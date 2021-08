Betrüger im Hauptbahnhof Mannheim unterwegs

Mannheim – Mit einer ungewöhnlichen Betrugsmasche versucht derzeit ein

noch unbekannter Täter im Hauptbahnhof Mannheim Zugreisende zu betrügen.

Nach derzeitigen Ermittlungen täuscht der Mann eine Notlage vor und äußert ein

Zugticket zu benötigen. Gegenüber den angesprochenen Fahrgästen gibt er an, den

Betrag für das Zugticket nach seiner Rückkehr zurück überweisen zu wollen.

Hierzu hinterlässt er einen Kontaktdaten, welche jedoch nicht existent sind. Den

Ticketpreis versucht der Täter sich im Anschluss bei der Deutschen Bahn zurück

erstatten zu lassen.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen Betruges

aufgenommen und wertet in diesem Zusammenhang die im Hauptbahnhof Mannheim

gesicherten Videoaufzeichnungen aus.

Bahnreisenden rät die Bundespolizei: Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie

ansprechen und kontaktieren Sie im Zweifel die Polizei.

Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter machen können, werden

gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter der Rufnummer

+49721/120160 zu melden.

Mannheim-Wohlgelegen: 39-jähriger Ladendieb versucht zu flüchten

Mannheim-Wohlgelegen – Ein 39-jähriger Mann wurde am Montagmorgen im

Stadtteil Wohlgelegen nach einem Ladendiebstahl von einem Detektiv festgenommen

und versuchte zu flüchten. Der Detektiv hatte den Mann gegen 9 Uhr in dem

Lebensmittelmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße dabei beobachtet, wie er Waren

aus dem Regal nahm und in seinem mitgebrachten Rucksack verstaute. Anschließend

verließ er Markt, ohne zu bezahlen. Er sprach den Mann an und bat ihn ins Büro

im ersten Obergeschoss. Als der Ladendetektiv gerade die Polizei verständigte,

sprang der 39-Jährige aus dem offenen Fenster auf ein Vordach des

Einkaufsmarktes, beschädigte dabei die Leuchtschrift der dortigen Apotheke und

rutschte vom Vordach auf einen davor stehenden Anhänger. Da die Plane des

Anhängers regennass war, rutschte er aus und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei

verletzte er sich am Sprunggelenk und konnte seine weitere Flucht zunächst nur

kriechender weise fortsetzen. Anschließend nahm er sich einen Einkaufswagen als

tainer und versteckte sich. Er

konnte dort jedoch von einer Polizeistreife aufgestöbert werden, die nach diesem

fahndeten.

Aufgrund seiner bei der Flucht erlittenen Verletzungen wurde er in ein

Krankenhaus eingeliefert, so er sich einer Operation unterziehen musste.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt.

Er war in zurückliegender bereits wegen gleichartiger Delikte auffällig

geworden.

Mannheim:46-jähriger Mann nach Tötungsversuch an seiner Ehefrau in Untersuchungshaft

Mannheim – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen

46-jährigen Kosovaren erlassen.

Er steht im dringenden Verdacht, am Donnerstagvormittag des 19. August seiner

40-jährigen Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung mehrere Stiche und Schnittwunden

zugefügt zu haben, um sie zu töten. Der Verdächtige war nach der Tat geflüchtet.

Die Fahndung nach ihm, auch mit Unterstützung eines Mantrailerhundes, verlief

zunächst ohne Ergebnis.

Die schwerverletzte Frau wurde unmittelbar nach der Tat von Angehörigen bis zum

Eintreffen des Notarztes betreut. Nach ihrer Erstversorgung wurde die 40-Jährige

mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sie befindet sich mittlerweile

außer Lebensgefahr.

Noch am Tattag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim ein Haftbefehl

beim Amtsgericht Mannheim wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der

gefährlichen Körperverletzung erlassen.

Am frühen Samstagabend des 21. August stellte sich der Tatverdächtige im Beisein

eines Rechtsbeistandes beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt. Er wurde sodann

festgenommen und am Sonntagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der ihm

den bereits bestehenden Haftbefehl eröffnete. Anschließend wurde er in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der Aufenthalt des Verdächtigen nach der Tat ist ebenso Gegenstand der

Ermittlungen wie das Tatmotiv. Ersten Erkenntnissen des Kriminalkommissariats

Mannheim zufolge dürfte dies jedoch in der bevorstehenden Trennung des Paares

begründet sein. Der Verdächtige war bis zu diesem Vorfall bislang nicht

polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats

Mannheim dauern an.

Mannheim – Innenstadt: Unbekannte belästigen in der Nacht zum Sonntag Frauen auf dem Nachhauseweg – Zeugen gesucht

Mannheim- Innenstadt: – Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die

Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung mehrerer junger

Frauen in der Mannheimer Innenstadt, in der Nähe des Hauptbahnhofes, aufgenommen

und bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach mehreren bislang unbekannten

männliche Personen.

Zwei Frauen, 18 und 23 Jahre alt, liefen am Sonntag gegen 01:20 Uhr auf dem

Kaiserring in Richtung Hauptbahnhof. Beim Rechtsabbiegen in die Straße zwischen

den Quadraten M 7 und L 14 wurden sie von mehreren jungen Männern, die dort vor

einem Sanitätshaus saßen, angesprochen. Zwei Männer folgten den beiden Frauen.

Einer holte sie in Höhe der Pizzeria in L 14, 6 ein und fasste der 18-Jährigen

ans Gesäß. Diese schrie den Mann an, der daraufhin in Richtung des Quadrates L

12 floh. Die Frauen alarmierten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung

verlief negativ. Den Tatverdächtigen, der sie belästigt hatte, beschrieb die

18-Jährige so:

Ca. 20-25 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, kräftig, dunkle Haare und dunkle

Augen, westeuropäischer Phänotyp, bekleidet mit einer weiß-roten „Bomberjacke“.

Sein Begleiter war ebenfalls etwa 20 – 25 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß,

schlank, dunkle Haare und dunkle Augen und bekleidet mit einer dunklen Jacke.

Beide Männer sprachen gebrochen Deutsch.

Wenige Minuten später sprach eine von drei unbekannten männlichen Personen vor

dem Anwesen Kaiserring 10-12, vor einem dortigen Wettbüro, eine junge Frau an,

die alleine vom Wasserturm in Richtung Hauptbahnhof lief. Der Unbekannte bot der

20-Jährigen an, sie zu begleiten. Sie lehnte ab und wollte ihren Weg fortsetzen.

Daraufhin wurde der Unbekannte aufdringlich und packte sie am Arm. Trotz ihrer

Gegenwehr, versuchte er, sich der jungen Frau zu nähern. Als er ihr ans Gesäß

griff, schob die junge Frau den Unbekannten von sich weg, schrie ihn an und

drohte mit der Polizei. Daraufhin flohen er, sowie die beiden anderen

unbekannten Männer, über die Tattersallstraße in Richtung Hauptbahnhof. Den

aufdringlichen Unbekannten beschrieb die 20-Jährige wie folgt: Ca. 20-25 Jahre

alt, mindestens 170 cm groß, schlank, kurze dunkle Haare, kleine Augen, sog.

Drei-Tage-Bart, orientalisch / westasiatischer Phänotyp. Er sprach gebrochen

Deutsch.

Ob es sich bei beiden Vorfällen um dieselben Tatverdächtigen handelt bzw. ob

beide Belästigungen in Zusammenhang zu bringen sind, ist Gegenstand der

Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte

beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621 / 174 – 4444.

Mannheim-Oststadt: Auto aufgebrochen und Laptop gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt – Unbekannte Täter brachen am Montagmorgen im Stadtteil

Oststadt in ein geparktes Auto ein. Die Unbekannten schlugen kurz vor 10 Uhr mit

einem unbekannten Gegenstand die hintere linke Seitenscheibe eines in der

Dynamostraße abgestellten Audi A5 ein und ließen eine im Fußraum abgestellte

Aktentasche mitgehen. In der Aktentasche befand sich neben einem Laptop auch ein

Tablet-PC. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich bislang nicht

abschätzen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Wachsame Anwohner schlagen Einbrecher in die Flucht – Wer kann weitere Hinweise geben?

Mannheim-Neckarstadt – Zwei wachsame Anwohner der Alphornstraße

verhinderten am Montagabend gegen 21:15 Uhr einen Einbruch bei ihrem Nachbarn,

als diese einen unbekannten Mann im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses

feststellten und sofort die Polizei verständigten. Der Einbrecher, der gerade

dabei war eine Wohnungstür gewaltsam aufzubrechen, wurde offenbar von dem

28-Jährigen und dessen 21-jährigen Begleiterin überrascht. Der Unbekannte ließ

sofort alles stehen und liegen und flüchtete aus dem Mehrfamilienhaus in

unbekannte Richtung. Trotz den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten

diese bislang nicht zum Aufgreifen des Mannes. Am Tatort stellten die

hinzugerufenen Beamten dann nicht nur das Aufbruchswerkzeug sicher, sondern auch

ein Paar Handschuhe, die der Unbekannte offenbar ebenfalls zurückließ. Die

Ermittlungen zur Schadenshöhe sowie die Spurenauswertung an den aufgefundenen

Gegenständen dauern derzeit noch an.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zu dem Einbrecher sowie dessen

Fluchtrichtung geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter

der Tel.: 0621 174 4444 oder beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der

Tel.: 0621 33010 zu melden.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 50 Jahre alt,

kräftige Statur und eine braune Hautfarbe. Bekleidet war die Person mit einer

dunkelblauen Baseballmütze und einem dunkelblauen Pullover ohne Kapuze. Zudem

soll der Mann zum Zeitpunkt der Tatausübung keine Mund-und Nasenbedeckung

getragen haben.

Mannheim-Schwetzingerstadt: versuchter Wohnungseinbruch – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Schwetzingerstadt – Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter

verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt zu einer

Wohnung in der Schwetzinger Straße. Vermutlich mithilfe eines mitgebrachten

Werkzeugs brachen die Täter zunächst die Eingangstür des Mehrfamilienhauses auf

und gelangten so in das Gebäudeinnere. Anschließend verschafften sie sich, auf

gleiche Art und Weise, gewaltsam Zutritt zu einer im Erdgeschoss befindlichen

Wohnung. Die Wohnungsinhaberin war zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht

zuhause. Die Täter, die offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen waren,

durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und konnten anschließend unerkannt

flüchten. Erst am frühen Montagmorgen bemerkte ein Nachbar die Einbruchsspuren

an der Tür und verständigte daraufhin die Polizei.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu dem Stehlgut liegen derzeit noch nicht vor. Die Zentrale

Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat am Tatort Spuren

gesichert, die derzeit noch ausgewertet werden. An beiden Türen entstand ein

geschätzter Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 1500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder darüber hinaus sachdienliche

Angaben machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt

unter der Tel.: 0621 174 3310 oder unter dem kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.