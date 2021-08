Wem ist der lilafarbene Rucksack aufgefallen?

Kaiserslautern – Bei den Ermittlungen zu diversen Enkeltrick-Betrügereien

in und um Kaiserslautern (wir berichteten: https://s.rlp.de/CZCYt) hat die

Kriminalpolizei jetzt einen Hinweis auf einen Tatverdächtigen erhalten. Gesucht

werden nun weitere Zeugen, die den Mann vielleicht kennen oder gesehen haben.

Der Unbekannte war am vergangenen Donnerstag nach einem sogenannten Schockanruf

als „Geldabholer“ aufgetreten. Er traf sich in der Schumannstraße in der Nähe

des Stadtparks auf offener Straße mit einem älteren Ehepaar und ließ sich

Wertsachen und Bargeld aushändigen – unter dem Vorwand, eine „Kaution“ für die

Enkelin zu bezahlen, damit diese nach einem angeblich verursachten

Verkehrsunfall nicht ins Gefängnis müsse. – Wie sich später herausstellte,

handelte es sich um eine frei erfundene Geschichte.

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat den Mann am 19.08. gegen 18 Uhr (oder davor –

oder danach) in der Nähe des Stadtparks gesehen? Er ist etwa Mitte 20, schlank,

trug einen braunen Pullover und hatte einen lilafarbenen Rucksack bei sich. Nach

der Übergabe verschwand der Unbekannte zu Fuß in Richtung Trippstadter Straße

und bog dann in Richtung Bahnhof ab. Möglicherweise stand er auch schon vor der

Übergabe in der Schumannstraße in Höhe eines Alten- und Pflegeheimes und

telefonierte.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620

jederzeit entgegen. |cri

Einbruch in Mehrzweckhalle

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) – Unbekannte sind am Wochenende in der

Jahnstraße in die Mehrzweckhalle eingestiegen. Wie die Einbrecher in die Halle

gelangten ist aktuell nicht geklärt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmittag

und Montagmorgen. Von der Halle aus machten sich die Täter an zwei

Verbindungstüren zu schaffen. Sie lösten schließlich einen Einbruchalarm aus und

flüchteten. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mutmaßliche Betrügerin spricht Pfälzisch

Kaiserslautern – Eine Hamburgerin, die pfälzischen Dialekt spricht – das

machte am Montag eine 59-Jährige misstrauisch. Sie erhielt am Vormittag einen

Anruf. Die Frau am Telefon erklärte, dass sie aus Hamburg anrufe und Spenden für

einen norddeutschen Zoo sammele. Warum sucht ein Zoo aus Norddeutschland Spender

im Süden der Republik? Diese Frage stellte sich die 59-Jährige. Und der Frau

fiel noch etwas auf: Die angebliche Hamburgerin sprach pfälzischen Dialekt. Also

sprach sie die Anruferin darauf an. Eine Erklärung hatte die Frau am Telefon

nicht parat, stattdessen beendete sie das Gespräch. Die 59-Jährige wandte sich

an die Polizei. Dort ermitteln jetzt die Beamten wegen des Verdachts eines

Betrugsversuchs. Die Geschichte ist vermutlich frei erfunden, die im

Telefonapparat der 59-Jährigen angezeigte Hamburger Rufnummer möglicherweise

gefälscht. |erf

Unfall verursacht und weitergefahren

Kaiserslautern – Am Montagmorgen war eine 66-Jährige mit ihrem Auto auf

der Bundesstraße 270 unterwegs. Sie fuhr auf der zweispurigen Straße von

Weilerbach kommend in Richtung Kaiserslautern. An der Ausfahrt Siegelbach

bemerkte die Frau, dass sie sich falsch eingeordnet hatte. Um die Spur noch

rechtzeitig vor der Baustelle wechseln zu können, machte sie eine Vollbremsung

bis ihr Toyota zum Stillstand kam.

Der Fahrer des nachfolgenden Fahrzeuges konnte noch rechtzeitig bremsen. Eine

19-Jährige, die mit ihrem Wagen unmittelbar dahinter fuhr, bemerkte das

Bremsmanöver zu spät. Sie fuhr auf ihren Vordermann auf.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den beiden Autos entstand Sachschaden

von etwa 2.000 Euro.

