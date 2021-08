Erwischt – Frau will Notdurft an den Gleisen verrichten

Fulda (ots) – Sein „Kleines Geschäft“ an den Gleisen zu verrichten, ist wahrlich

eine schlechte Idee und ist zudem verboten. Diesbezüglich anderer Meinung war

gestern eine 25-Jährige aus Schlüchtern.

Ein dringendes Bedürfnis

Weil offensichtlich ihre Blase drückte, lief die Frau gestern Abend (24.8.)

entlang des Bahnsteiges 8 und begab sich in den Gleisbereich, um sich dort zu

erleichtern.

Zwei Bundespolizisten vom Revier Fulda, die auf dem Heimweg waren, entdeckten

die Frau. Die Ordnungshüter holten die 25-Jährige zurück auf den Bahnsteig und

verständigten ihre Kollegen.

Die Beamten belehrten die Frau über die Gefährlichkeit bezüglich ihres Ausfluges

in den Gleisbereich. Weil die Dame keinerlei Papiere dabeihatte, musste sie die

Bundespolizisten zur Wache begleiten.

Bei der Überprüfung ihrer Identität kam heraus, dass die 25-Jährige aus

Schlüchtern erst vor wenigen Tagen als Tatverdächtige im Zusammenhang mit einem

Diebstahl im Fuldaer Bahnhof aufgefallen war.

Wegen ihres unerlaubten Aufenthaltes im Gleisbereich hat die

Bundespolizeiinspektion Kassel ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Frau

aus Schlüchtern eingeleitet.

Beim Einkaufen beleidigt – Zeugenhinweise erbeten

Hünfeld – Eine 20-jährige Frau aus Gießen ist geschockt: Die Studentin wollte am Freitag (20.08.), gegen 18 Uhr, in der Lindenstraße gerade ihre Einkäufe erledigen, als sie vor dem dortigen Einkaufszentrum von einem unbekannten Mann aufgrund ihrer Herkunft beleidigt wurde. Neben verbalen Äußerungen gestikulierte der Unbekannte zudem gegenüber der Geschädigten mit politisch motivierten Handzeichen.

Die Geschädigte beschreibt den Unbekannten wie folgt: männlich, dünne Statur, circa 165-167 Zentimeter groß, dunkelbraune/schwarze Haare. Er trug eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und einen schwarzen Rucksack.

Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Hinweise sind auch über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de möglich.

Warnmeldung – Vermehrt betrügerische Anrufe im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg – Derzeit häufen sich im Landkreis Hersfeld-Rotenburg betrügerische Anrufe. Vermeintliche Stromanbieter versuchen an Stromzählernummern und persönliche Daten zu gelangen, indem sie günstigere Angebote vorgaukeln. Die Kontaktdaten werden in der Regel für unterschiedlichste Betrugsformen – wie zum Beispiel das Bestellen von Warensendungen – genutzt, wobei die Opfer auf den Kosten sitzen bleiben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die unbekannten Betrüger durch die Achtsamkeit der Bürgerinnen und Bürger glücklicherweise keinen Erfolg mit ihrer Masche.

Bleiben Sie wachsam und informieren Sie bitte Ihre Familie und Nachbarn. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: – Seien Sie Sorgsam im Umgang mit persönlichen Daten (Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern oder Ähnliches), vor allem am Telefon! – Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon – Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! – Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei unter 110 an! Weitere wertvolle Tipps zum Schutz vor Betrügern erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de

19-Jähriger aus Fulda attackiert

Bad Hersfeld – Augenscheinlich aufgrund seiner Herkunft wurde am Montag (23.08.), gegen 19.10 Uhr, ein 19-jähriger Mann aus Fulda von drei Personen angegriffen. Der Geschädigte war gerade mit dem Cantus-Zug von Bebra nach Bad Hersfeld unterwegs, als er im Zug durch drei unbekannte Personen verbal beleidigt wurde. Mehrere Zeugen konnten die Streitigkeiten beobachten, die nach Ausstieg am Bahnsteig des Bad Hersfelder Bahnhofs in Handgreiflichkeiten endeten. Eine 22-jährige Frau aus Niederaula ging zwischen die Streitenden, nachdem einer der unbekannten Täter den 19-Jährigen ins Gesicht schlug. Der Unbekannte habe daraufhin den Bahnhof am Ausgang zur Heinrich-Börner-Straße verlassen und floh in Richtung Landecker Straße. Der 19-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unbekannten wurden durch Zeugenhinweise wie folgt beschrieben: Täter 1: männlich, circa 180 Zentimeter groß, er trug eine kurze dunkle Hose, ein graues T-Shirt, ein graues offen getragenes Hemd sowie einen Sonnenhut. Täter 2: männlich, blondes Haar, grüne Softshelljacke, blaue Jeans Täter 3: weiblich, Tattoos und Piercings im Gesicht, markante Haarfrisur (Sidecut und Zopf), sie trug eine graue Strickjacke sowie ein T-Shirt

Wer Hinweise zum Vorfall oder den unbekannten Tätern geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de