meter groß, kräftig mit kurzen blonden Haaren, laufen. |cri

Zigarettenautomat in Einzelteile zerlegt (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Einen Zigarettenautomaten haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag 24.08.2021 in der Entersweilerstraße gestohlen. Am späten Vormittag fiel auf, dass der Automat nicht mehr da ist. Er verschwand zwischen 22 und 11 Uhr.

Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Gerät, das in Höhe des Hauses Nummer 74 aufgestellt war, von den Tätern samt Befestigung ausgegraben und mitgenommen wurde. Dabei wurde auch eine Mauer beschädigt und eine Überwachungskamera gestohlen.

Bei einer Suche in der Umgebung konnte der Zigarettenautomat etwa 250 Meter entfernt im Stadtwald gefunden werden. Die Täter hatten ihn offenbar mit einem Lastenkarren (fahrbarer Untersatz mit Rollen) hierher transportiert, komplett auseinandergenommen und geleert. Der Karren sowie weitere “Hilfsmittel” wurden sichergestellt.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen – mit oder ohne Lastenkarren – aufgefallen sind, oder die sonstige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Seniorin ruft um Hilfe

Kaiserslautern (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Polizei und Rettungsdienst in der Nacht zu Mittwoch 25.08.2021 einer Seniorin im Stadtgebiet zu Hilfe kommen. Der Zeuge hatte gegen 02.20 Uhr über Notruf die Polizei verständigt, weil er in der Hegelstraße aus einem Mehrparteienhaus Hilferufe hörte.

Eine Streife rückte aus und konnte die Wohnung, aus der die Rufe kamen, ausfindig machen. Eine Rücksprache mit der Rettungsleitstelle ergab, dass die Bewohnerin inzwischen auch den Hausnotruf aktiviert hatte.

Die eingesetzten Notfallsanitäter konnten wenig später mit dem Wohnungsschlüssel die Tür öffnen. Sie fanden die Bewohnerin auf dem Boden ihres Schlafzimmers. Die Dame gab an, sie sei aus dem Bett gefallen und komme aus eigener Kraft nicht mehr auf die Beine. Der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung. |cri

Betrunken und aggressiv

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Über Notruf ging am Montagabend bei der Polizei der Hinweis ein, dass in Enkenbach-Alsenborn ein Mann mit einem Baseballschläger auf geparkte Fahrzeuge einschlage. Eine Streife rückte sofort aus und konnte den mutmaßlichen Täter noch vor Ort stellen. Der Baseballschläger lag in Einzelteilen zerbrochen auf der Fahrbahn.

Von den Polizeibeamten angesprochen, wurde der 29-jährige Mann sofort ausfallend und lies wüste Beleidigungen los. Weil der Mann stark alkoholisiert war und sich hochaggressiv verhielt, wurde er zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Laut Schnelltest hatte er einen Alkoholpegel von 2,30 Promille.

Beschädigte Fahrzeuge wurden vor Ort nicht festgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 29-Jährige seinen Frust an einem Metallpoller ausgelassen. Der Baseballschläger, der dabei zu Bruch ging, gehörte dem Mann selbst. Weiterer Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. |cri

Streit endet mit Körperverletzung

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Bahnhofsvorplatz sind am Dienstagnachmittag 24.08.2021 zwei Männer in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen den 31 und 41 Jahre alten Kontrahenten eskalierte. Schließlich gingen sie mit geballten Fäusten aufeinander los. Der 41-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht.

Ursache für den Streit war offenbar eine Geldforderung des 31-jährigen Beschuldigten. Der Mann war so aufgebracht, dass er sich nicht beruhigen ließ. Da er drohte, sich und andere zu verletzen brachten ihn die Einsatzkräfte zur Dienststelle.

Eine Richterin ordnete an, dass der 31-Jährige bis zum Mittwochmorgen im Gewahrsam verbleibt. Da der Beschuldigte offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand war und weitere Drohungen aussprach, verbrachten ihn Mitarbeiter der Ordnungsbehörde auf eigenen Wunsch in eine Klinik. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Körperverletzung zu. |mhm

Haftbefehl vollstreckt und Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Bei einer Polizeikontrolle in der Mannheimer Straße ist am Dienstagvormittag eine Frau aus dem Stadtgebiet aufgefallen. Der Grund: Die Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass gegen die 43-Jährige ein aktueller Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern vorliegt.

Demnach hatte die Frau entweder eine Geldstrafe von knapp 1.000 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 90 Tagen abzusitzen. Sie wurde deshalb festgenommen und zur Vollstreckung des Haftbefehls an die Kripo übergeben.

Doch nicht nur das: Bei der Durchsuchung vor Ort fanden die Polizeibeamten in den Sachen der 43-Jährigen auch noch etwas Amphetamin. Auf die Frau kommt deshalb eine neue Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

Wild-West-Manier beim Überholen?

Kaiserslautern (ots) – Wegen Nötigung im Straßenverkehr hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstagabend 24.08.2021 einen Mercedes-Fahrer angezeigt. Nach Angaben des 37-Jährigen war er selbst mit seinem Pkw in der Berliner Straße stadteinwärts unterwegs und fuhr auf der linken Fahrspur, als sich der weiße Mercedes-SUV von rechts herüberdrängelte.

Weil er auf gleicher Höhe mit dem SUV war, hupte der 37-Jährige, um auf sich aufmerksam zu machen. Der Mercedes habe ihn jedoch immer weiter nach links gedrängt, so dass er schließlich fast bis zum Stillstand abbremste, um eine Kollision mit dem SUV zu vermeiden.

Der weiße Pkw sei dann vor ihm eingeschert und einfach weitergefahren. Am Steuer saß ein Mann zwischen 30 und 40 Jahren, auf dem Beifahrersitz eine Frau. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bekannt, die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Große LKW-Kontrolle

Kaiserslautern/Parkplatz Schweinsdelle (ots) – Am Dienstag 24.08.2021 fand im Bereich der A6 auf dem Parkplatz Schweinsdell eine großangelegte Kontrolle, des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs statt. Hierzu waren Kontrollkräfte des Schwerverkehrkontrolltrupps der zentralen Verkehrsdienste Kaiserslautern, des Hauptzollamtes Saarbrücken, des SAM Mainz, sowie dem LKA Rheinland-Pfalz gemeinsam vor Ort. Von insgesamt 33 kontrollierten Beförderungseinheiten des gewerblichen Güterverkehrs mussten 14 beanstandet werden.

Neben Verstößen gegen die Fahrzeugtechnik und der Ladungssicherung wurden auch Verstöße gegen dieLenk- und Ruhezeiten festgestellt. Insgesamt wurde 6 mal die Weiterfahrt untersagt, gegen einen Fahrzeughalter wird ein Einziehungsverfahren eingeleitet.

Von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes wurden zusätzlich 14 Fahrzeuge in Augenschein genommen. Dabei werden gegen 2 Fahrzeugführer Ermittlungen wegen dem Verdacht des Leistungsbetrugs aufgenommen. Drei kontrollierte Fahrzeuge wurden abfallrechtlich beanstandet. Insgesamt wurden 32 Maßnahmen, wie z.B. Ordnungswidrigkeiten und Sicherheitsleistungen getroffen.

Nach Einbrüchen: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Die Polizei hat am Dienstag 24.08.2021 zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Den Jugendlichen im Alter von 16 Jahren wird vorgeworfen, im Laufe des Tages in mindestens 7 Wohnhäuser eingebrochen zu sein. Ein Zeuge alarmierte am Nachmittag die Polizei, als er bemerkte, dass Einbrecher im Nachbaranwesen zugange waren.

Mit einer Personenbeschreibung fahndeten die Beamte nach den mutmaßlichen Tätern. Sie konnten in der Kaiserstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Polizei stellte Beweismittel und mögliches Diebesgut sicher. Mutmaßlich hatten es die Jugendlichen vorwiegend auf Bargeld in unterschiedlichen Währungen, Smartphones und elektronische Unterhaltungsgeräte abgesehen. Die Verdächtigen erwartet ein Strafverfahren. Die Polizei prüft, ob sie auch für weitere Taten in Frage kommen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind am Dienstag in der Ortslage, insbesondere in der Flurstraße, Geisenbergstraße, In den Betzen, Am Herrenacker und in der Langwiedener Straße, Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06371 9229 0 mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |erf

Tasche von Picknickdecke geklaut

Kaiserslautern (ots) – Einen unbeobachteten Moment haben Diebe am Dienstagabend 24.08.2021 im Volkspark ausgenutzt und sich eine Handtasche unter den Nagel gerissen. Die bestohlene 29-jährige Frau meldete der Polizei, dass sie sich zusammen mit einem Freund im Park aufhielt. Sie hatten eine Picknickdecke ausgebreitet und dort auch ihre Sachen abgelegt.

Kurz vor halb 9 gingen beide zur Toilette und ließen ihre Sachen für wenige Minuten unbeaufsichtigt. Als sie zurückkamen, war die Handtasche weg – und mit ihr auch eine Musikbox, die sich darin befand.

Vom Täter war weit und breit nichts mehr zu sehen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 jederzeit an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße wenden.

