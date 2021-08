Heidelberg-Rohrbach: versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeug – Zeugen gesucht

Heidelberg-Rohrbach – Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag

drang ein bisher unbekannter Täter in den PKW einer 25-jährigen Frau ein und

durchwühlte diesen. Die Frau hatte ihren weißen Seat in der Freiburger Straße in

Heidelberg-Rohrbach abgestellt. Während der Abwesenheit der Geschädigten wurde

das Fahrzeug an der Beifahrerseite durch einen Unbekannten geöffnet, vermutlich

nach Wertgegenständen durchsucht und teilweise ausgeräumt. Da der Täter nicht

fündig wurde, hinterließ er das Fahrzeug in einem unordentlichen Zustand und

entfernte sich wieder. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Die Polizei ermittelt

nun wegen versuchten Diebstahls. Zeugen, welche etwas Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd (Tel.:

06221/3418-0) in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Bergheim: Abbremsendes Fahrzeug an Ampel übersehen

Heidelberg-Bergheim – Ein 27-jähriger VW-Fahrer fuhr am Montag gegen 15

Uhr in der Bismarckstraße in Heidelberg auf den Smart eines 43-Jährigen auf und

verursachte dadurch einen Schaden von ca. 2.000 Euro. Der Smart-Fahrer befuhr

die Bismarckstraße in Richtung Rohrbacher Straße und musste auf Höhe der

Bergheimer Straße aufgrund der auf Rot schaltenden Ampelanlage anhalten. Der ihm

nachfolgende VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch den

Aufprall wurde der 43-jährige Smart-Fahrer leicht verletzt. Nach der

Unfallaufnahme durch die Polizei konnten beide Beteiligten ihre Fahrt aber

selbständig fortsetzen.

Heidelberg-Bergheim: Statt Bremspedal Gaspedal erwischt und Zaun beschädigt

Heidelberg-Bergheim – Am Montagvormittag gegen 10:45 Uhr beschädigte eine

40-jährige Autofahrerin beim Einparken ein Zaunelement auf dem Parkplatz einer

Arztpraxis in der Bergheimer Straße. Die Fahrzeugführerin war im Begriff

einzuparken, als sie statt des Bremspedals das Gaspedal erwischte und in der

Folge mit dem Zaun der Praxis kollidierte. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall

niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro.