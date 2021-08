Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 24.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß auf der K1

Neustadt/Weinstraße (ots) Am 23. August 2021 kam es gegen 12:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Lachen-Speyerdorf. Dabei kollidierten zwei Personenkraftwagen im Kreuzungsbereich der „K1“ und „Im Altenschemel“. Ein Fahrzeugführer wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Auch der zweite Unfallbeteiligte wurde zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei beiden Beteiligten stellten sich die Verletzungen jedoch als leicht heraus. Die Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Die K1 war bis 15:15 Uhr vollgesperrt.