Nachträglich angezeigt wurde auch noch ein Taschendiebstahl vom Wochenende in der Pariser Straße. Eine 59-jährige Frau meldete am Dienstag der Polizei, dass ihr beim Einkaufen in einem großen Supermarkt das Mobiltelefon aus der umgehängten Handtasche gestohlen wurde. Es handelt sich um ein iPhone 11. Die Tatzeit: Samstag, 21. August, zwischen 14 und 15 Uhr. Täterhinweise liegen nicht vor; der Betroffenen war nichts Verdächtiges aufgefallen, während sie sich in dem Einkaufsmarkt aufhielt. |cri

Schwelbrand in Holzkonstruktion

Kaiserslautern (ots) – An der Ecke Salzstraße/Kanalstraße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Schwelbrand gekommen. Anwohner stellten gegen 14 Uhr Rauch fest, der aus einer Grundstücksabtrennung quoll.

Die Feuerwehr entfernte an der Mauer die Verkleidung und fand den Schwelbrand im Bereich der Dachlatten-Unterkonstruktion. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Es entstand lediglich geringer Gebäudeschaden.

Die genaue Brandursache ist noch unklar. Ob möglicherweise auf dem Grundstück zuvor Arbeiten durchgeführt wurden, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. |cri

Betrunkener Fahrradfahrer baut Unfall

Otterberg (ots) – Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Fahrradfahrer am Dienstagnachmittag einen Unfall gebaut und sich dabei selbst Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 55-jährige Mann auf dem Radweg zwischen Otterberg und Otterbach unterwegs, als er kurz vor 18Uhr stürzte.

Der Radler zog sich diverse Schürfwunden zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihm wurde die weitere Fahrt mit seinem Fahrrad ausdrücklich untersagt und das Bike vorsorglich sichergestellt. Ursache des Sturzes war vermutlich der hohe Alkoholpegel des Mannes, laut Schnelltest hatte er 2,77 Promille. |cri

Fahrzeuge aufgebrochen

Fischbach (ots) – Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen 24.08.2021 haben Diebe in der Harztaler Straße mindestens zwei Autosaufgebrochen. Sie machten sich an einem Pkw und an einem Transporter zu schaffen. Die Täter erbeuteten unter anderem einen Geldbeutel mit Bankkarten undAusweisdokumente sowie ein Smartphone und einen Stromwandler.

Mit einer der Debitkarten hoben sie noch in der Nacht an einem Geldautomaten in Hochspeyer Bargeld in dreistelliger Höhe ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Diebe stehlen Tageseinnahmen

Kaiserslautern (ots) – In das Bistro und Verwaltungsgebäude eines Freizeitunternehmens in der Merkurstraße sind Diebe eingebrochen. Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag brachen sie die Eingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Die Täter stahlen die Tageseinnahmen.

Wegen des Einbruchdiebstahls ermittelt jetzt die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und bitten um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Schmierfinken gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Schmierfinken haben in der Ludwigstraße zwei Schaufenster einer Firma verunstaltet. Bei der Polizei wurde angezeigt, dass unbekannte Täter mit einem schwarzen Stift ihr sogenanntes “Tag”, also quasi ihr Namenskürzel als Signatur auf die Scheiben geschmiert haben. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ersten Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit in der Nacht von Freitag auf Samstag (20./21. August) zwischen 20 und 6 Uhr. Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0631 / 369 – 2150 gern entgegen. |cri

Erneut Unfall vor Opelkreisel

Kaiserslautern (ots) – Der Fahrer eines Lkw war am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 367 unterwegs. Er fuhr von der Integrierten Gesamtschule Nord kommend in Richtung Opelkreisel. Kurz vor der Baustelle an der Ausfahrt Siegelbach bemerkte der 51-Jährige, dass er sich falsch eingeordnete hatte. Er befand sich auf dem rechten Fahrsteifen nach Siegelbach, wollte aber auf der linken Spur nach Kaiserslautern fahren.

Er stoppte seinen Lkw und fuhr ein Stück rückwärts, um die Spur zu wechseln. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Allerdings entstand an dem Ford Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Am Lkw ist kein Schaden entstanden. |mhm

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagnachmittag hat es in der Hohenecker Straße gekracht. Eine 53-jährige Autofahrerin war mit ihrem Wagen auf der auf der Hohenecker Straße unterwegs. Sie kam von der Leipziger Straße und wollte nach links in den Rauschenweg abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines 24-Jährigen, der ihr mit seinem Mazda entgegenkam.

Trotz Vollbremsung konnte der 24-jährige Pkw-Fahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Verletzt wurde niemand.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils etwa 1.500 Euro. |mhm