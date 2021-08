Marburg – Eingeschlagene Autoscheiben – Verdächtiger flüchtete

Am Dienstagabend, 24. August, um kurz vor 22 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über Autos mit eingeschlagener Seitenscheibe. Einem Verdächtigen gelang die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise. Tatsächlich standen in der Neuen Kasseler Straße auf dem Penny-Parkplatz und in unmittelbarer Nähe mindestens vier Autos mit eingeschlagener Seitenscheibe. Aus zwei Autos fehlen das wenige Münzgeld und jeweils eine Sonnenbrille.

Ob der Täter aus den beiden anderen Fahrzeugen ebenfalls etwas stahl, bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugen berichteten von einem in einem der aufgebrochenen Autos sitzenden Mann, dem allerdings vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht gelang.

Von diesem Mann liegt eine abweichende Personenbeschreibung vor:

Identisch an der Beschreibung war lediglich der getragene dunkle, wohl schwarze Hoody (Kapuzenpulli). Die Angaben zum Alter gehen von 20 bis 40 Jahren. Der Mann soll eher größer und von schmaler, schmächtiger Gestalt gewesen sein. Eventuell bedeckte eine dunkle Mütze die blonden mittellangen Haare.

Wer hat einen solchen Mann zur Tatzeit in der Neuen Kasseler Straße gesehen? Wem ist in dieser Zeit eine Person durch ihr Verhalten aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes beitragen könnten?

Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – E-Scooter aus Autokofferraum gestohlen

Am Dienstag, 24. August, stand ein weißer Opel Insignia mit Gießener Kennzeichen zwischen 15.45 und 17.15 Uhr auf einem Parkdeck des Parkhauses der Marburg Mall in der Universitätsstraße 8.

Aus dem Kofferraum des Autos stahl ein Dieb einen blauen SoFlow E-Scooter im Wert von 900 Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel

Kirchhain

In der Nacht zum Mittwoch, 25. August, um kurz nach 01 Uhr stoppte die Polizei in Kirchhain einen Kleinwagen und stellte fest, dass der 35 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Entsprechende Drogentests reagierten auf gleich mehrere Stoffe.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der im Ostkreis lebende Mann noch nie einen Führerschein hatte und dass das Kennzeichen zum einen entstempelt und zum anderen gar nicht an den kontrollierten Pkw gehörte.

as benutzte Auto war zudem weder zugelassen noch versichert. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und stellte Kennzeichen und Autoschlüssel sicher.

Heskem

Nach dem Drogentest stand der 33 Jahre alte Autofahrer, den die Polizei am Dienstag, 24. August, um 14 Uhr in Heskem kontrollierte unter dem Einfluss von Amphetaminen. Die Polizei beendete daher die Autofahrt und veranlasste die notwendige Blutprobe.

Das gleiche Schicksal im gleichen Ort ereilte um 15.40 Uhr den Fahrer eines Kleintransporters. Der 38 Jahre alte Fahrer verweigerte den Drogentest und konnte damit nicht zur Klärung des Einflusses berauschender Mittel beitragen, sodass die Polizei aufgrund der eindeutigen Verdachtsmomente die Blutprobe veranlasste.

Sterzhausen

Um 15.35 Uhr endete am Dienstag, 24. August, die Autofahrt eines 22 Jahre alten Mannes. Er musste sein Auto nach dem positiven Drogentest, dieser reagierte auf THC, in der Wittgensteiner Straße stehen lassen. Die Polizei entließ den Mann nach der Blutprobe.

Wehrda

Nachdem der 26 Jahre alte Autofahrer den Drogentest ablehnte, ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg die zur Feststellung des Einflusses berauschender Mittel notwendige Blutprobe an.

Die Polizei hatte den Mann am Dienstag, 24. August, um 16.15 Uhr in der Goßfeldener Straße angehalten. Bei der Kontrolle ergaben sich eindeutige Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln.

Wehrda – Schaden an der Scheibe

Am Donnerstag, 19. August, bemerkten die Mieter einer Wohnung des Hauses Ernst-Lemmer-Straße 14 einen Schaden in der äußeren Scheibe des doppelt verglasten Fensters der Balkontür.

Der Schadenseintritt kann zurückliegen bis zum Samstag, 31. Juli. Möglicherweise resultiert der Schaden durch den Einschlag einer Metallkugel, abgefeuert aus einer Zwille oder auch einer Softairwaffe aus dem gegenüberliegenden Haus Nr. 101.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallflucht im Eisenacher Weg

Die Polizei sucht Zeugen und bittet nach einer Verkehrsunfallflucht im Eisenacher Weg um sachdienliche Hinweise. Durch den Unfall entstand an einem grauen VW Golf Kombi vorne links ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Kombi parkte zur Unfallzeit am Montag, 23. August, zwischen 09 und 14 Uhr ordnungsgemäß unmittelbar in der Nähe des Kindergartens.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat das typische Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

