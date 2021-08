Brand eines Einfamilienhauses – Verdacht auf Brandstiftung – Täter festgenommen

Mannheim (ots) – Am frühen Mittwochnachmittag, gegen 12.45 Uhr, entstand in einem Ein-familienhaus in der Edenkobener Straße im Stadtteil Käfertal ein Brand, den die Berufsfeuerwehr Mannheim schnell löschte. Ersten Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim zufolge wurde das Feuer vorsätzlich gelegt.

Ein Tatverdächtiger war zunächst vom Brandort geflüchtet, wurde aber im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung rund dreißig Minuten nach der Tat in der Mannheimer Innen-stadt vorläufig festgenommen.

Er soll im Laufe des Donnerstages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Brandort ist beschlagnahmt; die Spurensicherung erfolgt durch die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Das haus ist derzeit unbewohnbar. Ein Polizeibeamter erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, die ärztlich behandelt wurde. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Gas mit Bremse verwechselt – 3 parkende PKW beschädigt

Mannheim (ots) – Am Dienstagmorgen 24.08.2021 gegen 08 Uhr verwechselte in der Fasanenstraße eine 58-jährige Mercedesfahrerin beim Rückwärtsfahren das Gaspedal mit der Bremse und beschädigte drei geparkte Autos. Die 58-Jährige wollte von der Fasanenstraße in die Obere Riedstraße Fahren, als es zu Verkehrsbehinderungen durch ein Müllauto kam.

Die Frau legte den Rückwärtsgang ein, gab Gas und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie kollidierte mit 3 am Fahrbahnwand geparkten Autos und beschädigte diese erheblich.

Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Verletzt wurde die Unfallfahrerin nicht.

Schmorbrand in Firma – 3 Verletzte

Mannheim (ots) – Am Dienstag 24.08.2021 gegen 11 Uhr entstand in einem Firmengebäude in der Sonderburger Straße ein Schmorbrand, bei welchem 3 Arbeiter leicht verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge entstand der Brand aufgrund eines technischen Defekt eines Stromverteilers, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kam.

Noch bevor die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mannheim eintrafen, konnten die Arbeiter den Brand mittels Feuerlöscher löschen. Hierbei zogen sich drei Männer eine Rauchgasvergiftung zu. Zwei davon mussten mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Unbekannte brechen Automaten auf und stehlen Süßigkeiten

Mannheim-Käfertal (ots) – Vermutlich in der Nacht zum Dienstag 24.08.2021 nutzten ein oder mehrere unbekannte Täter den Umstand eines offen stehenden Fensters am Bahnhof in der Birkenauer Straße aus, um so in das Innere des Aufenthaltsgebäudes zu gelangen. Dort schlugen die Unbekannten dann die Glasscheibe eines Snackautomaten ein und entwendeten Süßigkeiten im Gesamtwert von rund 10 Euro.

Des Weiteren beschädigten sie einen in der Nähe befindlichen Kaffeeautomaten und verursachten so einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 350 Euro. Erst am frühen Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr bemerkte ein Bahnmitarbeiter den Aufbruch sowie das offen stehende Fenster. Er verständigte sofort die Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen und suchen nun nach möglichen Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen gesehen haben oder darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 718490 zu melden.

Einbrüche in Schulen – Zeugenaufruf

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Mittwochmorgen 25.08.2021 in eine Schule in der Käfertaler Straße in Mannheim Neckarstadt ein und beschädigten dabei zwei Fenster und eine Tür. Die Täter dürften um kurz nach 1 Uhr in das Gebäude eingedrungen sein, indem sie ein Fenster der Mensa einwarfen.

Im Innern der Schule beschädigten die Unbekannten eine Tür, welche zum Treppenhaus führt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keinerlei Gegenstände entwendet, allerdings wurde im OG des Schulgebäudes ein weiteres Fenster eingeworfen. Der Gesamtschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Ob das Geschehen im Zusammenhang mit einem Einbruch von Montag auf Dienstag in eine Schule in der Grenadierstraße in Mannheim steht, wird derzeit im Rahmen der Ermittlungen überprüft. Auch hier brachen bisher unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe im Erdgeschoss in das Schulgebäude ein und hebelten mehrere Innentüren auf. Innerhalb des Gebäudes wurden die Schulräume und Schränke nach Stehlenswertem durchsucht. Auch in diesem Fall sind die Täter nicht fündig geworden, verursachten aber einen Schaden, welcher weit über 1.000 Euro liegen dürfte.