Die 66-Jährige setzte ihre Fahrt fort. Weil sich ein Zeuge das Kennzeichen des

Pkw gemerkt hatte, konnte die Polizei die Unfallverursacherin ermitteln. Zu dem

Unfall befragt, machte sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die

Beamten stellten ihren Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher. Auf die

Frau kommt nun eine Anzeige wegen Unfallflucht zu. |mhm

Radfahrer übersehen

Kaiserslautern – Am Montagmorgen wollte eine 59-Jährige mit ihrem Auto vom

Parkplatz eines Supermarktes in die Mainzer Straße abbiegen. Dabei übersah sie

einen Radfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Während die Frau anhielt, um sich um den Radler zu kümmern, fuhr eine 82-jährige

Autofahrerin auf den stehenden Pkw auf. Bei beiden Unfällen wurde niemand

verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden in geringer Höhe. |mhm

Fahrerflucht in der Friedenstraße

Kaiserslautern – Ein Unfall mit Fahrerflucht ist der Polizei am Montag aus

der Friedenstraße gemeldet worden. Ein Anwohner entdeckte am Morgen, dass übers

Wochenende jemand sein geparktes Auto gerammt und beschädigt hat.

An dem Opel Astra Sports Tourer blieben mehrere Schäden zurück: Kofferraumdeckel

und hintere Stoßstange sowie die hintere Tür auf der Fahrerseite hatten Kratzer

und Dellen. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Der Unfall muss zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, passiert

sein. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas aufgefallen ist, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu

melden. |cri

Betrug: Vorsicht bei Internetbekanntschaften!

Kaiserslautern – Sie lernte den Mann über die Dating-Plattform eines

sozialen Netzwerks kennen, dann sollte sie 3.500 Euro bezahlen. Eine 44-Jährige

wäre um ein Haar auf einen mutmaßlichen Betrüger hereingefallen. Im Internet

hatte sie eine Art Romanze mit dem Unbekannten. Irgendwann wollte der Mann ein

Paket von den USA nach Deutschland schicken. Die 44-Jährige sollte es annehmen,

kurz darauf wolle er dann nach Deutschland kommen und das Paket entgegennehmen.

Die Frau willigte ein. Dann meldete sich ein angeblicher Zollbeamter der

türkischen Behörden bei der 44-Jährigen. Im Paket habe man Bargeld entdeckt.

Damit die Sendung weitertransportiert werden könne, sollte die Frau eine

Versicherung über 3.500 Euro abschließen, andernfalls würde sich das FBI der

Sache annehmen. Die 44-Jährige wandte sich an ihre Internetbekanntschaft. Der

Mann bat die Frau darum, dass Geld auszulegen, sie könne sich die Summe dann

später aus dem Paket nehmen. Die 44-Jährige wurde skeptisch und witterte den

Braten: Sie zahlte nicht und war damit einem Betrug entgangen. Bei der Polizei

erstattete sie eine Anzeige. |erf

Vor Streifenwagen geflüchtet

Kaiserslautern – Beim Anblick einer Polizeistreife haben zwei Männer am

Montagvormittag in der Stiftstraße die Flucht ergriffen. Der Streifenwagen war

routinemäßig in der Innenstadt unterwegs und rollte gegen 11.40 Uhr durch die

Stiftstraße, wo sich gerade die zwei Männer aufhielten. Als sie das

Polizeifahrzeug erkannten, rannten sie davon; sie konnten jedoch eingeholt und

einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass gegen einen

der beiden ein aktueller Haftbefehl vorliegt. Demnach hatte der 45-Jährige eine

dreistellige Geldstrafe zu bezahlen – oder alternativ einige Tage hinter Gittern

abzusitzen. Der Mann entschied sich fürs Bezahlen; anschließend wurde die

Fahndungsnotierung gelöscht.

Ob dieser Haftbefehl der Grund für den Fluchtversuch war, blieb unklar… |cri

Ungebetene Besucher nutzen Ferienzeit

Kaiserslautern – Während der Sommerferien haben sich unbekannte Täter

Zugang zu einem Schulgebäude „Im Stadtwald“ verschafft. Am Montagmorgen fiel

auf, dass im Verwaltungstrakt Büros geöffnet und durchwühlt wurden. Ersten

Überprüfungen zufolge fehlt allerdings nichts.

