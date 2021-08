Ergänzung zum Brand einer Lagerhalle für Shisha-Zubehör

Mainz-Hechtsheim – Wie die Feuerwehr Mainz in ihrer Pressemitteilung von

Samstag, dem 14.08.2021 bekannt gab, kam es an diesem Tag um die Mittagszeit in

der Nikolaus-Otto-Straße in Mainz-Hechtsheim zu einem Brand einer Lagerhalle.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben zwischenzeitlich als Brandursache eine

achtlose Handlung einer Person aus dem persönlichen Umfeld des Geschädigten.

Gegen diese wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Fahrrad landet auf Autodach

Mainz-Altstadt – Eine kuriose Entdeckung machte eine 28-jährige

Autobesitzerin am Montagmorgen in der Mainzer Neutorstraße. Die junge Frau

parkte ihren Pkw über das Wochenende auf einem der Parkplätze hinter dem

Parkhaus des CineStar Kinos. Als sie Montagmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte

fand sie ein ihr unbekanntes Fahrrad auf dem Dach des Pkw vor. Durch das

unsachgemäße Aufladen des Rads wurde der Pkw beschädigt. Hinweise zu dem

Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131-654110

entgegen.