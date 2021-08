Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Blücherstraße, 22.08.2021, 13.30 Uhr bis 24.08.2021, 11.40 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntag- und Dienstagmittag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der

Blücherstraße eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hatten sich

zunächst an der Terrassentür der betroffenen Wohnung zu schaffen gemacht. Als es

ihnen aber nicht gelang, die Tür zu öffnen, hebelten sie ein Fenster auf und

gelangten durch dieses in die Wohnräume. Die Räumlichkeiten wurden im Anschluss

nach Wertgegenständen durchsucht und ein aufgefundener Tresor mit den darin

befindlichen Wertsachen entwendet. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Baustellendiebe verursachen erheblichen Schaden, Wiesbaden,

Gustav-Nachtigal-Straße, 20.08.2021, 16.00 Uhr bis 24.08.2021, 11.00 Uhr,

(pl)Mehrere Meter Starkstromkabel sowie elektronische Gerätschaften haben Diebe

zwischen Freitagnachmittag und Dienstagvormittag aus einem im Bau befindlichen

Gebäude in der Gustav-Nachtigal-Straße gestohlen. Die Täter hatten sich Zugang

zur Baustelle verschafft und die bereits zum Teil verbauten Materialien

entwendet. Während der Wert des Diebesguts auf rund 15.000 Euro geschätzt wird,

ist der entstandene Sachschaden noch wesentlich höher. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher erbeuten Bargeld,

Mainz-Kastel, Steinern Straße, 24.08.2021, 18.00 Uhr bis 25.08.2021, 04.50 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in einer Bäckerei in der Steinern Straße in Mainz-Kastel haben

unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch Bargeld erbeutet. Die Täter drangen

zwischen 18.00 Uhr und 04.50 Uhr durch eine aufgehebelte Tür in die

Räumlichkeiten ein und ließen anschließend eine Geldkassette mit dem darin

befindlichen Bargeld mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Seniorin von diebischem Pärchen bestohlen, Wiesbaden-Dotzheim,

Karl-Marx-Straße, 24.08.2021, 12.15 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag ist eine Seniorin in ihrer Wohnung in der Karl-Marx-Straße

von einem diebischen Pärchen bestohlen worden. Die Geschädigte wurde von dem

Pärchen bereits am Vortag an einer Bushaltestelle in ein Gespräch verwickelt und

dann am nächsten Tag von ihnen zu Hause besucht, wo die beiden die Seniorin dann

geschickt ablenkten und ihre Geldbörse entwendeten. Der Mann und die Frau sollen

etwa 20-30 Jahre alt sowie dunkelhaarig gewesen sein und einen Säugling sowie

einen Kinderwagen mit sich geführt haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Renault Twingo gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Breslauer Straße, 21.08.2021, 11.30 Uhr bis 24.08.2021,

07.30 Uhr,

(pl)Autodiebe haben zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen aus einer

Tiefgarage in der Breslauer Straße in Biebrich einen blauen Renault Twingo

gestohlen. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen

WI-BI 555 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Auseinandersetzung am Bahnhof, Geisenheim, Berliner Straße, Dienstag, 24.08.2021, 21:45 Uhr

(fh)Am späten Dienstagabend schlug ein bislang unbekannter Täter im Bereich des

Bahnhofs in Geisenheim scheinbar ohne ersichtlichen Grund auf einen 49 Jahre

alten Mann aus Geisenheim ein und verletzte diesen. Der Geisenheimer habe nach

eigener Aussage gegen 21:45 Uhr mit einer weiteren Person auf einer Bank in Höhe

des Kioskes am Bahnhof gesessen, als sich ihnen ein unbekannter Mann näherte und

dem 49-Jährigen verbal aggressiv entgegentrat. Plötzlich habe ihn der Unbekannte

unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss sei der etwa 175 cm große,

dunkelhaarige Mann, welcher eine dunkle Hose trug in Richtung der Berliner

Straße geflohen.

Die Polizei in Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise

unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Aufmerksame Bürgerinnen und Bürger durchschauen Betrugsmasche,

Rheingau-Taunus-Kreis, 24.08.2021 bis 25.08.2021

(fh)In den Vergangenen Tagen gelang es Bürgerinnen und Bürgern im

Zuständigkeitsgebiet der Polizeidirektion Rheingau-Taunus in mindestens 10

Fällen dreiste Betrugsmaschen zu durchschauen, bei denen es unbekannte Täter auf

ihr Hab und Gut abgesehen hatten. Die Unbekannten machten sich dabei in allen

Fällen das Telefon zunutze und versuchten mit verschiedensten Strategien die

zumeist lebensälteren Angerufenen hinters Licht zu führen. In einem

exemplarischen Fall erhielt am Dienstagvormittag eine 82 Jahre alte Frau aus

Schlangenbad einen Anruf, bei dem sich der Täter als ihr Neffe ausgab und von

ihr finanzielle Unterstützung erbat. Die clevere Schlangenbaderin erkannte

sofort, dass etwas nicht stimmte, beendete das Gespräch und informierte die

„richtige“ Polizei. Auch nutzen die Täter in den vergangenen Tagen die Masche

der „falschen Polizeibeamten“ bei denen sie sich als Polizisten Ausgaben und von

angeblichen Überfällen und Unfällen berichteten. Hierbei wurden die

Rheingauerinnen und Rheingauer aufgefordert ihren Schmuck und Geld bei der

Polizei zu hinterlegen oder Kautionen für Unfallbeteiligte zu zahlen. Dies

schlug glücklicherweise in allen bekannt gewordenen Fällen fehl.

Auch wenn wie in diesen Fällen die Reaktionen vorbildlich ausfielen appelliert

die Polizei erneut an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst

sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu

lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in

den meisten Fällen eine Rückversicherung bei der Polizei, den tatsächlichen

Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Sollten Sie durch

eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei

ausdrücklich darum sich bei den zuständigen Polizeistationen zu melden.