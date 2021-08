Motorradfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am 23.08.2021 gegen 10:10 Uhr, fuhr ein 61-Jähriger mit seinem LKW auf der Straße “An der Kammerschleuse” in Richtung Hafenstraße und bog an der Kreuzung An der Kammerschleuse/Hafenstraße/Parkstraße/Hannelore-Kohl-Promenade nach links in die Hafenstraße ab.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Parkstraße in Fahrtrichtung “An der Kammerschleuse” und wollte anschließend links in die Hafenstraße abbiegen, um unmittelbar danach rechts in die Kammerschleuse zu fahren.

Damit er nicht mit dem LKW zusammenstieß, bremste er stark ab und fiel dadurch zu Boden. Er verletzte sich und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Der Schaden am Motorrad beträgt etwa 2.000 Euro.

Baumaschinen gestohlen – Schaden 6.000 €

Ludwigshafen-Oppau (ots) – In der Zeit zwischen dem 20.08.2021 gegen 12:00 Uhr und dem 23.08.2021 gegen 07:00 Uhr, stahlen unbekannte Täter von einer Baustelle am Gehlenweiher, 2 Rüttelmaschinen und ein Zweistangengehänge. Die Schadenshöhe beträgt etwa 6.000 Euro.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Brandschäden im Autoinneren

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Nachdem ein 52-Jähriger am Sonntag 22.08.2021 gegen 18:00 Uhr, seinen Fiat Lancia am Nordring parkte und versehentlich das Beifahrerfenster einen Spalt offen ließ, musste er am Montag 23.08.2021 gegen 20:00 Uhr feststellen, dass der Fahrzeuginnenraum verrußt war und Brandschäden aufwies. Beifahrersitz und Fahrzeughimmel wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Werkzeuge aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 28.07.2021 gegen 11:15 Uhr und dem 23.08.2021 gegen 05:40 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus einem Kastenwagen der im Kappesgartenweg geparkt war, mehrere hochwertige Werkzeuge der Marken HILTI, WÜRTH und Milwaukee.

Unter anderem eine Silikonpistole, Betonschießer, Laser, Akkubohrschrauber, Flex, Winkelschleifer, Handkreissäge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.