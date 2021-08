Karlsruhe – Kripo sucht nach Raub in Nähe des Vierordtbades Zeugen

Karlsruhe – Die Karlsruher Kripo bittet nach einem Raub, der am Montag

gegen 21.30 Uhr in der Ettlinger Straße beim Vierordtbad von drei noch

unbekannten Männern verübt wurde, um die Meldung von Zeugen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war dort ein 40 Jahre alter Mann mit einem

Bekannten zu Fuß und alkoholisiert unterwegs. Aus einer fünf- bis sechsköpfigen

Gruppe von Männern heraus seien drei auf ihn zugegangen und hätten ihn

unvermittelt niedergeschlagen. Anschließend wurde ihm den Angaben zufolge sein

schwarzer Rucksack, unter anderem mit einem Mobiltelefon, einer Drohne,

Kleingeld und Ausweispapieren geraubt.

Einer der Täter wird auf 35 Jahre alt und 175 cm groß geschätzt. Dieser trägt

auf dem linken Unterarm eine Tätowierung, als Motiv einen Matrosen mit einem

Anker und einer Frau in blauer Farbe. Ein Mittäter ist etwa 165 bis 170 cm groß,

er trägt rotes, halblanges und gelocktes Haar. Jener war mit einem roten

Oberteil bekleidet. Nähere Beschreibungen liegen nicht vor.

Offenbar waren weitere Passanten dort in Nähe, im Bereich der Ettlinger-

beziehungsweise Werderstraße unterwegs und können sachdienliche Angaben dazu

machen. Diese und weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-5555

beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Tipps Ihrer Prävention – Hüten Sie Ihre Scheckkarte und PIN!

Karlsruhe – Die Bank- bzw. Kreditkarten sind ein alltägliches

Zahlungsmittel. Die Plastikkarte kann im Café, beim Einkaufen oder zum

Geldabheben am Geldautomat unkompliziert benutzt werden. Insbesondere während

der derzeitigen Coronapandemie wird vermehrt bargeldlos mit der Karte gezahlt.

Aber denken sie daran, die Nutzung kann auch Gefahren bergen. Windige Kriminelle

versuchen Ihre Kartendaten oder PIN auszuspähen. Nicht nur am Geldautomat ist

Vorsicht geboten, sondern ebenfalls bei allen Zahlungen beim täglichen Einkauf.

Auch hier sind die Täter/-innen äußerst einfallsreich und ändern ständig ihre

Maschen. Deswegen seien Sie nicht leichtsinnig im Umgang mit Ihrer Karte und der

dazugehörigen PIN!

Allgemeine Empfehlungen zum Umgang mit der Karte:

Karten nicht unbeaufsichtigt lassen – Karte dicht am Körper

tragen – Öfters prüfen, ob die Karte noch da ist – auf Veränderungen

am Geldautomat achten – Kontoauszug auf Unregelmäßigkeiten

kontrollieren – beim Abheben auf verdächtige Personen in der Nähe

achten

Tipps zum Umgang mit der PIN:

PIN nie an Dritte weitergeben – PIN auswendig lernen, PIN-Brief

vernichten – PIN nicht notieren – PIN bei der Eingabe immer verdecken

vernichten – PIN nicht notieren – PIN bei der Eingabe immer verdecken PIN beim Bezahlen nicht weitergeben

Was tun bei Verlust der Karte:

Karte sofort sperren lassen, Sperrnotruf 116 116 – den Verlust

der Karte umgehend bei der Polizei anzeigen

Weitere Informationen zu dem richtigen Gebrauch Ihrer Bank- und Kreditkarte

finden Sie auf der folgenden Internetseite:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/

Gerne geben Ihnen auch die Mitarbeiter der Prävention des Polizeipräsidiums

Karlsruhe unter der Telefonnummer: 0721/666-1201 Auskunft.

Weitere Informationen und Tipps zur Prävention gibt es auf der Internetseite des

Referats Prävention der Polizei Karlsruhe:

https://ppkarlsruhe.polizei-bw.de/praevention/

Bretten – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am

Montagmittag auf einem Parkplatz beim Friedhof in der Straße Am Hagdorn ereignet

haben soll. Nach den Angaben einer 22-Jährigen habe sie die Beziehung zu einem

25-Jährigen beendet, sich aber zu einer Aussprache bereiterklärt. Man habe sich

am Montagmittag auf einem Parkplatz beim Friedhof in Bretten getroffen und sei

zur Aussprache in ihren Pkw, einen Renault Twingo gestiegen. Dort kam es

zunächst zu Vorhaltungen, da der 25-Jährige die Beziehung offensichtlich nicht

beenden wollte. Im weiteren Verlauf sei auch ihr Mobiltelefon von dem Mann auf

den Boden geworfen und zerstört worden. Als sie das Fahrzeug verlassen wollte,

habe er sie am Hals gepackt und zurückgezogen. Bei zwei weiteren Fluchtversuchen

habe der 25-Jährige sie nach wenigen Metern einholen können, geschlagen und

zurück zum Fahrzeug gezerrt. Gegen 12.45 Uhr sei der 25-Jährige dann

ausgestiegen. Die junge Frau hatte dann an einem Wohnhaus geklingelt, worauf von

einem Bewohner die Polizei verständigt wurde. Der junge Mann sei dann mit seinem

Mercedes CLK stark beschleunigend davongefahren.

Zeugen, die den Vorfall auf dem Parkplatz beobachtet haben, oder weitere

Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten,

07252/50460 in Verbindung zu setzen.