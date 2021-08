Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug in Höhe von 50.000 Euro + Auf falschen Microsoft-Mitarbeiter nicht hereingefallen + Kradfahrer nach Unfall leichtverletzt

Lich: Kraftrad gestohlen

Auf ein Kraftrad hatten es Unbekannte in der Goethestraße abgesehen. Die Diebe schlugen zwischen 20.30 Uhr am Dienstag und 08.15 Uhr am Mittwoch zu und entwendeten die auf dem Hof stehende schwarze-blaue Yamaha mit Gießener Kennzeichen. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Wettenberg: Versuchter Einbruch in Lebensmittgeschäft

Unbekannte schlugen Mittwochfrüh die Scheibe eines Discounters in der Straße „Im Westpark“ in Krofdorf-Gleichberg ein. Aus dem Geschäft entwenden die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Tat ereignete sich zwischen 01.30 und 02.00 Uhr. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Reiskirchen: Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug in Höhe von 50.000 Euro

Einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist es offenbar zu verdanken, dass bislang unbekannte Täter am Dienstag mit ihrem Betrugsversuch scheiterten. Sie hegte Zweifel, als eine 82-Jährige Kundin 50.000 Euro von ihrem Konto abheben wollte und verständigte sofort die Polizei. Wie sich dann rausstellt, hatte die genau den richtigen Riecher und verhinderte somit den Betrug durch einen sogenannten Schockanruf. Ein Unbekannter gab sich Dienstagmittag in einem Telefonat mit der Seniorin als Polizeibeamter aus und teilten ihr mit, dass ihre Tochter an einem schweren Verkehrsunfall beteiligt sei. Durch die geschickte Gesprächsführung glaubte die Frau den Betrügern und ging zu Ihrer Bank, um Geld abzuheben. Die Mitarbeiterin kannte das Betrugsphänomen und reagierte goldrichtig. Informationen zu den Betrugsphänomenen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sie auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de

Gießen: Auf falschen Microsoft-Mitarbeiter nicht hereingefallen

Auf einen Betrüger ist ein Mann aus Lich letztendlich nicht hereingefallen. Am Dienstag rief ein vermeintlicher Microsoft-Arbeiter den Licher an. Sie wollten Zugang zu seinem PC haben, da dieser massive Hackerangriffe erfahren habe und den PC vor solchen Angriffen schützen wolle. Der Angerufene ging auf das vermeintliche „Hilfsangebot“ nicht ein und verständigte die Polizei.

Verkehrsunfälle:

Lich: von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Landesstraße zwischen Ober-Bessingen und Nieder-Bessingen kam am Dienstagnachmittag eine 43-jährige Frau mit ihrem Ford aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn. Gegen 16.00 Uhr war sie dort unterwegs, als sie mit mehreren Leitplanken zusammenstieß. Der Schaden an ihrem PKW wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Mercedes beschädigt

Auf einem Parkplatz in der Heinrich-Will-Straße beschädigte ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mercedes-Benz. Das schwarze Auto stand dort zwischen 16.30 und 18.30 Uhr. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Kradfahrer nach Unfall leichtverletzt

Montagabend kam es auf der Bundesstraße 49 zwischen Lindenstruth und Reiskirchen zu einem Unfall, bei dem sich ein 17-jähriger Krad-Fahrer leichtverletzte. Gegen 17.50 Uhr musste der aus Laubach stammende Jugendliche offenbar kurz vor dem Ortseingang „Reiskirchen“ verkehrsbeding anhalten. Ein nachfolgender 22-jähriger Kradfahrer, ebenfalls aus Laubach, reagierte offenbar zu spät und fuhr auf das Zweirad des 17-Jährigen auf. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.250 Euro.