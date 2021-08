Verkehrsunfall mit Flucht

Ruppertsecken

Am 23.08.21, gegen 15:56 h ereignete sich auf der L 404 ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Führer befuhr die L 404 aus Richtung Gerbach kommend, in Richtung Kirchheimbolanden. Ein Lkw befuhr selbige Strecke in entgegengesetzter Richtung. Der Pkw-Fahrer verstieß gegen das Rechtsfahrgebot und kam auf die Fahrspur des Lkw. Dieser musste nach rechts ausweichen und geriet dabei in den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass der Lkw umkippte. Der Lkw musste durch einen Kran geborgen werden. Zuvor wurde dieser noch entladen. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich dabei um einen kleinen, weißen Pkw handeln.