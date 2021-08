Ludwigshafen: Stadtnotizen 24.08.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Maximale zulässige Personenzahl in den Trauerhallen

Der Bereich Grünflächen und Friedhöfe hat im Zuge der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes die zulässige Personenhöchstzahl in den Trauerhallen im Stadtgebiet wie folgt festgelegt. Für die Trauerhallen in Ludwigshafen ergeben sich folgende maximale Personenzahlen in der jeweiligen Örtlichkeit (ohne Geistliche und Trauerredner): Hauptfriedhof 52, Friesenheim 24, Oggersheim 36, Rheingönheim 36, Maudach 14, Ruchheim 20, Oppau 24, Edigheim 14 und Mundenheim 10 Personen. Entsprechend sind die Trauerhallen auch bestuhlt.

Bei Zusammenkünften anlässlich von Bestattungen gilt die Maskenpflicht (OP-Masken), auch im Außenbereich. Die Maskenpflicht entfällt, wenn Personen unter Wahrung des Abstandsgebotes einen festen Platz, entweder auf einem Stuhl in der Trauerhalle oder am Grab einnehmen. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Geistliche sowie Trauerredner und Vorsänger unter Einhaltung eines größeren Abstandes.

Die Friedhofsverwaltung, die für den Publikumsverkehr geschlossen ist, ist unter der Telefonnummer 0621 504-4849 erreichbar.

Spielerisch das Dichterquartier kennen lernen

Die Stadtrallye-App Actionbound gibt es jetzt auch für das Dichterquartier: Wer mehr über das Quartier erfahren möchte und gleichzeitig Spaß am Lösen von Rätseln und Aufgaben hat, kann sich die Actionbound-App kostenlos auf das Smartphone oder Tablet runterladen und loslegen. Diese ist für iOS und Android in den jeweiligen App-Stores erhältlich. Man kann die Stadtrallye auch auf der Actionbound-Webseite herunterladen unter https://actionbound.com/bound/ludwigshafensued.

Das Quartiersmanagement hat in Zusammenarbeit mit dem Dezernat Kultur, Jugend, Schulen und Familie und dem Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung einen eigenen Bound für das neue Quartier entwickelt. Los geht es am Quartiersbüro Sozialer Zusammenhalt in der Georg-Herwegh-Straße 41. Wer hier schon die ersten Fragen richtig beantwortet, kann Punkte sammeln. Dann geht es weiter zu verschiedenen Stationen im Quartier, an denen lustige Aufgaben und spannende Rätsel warten. Nebenbei erfahren die Teilnehmenden viel Wissenswertes über das Quartier. Die digitale Schnitzeljagd dauert maximal 90 Minuten und wer am Ende eine Mindestpunktzahl erzielt hat, kann sich eine Überraschung, direkt im Quartiersbüro oder bei Streetworker André Ulrich (Telefon 0163 6585201, Büro Westendstraße 22) abholen. Wer Unterstützung braucht, kann sich gerne bei Quartiersmanagerin Lisa Martin melden. „Actionbound bietet die tolle Möglichkeit, sich draußen an der frischen Luft zu bewegen, neue Orte zu entdecken und dabei gleichzeitig Interessantes über seine Umgebung zu erfahren“, resümiert Lisa Martin. „Wir wünschen allen viel Spaß dabei und sind natürlich auch gespannt auf das Feedback“, wünscht Martin, denn wenn die Rallye gut angenommen wird, sind weitere Bounds geplant.