Wie die Täter ins Gebäude gelangten, ist noch nicht geklärt. Zeugen, denen

zwischen Dienstag vergangener Woche (17.08.) und dem gestrigen Montag (23.08.)

verdächtige Personen auf dem Schulgelände oder drumherum aufgefallen sind,

werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1

Kontakt aufzunehmen. |cri

Erneute Ekel-Attacke

Kaiserslautern – Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben

unbekannte Täter in der Barbarossastraße ein Fahrzeug eines Rettungsdienstes mit

Hundekot beschmiert. Diesmal waren die Täter übers Wochenende aktiv. Die Tatzeit

liegt zwischen Freitagabend (20. August), 19 Uhr, und Montagnacht (23. August),

3 Uhr. Der betroffene Krankentransportwagen war auf dem Gelände des

Rettungsdienstes abgestellt.

Erste vergangene Woche war es zwischen Dienstag und Donnerstag (17.-19. August)

an gleicher Stelle zu einer ganz ähnlichen Ekel-Attacke gekommen.

Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Auf den/die

Verantwortlichen wartet eine Strafanzeige. Zeugen, die etwas beobachtet haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 an die

Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu wenden. |cri

Dreister Dieb heuchelt Hilfsbereitschaft

Kaiserslautern – Ein ziemlich dreister Diebstahl ist der Polizei am

Montagvormittag aus der Eugen-Hertel-Straße gemeldet worden. Nach dem Täter wird

gesucht. Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 40 Jahre alt,

ungefähr 1,85 Meter groß, sehr schmal, wenig Haare, grauer Kapuzenpullover,

kurze Hose, ungepflegt.

Der Unbekannte war im nordöstlichen Stadtgebiet unterwegs und kam gegen 9.15 Uhr

durch die Eugen-Hertel-Straße, als hier eine Seniorin gerade ihre Mülltonnen an

die Straße stellen wollte. Der Mann bot der Dame seine Hilfe an, was die Frau

auch annahm. Als sie aber gerade die zweite Mülltonne holen wollte, rannte der

Unbekannte durch die geöffnete Eingangstür ins Haus der Seniorin, schnappte sich

ihr Handy und den Geldbeutel – dann flüchtete er in unbekannte Richtung.

Zeugen, die den Täter vor oder nach der Tat gesehen haben, können sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung

setzen. |cri

Drei Verletzte und hoher Schaden

Kaiserslautern – Etwas anders als zunächst gemeldet hat sich ein Unfall am

Montagnachmittag in der Europaallee entpuppt. Kurz nach 14 Uhr war die Meldung

zu einem „Unfall mit Sachschaden“ eingegangen. Als die ausgerückte Streife vor

Ort ankam, wurde allerdings einer der beteiligten Fahrer bereits vom

Rettungsdienst versorgt, und die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene

Betriebsstoffe. Zu sehen waren zwei massiv beschädigte Fahrzeuge.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mazda 3 und der Audi A4 frontal aufeinander

gestoßen waren. Nach Angaben des Mazda-Fahrers war ihm der Audi auf seinem

Fahrstreifen entgegen gekommen und sie waren ungebremst zusammengeprallt.

Der 34-jährige Audi-Fahrer sagte selbst aus, dass er sich während der Fahrt kurz

zu seinen Kindern auf dem Rücksitz umgedreht habe. Als er wieder nach vorne

schaute, habe er gesehen, dass sein Vordermann bremste. Er habe deshalb nach

links ausweichen wollen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch sei er

dann auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Mazda

kollidiert.

Bei dem Aufprall wurden sowohl der 48-jährige Mazda-Fahrer als auch der

Audi-Fahrer und seine 29 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Den beiden

Kindern auf dem Rücksitz passierte nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der

48-Jährige wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden Unfallfahrzeuge wurden im Frontbereich stark beschädigt, am Audi

brach die Vorderachse; beide mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf

insgesamt 43.000 Euro geschätzt. |cri