Kaiserslautern – Auf Grund der Corona-Pandemie war es für zahlreiche Grundschüler der Stadt Kaiserslautern nicht möglich ihre begonnene Fahrradausbildung abzuschließen. 80 Kinder nahmen daher das Angebot der Jugendverkehrsschule Kaiserslautern (JVS) an und absolvierten erfolgreich die Führerscheinprüfung.

In der ersten Woche der Sommerferien konnten die Schülerinnen und Schüler auf der Schulanlage am Kniebrech in einer Übungseinheit ihre Prüfung nun ablegen und den begehrten Führerschein erwerben. Dieser wurde direkt im Anschluss an die Prüfung von den Polizisten der JVS an die stolzen Kinder ausgehändigt.

Bürgermeisterin Beate Kimmel bedankte sich für den nicht alltäglichen Einsatz der Kolleginnen und Kollegen vom Polizeipräsidium Westpfalz: