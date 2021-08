Leimen-St. Ilgen/Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeug von Gartengrundstück entwendet – Zeugen gesucht

Leimen-St. Ilgen/Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Ein bisher unbekannter

Täter hat zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag von einem Gartengrundstück

Werkzeug im Wert von rund 2.000 Euro entwendet. Der 41-jährige Geschädigte

verließ sein Grundstück, welches im Naturschutzgebiet zwischen St. Ilgen und

Sandhausen liegt, am Samstag gegen 19 Uhr und kehrte sonntags um 11 Uhr zurück.

In diesem Zeitraum dürften bisher unbekannte Täter das Grundstück widerrechtlich

betreten und Akkuschrauber, Trennschleifer, Stromaggregat sowie diverses anderes

Werkzeug in einem schwarz-gelben Werkzeugkoffer entwendet haben. Zeugen, welche

etwas Verdächtiges in diesem Gebiet wahrgenommen haben oder Hinweise zum Täter

geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch (Tel.:

06222/5709-0) in Verbindung zu setzen.

Weinheim / A659: Unfall nach Sekundenschlaf

Weinheim – Am Dienstagmittag gegen 07:30 Uhr verlor eine 51-jährige

Kia-Fahrerin nach einem Sekundenschlaf auf der A659 die Kontrolle über ihr

Fahrzeug und kollidierte mit einem 29-jährigen BMW-Fahrer. Die 51-Jährige war

auf der A659 von Mannheim kommend nach Weinheim unterwegs, als sie kurzzeitig

einschlief, nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen, welcher von der A5

abführt, geriet und mit dem hier fahrenden 29-Jährigen kollidierte.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand jedoch ein

Sachschaden von mehr als 15.000 Euro.

Dielheim / A5: Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Dielheim – Am Dienstag um kurz nach 0 Uhr ereignete sich auf der A6 bei

Dielheim in Fahrtrichtung Mannheim ein Unfall, bei dem ein LKW, ein Linienbus

sowie drei Autos beteiligt waren. Ein 42-jähriger Opelfahrer verlor aus bislang

ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam vom mittleren auf den

linken Fahrstreifen und kollidierte mit einem LKW. Drei nachfolgende Fahrzeuge,

ein Linienbus und zwei Autos, wurden durch umherfliegende Trümmerteile

beschädigt. Der Opel sowie ein nachfolgender Mercedes waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehr

als 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Da die Ursache für den

Unfall noch unklar ist und nicht ausgeschlossen werden kann, dass an dem Opel

ein technischer Defekt vorlag oder an diesem manipuliert wurde, stellten die

ermittelnden Polizeibeamten des Verkehrsdienstes Walldorf das Auto sicher.

Lobbach-Lobenfeld / Rhein-Neckar-Kreis: Auto beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Lobbach – Am Montag zwischen 09:30 Uhr und 13:45 Uhr beschädigte ein

bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mini, der in der Straße Im Langen

Tal abgestellt war und flüchtete unerkannt. An dem Auto entstand ein Sachschaden

von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254/0 beim Polizeirevier Wiesloch

zu melden.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Seltsames Granulat auf Pferdeäpfeln entdeckt

Schriesheim – Am Montag gegen 19 Uhr entdeckte eine Spaziergängerin, die

mit ihrem Hund im Feldgebiet nahe der Aussiedlerhöfe unterwegs war, Pferdeäpfel,

auf welche ein rotes Granulat gestreut wurde. Die verständigten Polizeibeamten

sicherten die Substanz zur weiteren Überprüfung. Da derzeit unklar ist, um was

es sich bei dem Granulat handelt, sollten insbesondere Hundebesitzer besonders

Aufmerksam sein und darauf achten, was deren Vierbeiner vom Boden aufnehmen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmung im Zusammenhang mit dem roten Granulat

gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/61301 beim

Polizeiposten Schriesheim zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Raser von Polizei gestoppt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Einen 19-jährigen Raser stoppte am frühen

Dienstagmorgen eine Polizeistreife in Sinsheim. Der junge Mann fiel den Beamten

gegen 1.30 Uhr auf, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der

Neulandstraße in Richtung Jahnstraße unterwegs war. Die Beamten mussten mit

einer Geschwindigkeit von fast 140 km/h (bei erlaubten 50 km/h) folgen, um es

nicht aus den Augen zu verlieren. Nach rund 1,6 Kilometern Hinterherfahrt konnte

das Streifenfahrzeug schließlich zu dem Seat Leon aufschließen und den

19-Jährigen schließlich im Burghäldeweg stoppen. Der Fahrer und seine vier

Mitfahrer zeigten sich vollkommen uneinsichtig und stellten die gefahrene

Geschwindigkeit in Abrede. Seinen Führerschein konnte der 19-jährige Mann nicht

vorweisen, er hatte lediglich ein Bild davon dabei.

Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro rechnen. Zudem

sieht er einem mehrmonatigen Fahrverbot entgegen. Da er sich darüber hinaus noch

in der Probezeit befindet, wird die Führerscheinstelle zur Prüfung weiterer

führerscheinrechtlicher Maßnahmen informiert.

Schwetzingen/BAB 6: Verkehrsunsicheren Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen

Schwetzingen/BAB 6 – Beamte der Autobahnpolizei Mannheim zogen am

Montagvormittag auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen

Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen einen verkehrsunsicheren

Kleintransporter aus dem Verkehr.

Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei kurz vor 11 Uhr mit, dass ein

unfallbeschädigter Transporter auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs sei und

er Zweifel daran hätte, dass dieser verkehrssicher sei. Das Fahrzeug konnte

durch eine Polizeistreife tatsächlich in Richtung Mannheim fahrend festgestellt

und am Autobahnkreuz Mannheim gestoppt werden. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs

bemerkten die Beamten am Fahrzeugheck einen größeren Unfallschaden, wodurch sich

die hintere Tür nicht mehr schließen ließ. Zudem war die gesamte rechte

Rückleuchte beschädigt und nicht mehr funktionsfähig. Dem uneinsichtigen

41-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Fahrzeugpapiere und

-schlüssel wurden bis zum Eintreffen eines Abschleppfahrzeugs einbehalten.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass mit dem Fahrzeug kurz zuvor im Bereich

Karlsruhe ein Verkehrsunfall verursacht wurde. Auch hier wurde dem 41-Jährigen

bereits die Weiterfahrt untersagt.

Der 41-jährige Fahrer des Kleintransporters sieht nun Bußgeldern wegen Verstößen

gegen verkehrsrechtliche Vorschriften entgegen.

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher geflüchtet – Polizei sucht dringend Zeugen!

B3, Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag gegen 09:50 Uhr befuhr ein

28-Jähriger mit einem VW Touareg die B3 von Wiesloch kommend in Fahrtrichtung

Heidelberg. Auf Höhe der Abfahrt Leimen/ St.Ilgen kam ihm ein Kleintransporter

entgegen, der aus bislang nicht bekannter Ursache kurzzeitig auf die

Gegenfahrbahn geriet und hierbei den Außenspiegel des 28-Jährigen streifte.

Beide Fahrer stoppten ihre Fahrzeuge und hielten am jeweiligen rechten

Fahrbahnrand an. Während der 28-Jährige ausstieg, um mit dem Unbekannten seine

Daten auszutauschen, gab der Fahrer des Kleintransporters plötzlich Gas und

flüchtete in Richtung Wiesloch, ohne jedoch seinen Pflichten als

Unfallverursacher nachzukommen. Der 28-Jährige erstattete umgehend Strafanzeige

auf dem Polizeirevier Wiesloch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist

derzeit noch nicht bekannt.

Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch haben die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und bitten Zeugen sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die den

Unfallhergang beobachtet haben oder darüber hinaus Angaben zu dem gesuchten

Fahrzeug und/oder dem Unfallverursacher machen können, sich beim Polizeirevier

Wiesloch unter der Tel.: 06222 57090 zu melden.

Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem gesuchten Unfallfahrzeug um

einen weißen Kleintransporter handeln soll, dessen linker Außenspiegel

beschädigt sein dürfte.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: 79-Jährige wurde Opfer einer Betrugsmasche mit Gewinnversprechen; Polizei gibt Warnhinweise

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis – Wie erst jetzt bekannt wurde, erhielt eine

79-Jährige seit Mitte August mehrere Anrufe eines ihr unbekannten Mannes, der

mit einem angeblichen Gewinnversprechen lockte und am Ende rund 2000 Euro

erbeutete.

Der Unbekannte gab Mitte August vor, dass die 79-Jährige bei einem Gewinnspiel

gewonnen habe und sie sich nun über rund 30.000 Euro freuen könne. Damit er das

Geld auf das Konto der Frau überweisen könne, sollte die Frau zunächst mehrere

sogenannte „Google-Play“ Karten im Gesamtwert von rund 2000 Euro kaufen. Durch

eine geschickte Gesprächsführung leitete er die 79-Jährige an, woraufhin diese

in einer naheliegenden Tankstelle und in einem Einkaufsmarkt mehrere solcher

Karten käuflich erwarb. In der Hoffnung den versprochenen Gewinn zu erhalten,

teilte sie die darin enthaltenden Codes dem Trickbetrüger mit. Erst nachdem

weitere Anrufe des Unbekannten ausblieben und die 79-Jährige keinen

entsprechenden Zahlungseingang auf ihrem Konto feststellen konnte, erstattete

sie schließlich Strafanzeige bei der Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim haben die weiteren Ermittlungen

aufgenommen.

Die Polizei gibt folgende Warnhinweise:

Sollten Sie in einem Telefongespräch Zweifel haben, beenden Sie

dieses sofort. Gehen Sie auf keine Forderungen oder Fragestellungen

ein

dieses sofort. Gehen Sie auf keine Forderungen oder Fragestellungen ein Bitten Sie ggf. eine Person Ihres Vertrauens zu dem Gespräch dazu

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn

einzufordern; Zahlen Sie keine Gebühren oder wählen

gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern

beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…, 0137…)

einzufordern; Zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…, 0137…) Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine

Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen,

Kreditkartennummern oder Ähnliches

Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der

Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und

was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten

Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten Kontrollieren Sie mindestens einmal im Monat Ihre Kontoauszüge

und Ihre Telefonrechnung, um ggf. schnellstmöglich auf unberechtigte

Abbuchungen reagieren zu können

und Ihre Telefonrechnung, um ggf. schnellstmöglich auf unberechtigte Abbuchungen reagieren zu können Erstatten Sie schnellstmöglich Strafanzeige bei der Polizei

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: 43-jährige Frau fällt auf perfide Betrugsmasche herein

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Auf eine perfide Betrugsmasche fiel am

Montag eine 43-jährige Frau in Neckargemünd herein. Sie hatte eine E-Mail einer

unbekannten Person erhalten, die sich als ihr Vorgesetzter ausgab. Dieser gab

vor, sich gerade in einer Besprechung im Ausland zu befinden und benötige

dringend die Handynummer der 43-Jährigen. Nachdem sie diese mitgeteilt hatte,

erhielt sie wenig später per Messenger den Auftrag, zwei Guthabenkarten zu je

500 Euro zu kaufen und ihm die Guthaben-Codes mitzuteilen. Die Frau schöpfte

zunächst keinen Verdacht, da das durchaus dessen Verhalten entsprach. Erst als

sie mitteilte, dass sie nur eine Karte erhalten hätte und der angebliche

Vorgesetzte sie unter Druck setzte, dringend eine weitere Karte zu besorgen,

wurde sie misstrauisch. Als eine Kollegin schließlich Kontakt mit dem

Vorgesetzten aufnahm, stellte sich heraus, dass sich dieser tatsächlich im

Ausland in eine Konferenz befand, aber mit der Geschädigten keinen Kontakt

aufgenommen habe und dieser auch keinen entsprechenden Auftrag erteilt hatte.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs durch

das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.