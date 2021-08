Motorradfahrer schwer verletzt

Rheinzabern (ots) – Am Dienstag 24.08.2021 um 06.55 Uhr fuhr ein 56-jähriger Motorradfahrer an der Anschlussstelle Neupotz/Rheinzabern in Fahrtrichtung Karlsruhe

auf die B 9 auf. Einige hundert Meter nach der Auffahrt wurde das Motorrad durch ein nachfolgendes Auto überholt. Ein nachfolgender 30-jähriger Autofahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr frontal in das vorausfahrende Motorrad.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet.

Die B 9 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für drei Stunden voll gesperrt werden. Die Verkehrsumleitung erfolgte ab der Anschlussstelle Neupotz/Rheinzabern über die L 549 in Richtung Kandel.

Fahrradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Neupotz (ots) – Eine 63-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Montag 23.08.2021 um 16.55 Uhr, den Radweg von Rheinzabern in Fahrtrichtung Neupotz. Nach der Überquerung einer Brücke über die B 9 fuhr sie auf einer geraden Gefällstrecke in ein Schlagloch, stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Eine Begleiterin der verunfallten Fahrradfahrerin umsorgte sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, der sie in ein Krankenhaus verbrachte.

Betriebsunfall am Europa-Gymnasium

Wörth (ots) – Am Montag 23.08.2021 um 10.15 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Wörth durch die Rettungsleitstelle in Landau über einen Unfall beim Europa-Gymnasium in Kenntnis gesetzt. Es stellte sich heraus dass ein 41-jähriger Arbeiter aus Unachtsamkeit abgerutscht und 6 Meter tief in einen Kellerschacht gestürzt war.

Er wurde aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Es bestand keine Lebensgefahr.

Zu viel Alkohol

Rheinzabern (ots) – Ein 46-jähriger Autofahrer fiel einer Polizeistreife am Montag 23.08.2021 um 22.45 Uhrin der Rappengasse auf, da die Beleuchtung seines Autoanhängers defekt war. Während der Fahrzeugkontrolle bemerkten die Beamten,

dass der Autofahrer nach Alkohol roch, weshalb er einem Alkoholtest unterzogen wurde.

Der Test ergab einen Wert von 2,25 Promille. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.