Kreis Bergstraße

Viernheim: Rucksack aus Auto gestohlen

Viernheim (ots) – Ein in der Mannheimer Straße geparkter Mercedes geriet am

Dienstagabend (24.08.), in der Zeit zwischen 17.30 und 18.10 Uhr, in das Visier

von Kriminellen.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und ließen anschließend aus

dem Innenraum einen Rucksack samt Bargeld und Schlüsseln mitgehen. Es entstand

ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kommissariat 42 der

Polizei in Viernheim unter der Telefonnummer 06204/9377-0.

Heppenheim: Nach Unfall zwischen Auto- und Motorradfahrer/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Am Dienstagabend (24.08.), gegen 20.50 Uhr, ereignete sich in

der Darmstädter Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 18 Jahre alten

Autofahrer und einem 17-jährigen Motorradfahrer. Der Zweiradfahrer wurde hierbei

leicht verletzt und musste anschließend in einem Krankenhaus medizinisch

versorgt werden. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zwischen den beiden Unfallbeteiligten

bereits zuvor auf der Strecke zwischen Bensheim und Heppenheim zu diversen

Vorfällen, die offenbar letztlich in dem Unfall mündeten. Aufgrund des unklaren

Unfallhergangs wurde von der Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

Darmstadt ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die

beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Zudem bitten die Beamten Zeugen,

die den Unfall beobachteten oder sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben

können, um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer

06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt: Trickdiebe geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus und machen Beute

Darmstadt (ots) – Als Telekom-Mitarbeiter hat sich ein bislang noch unbekannter

Trickdieb am Dienstagmittag (24.08.) ausgegeben und zusammen mit einem Mittäter

Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Gegen 13.30 Uhr

klingelte es an der Haustür bei einer älteren Dame im Römheldweg. Vor der Tür

stand ein Mann, der sich mit einer weißen Karte mit der Aufschrift „Telekom“ als

Mitarbeiter des Unternehmens ausgab. Er gaukelte der Seniorin vor, dass in der

Straße Arbeiten an einem Verteilerkasten im Gange seien und in diesem

Zusammenhang eine neue Buchse im Keller der Darmstädterin gelegt werden müsse.

Der Kriminelle betrat daraufhin den Keller sowie weitere Räumlichkeiten des

Anwesens, um nach seinen Aussagen die Anschlüsse zu kontrollieren. Kurz darauf

kam noch ein mutmaßlicher Komplize dazu, der ebenfalls an der Tür geklingelt

hatte und sich auch als Arbeiter ausgab. Erst als das Duo schon das Haus

verlassen hatte, bemerkte die Frau den Diebstahl von Schmuck und Bargeld. Eine

sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Flüchtigen verlief ohne Erfolg.

Der Haupttäter war Ende 20, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat einen

mitteleuropäischen Phänotyp. Er hatte blonde, kurze Haare, eine schmale,

sportliche Figur und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit heller

Kleidung und hatte ein Klemmbrett dabei. Sein Komplize war zwischen 40 und 45

Jahre alt und etwa gleich groß.

Zeugen, denen die Beschriebenen vor oder nach dem Vorfall in Tatortnähe

aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim

Kommissariat 24 der Darmstädter Kriminalpolizei zu melden.

Darmstadt: Unbekannter dringt über Mülltonne in Wohnung ein

Darmstadt (ots) – Ein bislang noch unbekannter Tatverdächtiger ist am frühen

Dienstagmorgen (24.08.) in eine Wohnung in der Dieburger Straße eingedrungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen positionierte der Kriminelle gegen 6.30 Uhr eine

Mülltonne unterhalb des geöffneten Schlafzimmerfensters und gelangte so in das

Innere der Hochpaterre-Wohnung. Im Flur hatte er es auf das Portemonnaie der

Bewohnerin abgesehen, mit der er anschließend durch die Wohnungstür die Flucht

ergreift. Laut Zeugenaussagen war er zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, schlank

und dunkel gekleidet. Auffällig war sein roter Rucksack, den er mit sich führte.

Der Unbekannte erbeutete die Geldbörse mit rund 45 Euro Bargeld, Bankkarten und

persönlichen Dokumenten. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Beschriebenen ebenfalls

wahrgenommen haben und ihn näher beschreiben können, werden gebeten, sich unter

der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Seeheim-Jugenheim: Einbruch in Imbiss/Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots) – Ein Imbiss in der „Alten Bergstraße“ geriet in der

Nacht zum Dienstag (24.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter

verschafften sich zunächst gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Gebäude und

ließen anschließend neben der abgerissenen Videoüberwachungsanlage zudem

Getränke, Bargeld und ein Mobiltelefon mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der

Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Darmstadt/Groß-Bieberau/Pfungstadt: Drogenfahnder beschlagnahmen fast sechs Kilogramm CBD Blüten

Darmstadt/Groß-Bieberau/Pfungstadt (ots) – Im Rahmen von Ermittlungsverfahren,

unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, durchsuchten am

Dienstag (24.08.) Beamte des Darmstädter Rauschgiftkommissariats K 34, zusammen

mit Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie unterstützt von

Drogenspürhunden des Polizeipräsidiums Südhessen, die Wohnungen von zwei 21 und

25 Jahre alten Männer in Groß-Bieberau und Pfungstadt sowie einen Firmensitz und

die Wohnung eines 47 Jahre alten Mannes in Darmstadt und Pfungstadt.

Entsprechende richterliche Beschlüsse wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Darmstadt zuvor erwirkt.

Bei den Durchsuchungen wurden insgesamt, neben geringen Mengen an Marihuana und

Dopingmitteln, etwa 5700 Gramm CDB Blüten von der Polizei beschlagnahmt. Zudem

fanden die Fahnder Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln

hinweisen.

In allen drei Fällen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an.

Groß-Gerau

Gernsheim: Mehrere Diebstähle aus Autos/Polizei ermittelt

Gernsheim (ots) – In der Nacht zum Dienstag (24.08.) öffneten Unbekannte im

Stadtgebiet mehrere nicht verschlossene Türen geparkter Fahrzeuge und betraten

zudem auch Grundstücke, offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen.

Aus in der Kinzigstraße, Schweriner Straße, „Am Steinernen Brückchen“, der

Ringstraße und in der Rostocker Straße abgestellten Autos erbeuteten die Täter

Bargeld, eine Geldbörse samt persönlichen Dokumenten, eine Sonnenbrille sowie

Parfum.

Das Kommissariat 42 der Polizei in Gernsheim hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der

Rufnummer 06258/9343-0.

Odenwaldkreis

Oberzent/L3120: Zusammenstoß im Kurvenbereich – 72-jähriger Motorradfahrer nach Unfall tödlich verletzt

Am Mittwochmittag (25.8.) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 3120, bei dem ein 72-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Ein 83-jähriger Autofahrer war gegen 12.30 Uhr auf der Landstraße von Airlenbach nach Olfen unterwegs. Der 72 Jahre alte Motorradfahrer aus Darmstadt befuhr die Landstraße in entgegengesetzter Richtung. In einer dortigen Linkskurve kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoß zog sich der 72-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Der 83-jährige Wagenlenker aus dem Kreis Bergstraße wurde vorsorglich durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallrekonstruktion hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Gutachter beauftragt. Der graue Mercedes und das schwarze Motorrad wurden sichergestellt. Der Schaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn im dortigen Bereich mehrere Stunden voll gesperrt.