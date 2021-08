Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 24.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Vandalismus in der Bad Dürkheimer Innenstadt

Bad Dürkheim (ots) – Am Montag, 23.08.2021, gegen 15:15 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen in der Bad Dürkheimer Innenstadt. Durch mehrere Anrufer wurde mitgeteilt, dass eine männliche Person zunächst an einem Bekleidungsgeschäft in der Weinstraße Süd einen vor der Eingangstür befindlichen Kleiderständer umgeworfen habe. Danach sei die männliche Person zu einem benachbarten Obst-und Gemüseladen weitergelaufen. Dort habe er eine in der Auslage liegende Wassermelone auf den Gehweg geworfen. Im Rahmen der Fahndung konnte die zuvor beschriebene männliche Person am Bahnhof in Bad Dürkheim angetroffen und festgenommen werden. Die genaue Sachschadenshöhe muss noch ermittelt werden. Der 39-jährige Ludwigshafener muss sich nun auf Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen einstellen.

Bad Dürkheim: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Bad Dürkheim (ots) – Am Sonntag, 22.08.2021, im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr kam es in der Kanalstraße und im Triftweg in Bad Dürkheim zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen durch bislang unbekannte Täter. An einem in der Kanalstraße geparkten orangefarbenen PKW der Marke Ssangyong wurde das Fahrzeugheck durch einen Steinwurf beschädigt. Bei den beiden geparkten Fahrzeugen im Triftweg, ein grüner VW-Bus und ein weiß-braunes Wohnmobil der Marke Mercedes, wurde ebenfalls mittels Steinwurf die Frontscheiben beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf circa 1200 Euro.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus

Bad Dürkheim (ots) – Am Montag, 23.08.2021, im Zeitraum zwischen 13:35 Uhr und 19:10 Uhr kam es im Parkhaus des Dürkheimer Hauses in Bad Dürkheim zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 71-jährigen Wachenheimerin. Hierbei wurde der vorwärts eingeparkte graue Audi A4 an der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

Grünstadt: Polizeieinsatz endet mit Gewahrsamnahme

Grünstadt, Lateinschulgasse – 24.08.2021, 12:00 Uhr (ots) – „Mal wieder“ gab es Streit und Schreierei in einer Wohnung in der Lateinschulgasse. Bei der Klärung des Sachverhaltes wurden die Beamten von der amtsbekannten 29-jährigen Frau hochaggressiv empfangen. Sie musste aus Eigensicherungsgründen gefesselt werden, woraufhin sie die Beamten fortlaufend beleidigte. Sie musste in Polizeigewahrsam genommen werden. Beim Verbringen zum Streifenwagen trat sie gegen die eingesetzten Beamten. Eine Kollegin und ein Kollege aus Bad Dürkheim wurden dabei leicht verletzt. Da Verdacht auf Alkohol-/Betäubungsmitteleinfluss bestand, wurde der 29-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Gewahrsam wurde bei der Polizei in Neustadt durchgeführt. Im Einsatz waren Beamte aus Bad Dürkheim, Frankenthal und Grünstadt.

