Darmstadt

Unfall auf Radschnellweg – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nach einem Verkehrsunfall auf dem Radschnellweg bei Wixhausen am 13.08.2021 suchen die Ermittler des 3. Polizeireviers nach Zeugen und fahnden nach einem bislang noch unbekannten Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 15-jähriges Mädchen gegen 13.30 Uhr von Erzhausen kommend in Richtung Wixhausen unterwegs.

Auf Höhe des Gleisabschnitts 74 kam ihr in einer dortigen S-Kurve ein ca. 65-jähriger Radfahrer entgegen. Laut Zeugenaussage soll er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenseite gekommen sein und kollidierte dort mit der Jugendlichen. Das Mädchen aus Erzhausen erlitt dabei einen Nasenbeinbruch und musste stationär behandelt werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

Beschreibung des flüchtigen Fahrradfahrers:

männlich, ca. 1,70 Meter groß, kräftige Statur und leicht gebräunte Haut. Er hatte kurze, graue Haare und soll laut Zeugenaussage eine Fehlbildung am linken Arm haben. Bekleidet war er mit einem blauen Karohemd sowie einer braunen Stoffhose und fuhr mit einem silber-grauen City Herrenrad mit schwarzem Gepäckträger davon.

Zeugen, die den Beschriebenen kennen oder sonstige Hinweise zum Vorfall haben, werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/41310 zu melden.

Kriminelle erbeuten Pedelec

Darmstadt (ots) – Ein grünes Pedelec rückte im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (21.8.) und Montagmorgen (23.8.) in das Visier Krimineller. Das Rad des Herstellers “ISY” war in einem Abstellraum für Fahrräder in der Gutenbergstraße abgestellt. Unter Anwendung von Gewalt gelang es ihnen die Sicherung des Pedelecs zu entfernen und mit ihrer Beute zu flüchten. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort des grünen Pedelecs geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

“Falsche Polizeibeamte” unterwegs – Echte Polizei warnt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Kriminelle haben mit der Masche “Falsche Polizeibeamte” am Montagmittag (23.8.) Geld und mehrere Wertgegenstände bei einem lebensälteren Mann erbeutet. Bereits einige Tage zuvor, am vergangenen Freitag (20.8.), erhielt der Senior mehrere Anrufe von bislang Unbekannten, die sich als Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei ausgegeben haben. Die Betrüger erzählten dem Mann, dass seine Bankkonten sowie weiteres Hab und Gut nicht mehr sicher sind.

Um den Senior vor einem finanziellen Schaden zu bewahren, müsste er seine Wertsachen nun an die Polizei übergeben. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Betrüger den Mann dazu, Bargeld und Wertgegenstände, unter anderem Goldbarren und Münzen, zusammenzupacken und einem angeblichen Kollegen zu übergeben. Ersten Erkenntnissen zufolge wird der Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Wertsachen wurden gegen 11.30 Uhr von einem unbekannten Mann in der Straße “Dachsbergweg” abgeholt.

Das Alter des Abholers wurde auf circa 35-40 Jahre und seine Größe auf circa 1,80 Meter geschätzt. Er trug ein gelbes Hemd und blaue Jeans. Im Anschluss entfernte er sich mit den Gegenständen zu Fuß.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dieser Sache gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut vor der Masche gewarnt. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte nur aufgrund eines Anrufs! Die Polizei fragt sie am Telefon nie zu ihren finanziellen Hintergründen und Wertgegenständen aus. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Sollten Sie sich unsicher sein, dann beenden Sie das Telefonat sofort, legen den Hörer zunächst auf und wählen Sie umgehend den Polizeinotruf 110.

Groß-Gerau

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Groß-Gerau (ots) – Am Montag 23.08.2012 ereignete sich gegen 18:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Darmstädter Straße/Höhe der dortigen Pizzeria Salento. Zum Unfallzeitpunkt fuhr die Geschädigte Person mit ihrem Fahrrad in Richtung Marktplatz. Ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug war noch mit einer Person besetzt, welche dann die Fahrertür öffnete und hierbei die Person auf dem Fahrrad übersah.

Durch die Kollision kam die Fahrradfahrerin zu Fall und verletzte sich hierbei. Beide Beteiligten unterhielten sich kurz an der Unfallstelle. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Fahrradfahrerin begab sich in ärztliche Behandlung.

Die Polizeistation Groß-Gerau sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursacher und zum Unfallfahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei in Groß-Gerau oder jeder anderen Dienststelle entgegengenommen.

Reifen von 8 Fahrzeugen zerstochen – Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – An insgesamt 8 geparkten Fahrzeugen, im Bereich Haagweg/Steinhaag, zerstachen Unbekannten am Freitagabend 20.08. gegen 22.30 Uhr, jeweils einen Hinterreifen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Von Anwohnern wurde zur Tatzeit eine Person mit dunklem Kapuzenpullover und dunkler Hose bemerkt. Eine genauere Personenbeschreibung liegt der Polizei derzeit nicht vor. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Kreis Bergstraße

Tür hält Einbruchsversuch stand

Biblis (ots) – Eine Metzgerei in der Bürstädter Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Samstagabend (21.8.) und Montagmorgen (23.8.) in das Visier Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge, versuchten die ungebetenen Gäste durch Anwendung von Gewalt die Tür aufzuhebeln. Die Tür hielt dem kriminellen Vorhaben stand, woraufhin die Unbekannten flüchteten. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Polizeivizepräsident Rudi Heimann begrüßt Heppenheim als neue KOMPASS-Kommune

Heppenheim (ots) – Am Dienstag (24.08.) hat Polizeivizepräsident Rudi Heimann die Stadt Heppenheim als neue KOMPASS-Kommune offiziell begrüßt. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte erdem Bürgermeister Rainer Burlebach stellvertretend für das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport das KOMPASS-Begrüßungsschild sowie ein KOMPASS-Starter-Set.

“Die Bürgerinnen und Bürger in Südhessen, an der Bergstraße und in Heppenheim leben sehr sicher. Dennoch wollen wir gemeinsam das subjektive Sicherheitsgefühl aller Bürgerinnen und Bürger stärken”, sagt Polizeivizepräsident Heimann. Besonders betonte er die Etablierung eines Schutzmanns vor Ort für die Stadt Heppenheim, die Teilnahme der sieben Heppenheimer Schulen am Präventionsprogramm P.I.T. (Prävention im Team) sowie die Nachhaltigkeit der Sicherheitsinitiative durch die Einrichtung eines Präventionsrates.

Die Veranstaltung im Saal Schloßberg des Rathauses nutzte Polizeivizepräsident Rudi Heimann, um Frau Kriminaldirektorin Juliane Ries vorzustellen. Frau Ries leitet seit dem 1. Juni 2021 die Polizeidirektion Bergstraße und schilderte ihre ersten Eindrücke aus der neuen Funktion.

KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) verfolgt das Ziel einer nachhaltig ausgerichteten Verzahnung sowie einer engen Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Polizei und Kommune, um die Sicherheitsarchitekturvor Ort individuell weiterzuentwickeln.