An beiden Tatorten haben die aufnehmenden Polizeibeamten Spuren gesichert, welche nun ausgewertet werden. Zeugen, welche etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt (Tel.: 0621/3301-0) in Verbindung zu setzen.

20-Jähriger verursacht Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Mannheim-Sandhofen (ots) – Am Dienstagabend 24.08.2021 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger die Frankenthaler Straße in Fahrtrichtung Lampertheim und nutzte hierfür zunächst den rechten von zwei Fahrstreifen. Auf Höhe einer Tankstelle entschied er sich, mit seinem BMW auf die linke Fahrspur zu wechseln.

Hierbei übersah er allerdings einen 43-Jährigen, der mit seinem Audi in gleicher Richtung unterwegs war. Keiner der beiden Autofahrer konnte einen Zusammenstoß rechtzeitig verhindern. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 6.500 Euro.

Mehrere Schockanrufe – Warnung vor Betrügern

Mannheim (ots) – Derzeit kommt es im Bereich Mannheim vermehrt zu sogenannten Schockanrufen durch Betrüger. Diese versuchen am Telefon ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben.

Aktuell teilen die Täter ihren Opfern mit, dass ein Familienangehöriger in einen Unfall verwickelt worden sei. Um eine Inhaftierung abzuwenden, sollen die Betrugsopfer nun eine Kaution an einen falschen “Polizeibeamten” übergeben oder das Geld überweisen. Von den bisher bekannten Opfern ist niemand auf den Betrug eingegangen.

Sollten Sie von solch einem Anruf betroffen sein, legen Sie einfach auf! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen wie Polizeibeamten einen Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Wichtig:

Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Einsatzmaßnahmen der BAO West des Polizeipräsidiums Mannheim im Zusammenhang mit der Sicherheit im Straßenverkehr

Mannheim-Neckarstadt (ots) – “Sichere Neckarstadt” bedeutet auch die Verkehrssicherheit im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West zu erhöhen und die Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften zu kontrollieren.

Aus diesem Grund fanden am Dienstag, den 24.08.2021, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 18:30 Uhr, unter der Federführung der BAO West des Polizeipräsidiums Mannheim, an zwei exponierten Stellen in der Neckarstadt-West Verkehrskontrollen nach ganzheitlichen Gesichtspunkten statt. Neben der Einhaltung der allgemeinen Verkehrsvorschriften stand aber auch die Überprüfung der Fahrzeugpapiere sowie das Thema Kindersicherung im Mittelpunkt der Einsatzmaßnahmen.

Im Bereich der Brückenstraße wurde zusätzlich ein besonderer Fokus auf den Radverkehr und etwaige Rotlichtverstöße gelegt. Im Bereich der Waldhofstraße hatten die Polizeibeamten vor allem den Fahrzeugverkehr hinsichtlich möglicher Gurt-/Handy- und Rotlichtverstöße im Blick.

In Zusammenarbeit mit dem Verkehrsdienst Mannheim der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim und weiteren Unterstützungskräften des Polizeipräsidiums Einsatz aus Bruchsal waren am Dienstag insgesamt 12 Polizeibeamte an den Einsatzmaßnahmen beteiligt. Neben 40 Fahrzeugen wurden auch 44 Personen kontrolliert.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen rund 48 Verstöße festgestellt:

26 Rotlichtverstöße (21 Fahrradfahrer/ 5 Autofahrer)

8 Handyverstöße (7 Autofahrer/ 1 Fahrradfahrer)

7 Gurtverstöße

1 Verstoß gegen die Umweltzone

1 Verstoß wegen mangelnder Kindersicherung

2 Verstöße wegen nicht zugelassener Kraftfahrzeuge

Ein weiterer Autofahrer konnte bei der Verkehrskontrolle keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Gegen zwei weitere E-Scooter-Fahrer wird außerdem wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Auch sie müssen jeweils mit einer Strafanzeige rechnen.

Derartige Verkehrskontrollen sind fester Bestandteil der BAO West/ “Sichere Neckarstadt” und werden auch zukünftig fortgesetzt. Weitere Einsatzmaßnahmen sind bereits in Planung.