Überschlagener PKW (Foto)

Rhodt unter Rietburg (ots) – Montagmorgen 23.08.2021 kam eine 22-jährige Fahrerin aus dem Kreis SÜW zwischen Rhodt und Hainfeld mit ihrem PKW zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb letztlich auf der Gegenfahrbahn auf der Seite liegen.

Trotz des massiven Unfalles erlitt die Fahrerin glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW hingegen erlitt einen Totalschaden 1.500 EUR und musste mit einem Kranfahrzeug abgeschleppt werden.

Frontalzusammenstoß auf Gegenfahrbahn

Edenkoben (ots) – Am frühen Montagachmittag 23.08.2021 ereignete sich auf der Stadtsstraße zwischen Edesheim und Edenkoben ein Frontalzusammenstoß zwischen 2 PKW. Eine 27-jährige Fahrerin aus dem Kreis Bad Dürkheim wurde schwer verletzt und ein 79-jähriger Fahrer aus Landau leicht. Der Fahrer aus Landau konnte vor einem ihm fahrenden und verkehrsbedingt bremsenden Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Er fuhr um einen Auffahrunfall zu vermeiden, nach links auf die Gegenfahrbahn.

Dort stieß er dann frontal mit dem entgegenkommenden PKW der 27-Jährigen zusammen. Ihr Fahrzeug wurde auf den Radweg verschoben und prallte mit dem Heck noch in einen Zaun. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 10.000 EUR.

Geschädigter weißer SUV gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitag 20.08.2021 beschädigte der Fahrer eines gelbfarbenen Pkw Mercedes A-Klasse beim Einparken auf dem Parkplatz bei Haus des Gastes im Rötzweg, einen weißen SUV. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und meldete sich erst am 23.08.2021 bei der Polizeiinspektion in Bad Bergzabern.

Der Benutzer des hinten links beschädigten weißen SUV wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder

E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.