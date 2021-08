Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Zeugensuche nach Einbruch in Optikergeschäft – Seligenstadt

(fg) In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in ein Optikergeschäft in der Bahnhofstraße ein und flohen mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro. In der Zeit zwischen Montagabend, 18.30 Uhr und Dienstagmorgen, 6.45 Uhr, hantierten die Einbrecher zunächst an der Eingangstür, ehe sie wahrscheinlich über ein Fenster an der Schaufensterfront in das Ladeninnere kletterten. Anschließend nahmen sie Brillen, Etuis, Hörgeräte sowie die Kasse des Geschäfts mit. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Bereich Main-Kinzig

Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens – Hanau / Autobahn 45

(fg) Am frühen Samstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Hanau zwischen dem Autobahndreieck Langenselbold und dem Autobahnkreuz Hanau, wobei ein 25 Jahre alter Mann leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens und sucht dahingehend Zeugen.

Gegen 18 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass es auf der Autobahn 45 zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten gekommen sei und ein Fahrzeug nun brennen würde. Neben Streifenbeamten der Polizeiautobahnstation waren auch Rettungskräfte sowie die Feuerwehr alarmiert worden. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 25-Jährige aus Langenselbold in seinem weißen BMW M6 die Autobahn 45 in Richtung Hanau. Vermutlich durch einen Reifenplatzer geriet der Wagen ins Schleudern und schlitterte über alle vier Fahrspuren der Autobahn 45 und der parallel dazu verlaufenden Autobahn 66. Letztendlich kam der BMW auf den beiden Fahrstreifen der Autobahn 45 zum Stehen, fing Feuer und brannte vollständig aus. Der entstandene Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Mehrere Verkehrsteilnehmer fuhren mit ihren Fahrzeugen durch die Trümmerteile und beschädigten hierbei unter anderem ihre Reifen. Der 25-Jährige kam leicht verletzt in eine Klinik. Die Ermittler fragen nun: Wer kann Hinweise zu einem möglichen Straßenrennen geben? Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet? Hinweise werden unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegengenommen.