Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Wahlheim

Die 57-jährige Führerin eines Kleinkraftrades (Motorroller) wurde am gestrigen Abend, kurz vor Mitternacht in Wahlheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den kontrollierenden Polizeikräften gab sie unmittelbar an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin wurde festgestellt, dass das am Motorroller angebrachte Versicherungskennzeichen nicht für dieses ausgegeben ist. Eine Strafanzeige wegen verschiedener Tatbestände ist nun die Konsequenz.

Scheibe an Pkw eingeschlagen, Handtasche mit 2000,- EUR Bargeld entwendet

Alzey

Eine 34-jährige aus Alzey hatte ihren Pkw am gestrigen Abend in der Gernotstraße in Alzey zum Parken abgestellt. Im Zeitraum zwischen 20:30 und 22:10 Uhr hat die unbekannte Täterschaft die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen und die auf dem Rücksitz abgelegte Handtasche entwendet. Neben 2000,- EUR Bargeld befanden sich alle persönlichen Dokumente wie Führerschein, Bankkarten, Krankenversicherungsnachweis in der Tasche. Die Polizei Alzey bittet Zeugen, die Wahrnehmungen zum Tatgeschehen gemacht haben, sich unter den unten genannten Kontaktmöglichkeiten zu melden.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Armsheim

Ein 26-jähriger Mann aus Wiesbaden hatte sich am gestrigen Montag, gegen 11:30 Uhr, in der Feldgemarkung von Armsheim am Wegrand in den Grünstreifen zum Schlafen hingelegt. Auf dem Weg zu seinem Wingert befuhr ein 60-jähriger Armsheimer mit seinem Pkw diesen Wirtschaftsweg und fuhr dem 26-Jährigen über die Beine. Da keiner der beiden Personen ein Mobiltelefon dabeihatte, fuhr der Armsheimer in den Ort, um Rettungskräfte zu verständigen. Danach kehrte er zu dem Verletzten zurück. Beim Eintreffen der Polizei wurde der 26-Jährige bereits durch den Rettungsdienst behandelt. Bei dem 60-Jährigen wurde Alkoholkonsum festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Prom. Der verletzte Wiesbadener wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen verbracht. Den Armsheimer erwartet nun ein Strafverfahren und die Entziehung der Fahrerlaubnis.