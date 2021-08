Wechselseitige Körperverletzung

Römerberg (ots) – Eine verbale Auseinandersetzung wegen unterschiedlicher Auffassungen zu einer parkrechtlichen Angelegenheit während eines Wohnungsumzug gipfelte am 23.08.2021 gegen 19:45 Uhr, in einer handfesten Auseinandersetzung. Zunächst warf man sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf.

Anschliessend schlugen die beiden Kontrahenten aufeinander ein. Neben diversen Prellungen, Schürfwunden und einem blauen Auge, welche die beiden Männer aus dem Kampf davon trugen, wurde auch ein Schrank beschädigt.

Sachbeschädigung an Gebäude der Verbandsgemeinde

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Montag 23.08.2021 kam es gegen 11:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Gebäude der Verbandsgemeinde Bobenheim-Roxheim am dortigen Rathausplatz. Möglicherweise aufgrund eines Steinwurfes wurde hier eine Fensterscheibe beschädigt. Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen dreistelligen Bereich.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.