Marburg – Festnahmen nach Fahrraddiebstahl

“Wegen des perfekten Verhaltens eines Zeugen nahm die Polizei zwei Tatverdächtige vorübergehend fest, und dem Besitzer blieb der fahrbare Untersatz erhalten.” In der Nacht zum Dienstag, 24. August, um kurz vor 01 Uhr, beobachtete der Zeuge den offensichtlichen Diebstahl eines silbernen Damenrades durch zwei Männer.

“Jetzt reagierte der Zeuge so, wie es sich die Polizei immer wünscht. Er beobachtete, brachte sich nicht selbst in Gefahr und rief sofort die Polizei an.” Das führte letztlich zur Festnahme der beiden Männer in der Frankfurter Straße.

Die Polizei brachte das Rad zum Abstellort in die Gisselberger Straße zurück und entließ die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen. Sie müssen sich demnächst wegen des Fahrraddiebstahls verantworten.

Kirchhain – Einbrecher öffnen und stehlen Pakete

Zwischen 16.30 Uhr am Samstag und 06.45 Uhr am Montag, 23. August, drangen Einbrecher in der Straße An der Ohmtalbahn in die Räume eines Verteilerzentrums der Post ein. Sie ließen diverse Pakete geöffnet zurück und stahlen andere. Derzeit steht nicht fest wie viele Pakete fehlen und was der oder die Täter aus den geöffneten Paketen mitnahmen.

Wer hat in der angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – Schuppen aufgebrochen

Die Polizei bittet nach einem Einbruch in einen Schuppen auf dem Freizeitgelände Sackpfeife um sachdienliche Hinweise. Der Einbruch war zwischen 13 Uhr am Freitag und 09 Uhr am Montag, 23. August, also am zurückliegenden Wochenende. Beim Aufbruch der Tür zum Schuppen entstand ein Schaden. Nach ersten Prüfungen verließen der oder die Täter den Tatort ohne Beute. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Dachverschläge aufgebrochen – Krippefiguren gestohlen

Am Samstag, 21. August, hielt sich ein Einbrecher zwischen 17.55 und 18.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße auf und brach mehrere der Holzverschläge auf dem Dachboden auf. Aus einem der Verschläge fehlen mehrere weihnachtliche Krippe-Figuren.

Wer hat fremde Personen im Haus bemerkt? Wem ist das Verhalten einer Person aufgefallen? Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg,

Tel. 06421 406 0.

Buchenau – Autofahrer mit 2,76 Promille

Am Samstag, 21. August, gegen 17.45 Uhr, verursachte ein Autofahrer beim Verlassen des Parkplatzes der evangelischen Kirche einen leichten Unfall. Sein Auto rollte gegen einen in der Alte Landstraße geparkten Pkw. Der Verursacher stieg aus seinem Auto, versuchte, den Pkw zurück auf den Parkplatz zu schieben und weckte so die Aufmerksamkeit von Helfern.

Bei der Hilfe bemerkten sie den torkelnden Gang und die Alkoholfahne des Mannes und sprachen ihn an, woraufhin der Mann sich in sein Auto setzte und wegfuhr. Die Polizei fahndet nach ihm, stellte ihn und veranlasste Blutproben nachdem der Alkotest 2,76 Promille anzeigte. Die Ermittlungen zu seinem Führerschein, den er verloren haben will, dauern an. Durch den Unfall entstand ein Schaden von insgesamt ca. 500 Euro.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Unfallflucht auf dem Parkdeck

Auf dem obersten Parkdeck am Erlenring kollidierte ein Fahrzeug mit einem abgestellten roten Suzuki S-Cross mit BID-Kennzeichen und entfernte sich dann vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem SUV entstand hinten an Radkasten und Stoßstange ein Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Wer hat zur Unfallzeit am Freitag, 20. August, zwischen 10.15 und 12 Uhr auf dem Parkdeck ein Fahrmanöver beobachtet, dass zu einem Schaden an dem Suzuki geführt haben könnte? Wo steht ein frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug mit roter Fremdfarbe an der Schadensstelle?

Wehrda – 2500 Euro Schaden an weißem Twingo

Der auf der linken Seite beschädigte Renault Twingo parkte zur Unfallzeit am Freitag, 20. August, zwischen 17 und 19 Uhr, in einer Parkbucht vor dem Anwesen Wehrdaer Straße 15. Als die Fahrerin zurückkehrte war de Pkw hinten links erheblich beschädigt. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer ergaben sich nicht. Wer hat den Unfall gesehen oder gehört und nach dem typischen Geräusch ein Fahrzeug davonfahren sehen?

Sachdienliche Hinweise zu diesen beiden Unfällen bitte an die Verkehrsunfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Unfallflucht

Wer hat den blauen VW Eos beschädigt? Entlang der gesamten Fahrerseite verlaufen in einer Höhe von zwischen 35 und 50 Zentimetern bis auf die Grundierung gehende Kratzer. Die Polizei vermutet eine Kollision als Ursache und ermittelt wegen Unfallflucht.

Der Eos parkte zur fraglichen Zeit zwischen 07.15 Uhr am Donnerstag und 14 Uhr am folgenden Freitag, 20. August auf dem Privatparkplatz eines Anwesens in der Weilburger Straße. Der Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro.

Stadtallendorf – Kindergartenzaun beschädigt

Der Schaden an dem Zaun des Kindergartens im Elzerain entstand sehr wahrscheinlich durch einen Verkehrsunfall, wobei weder der Unfallhergang, noch eine Unfallursache bekannt sind. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich ebenfalls nicht.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht beziffert. Der Unfall war bereits zwischen

Freitag 06. und Sonntag, 08. August.

Sachdienliche Angaben zu den geschilderten Verkehrsunfallfluchten bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Gladenbach – SUV mit Reserverad am Heck fährt Poller um

Nach einer Zeugenaussage steuerte wohl ein älterer Mann den schwarzen SUV mit dem am Heck außen sichtbaren Reserverad. Der Mann saß zur Unfallzeit am Donnerstag, 19. August gegen 11.20 Uhr nicht allein im Auto. Das Auto stand zunächst auf dem Parkplatz am Marktplatz in Gladenbach.

Nachdem der Mann rückwärts aus der Lücke rechts neben den dort stehenden Imbiss rangiert hatte, wollte er vorwärts der Einbahnstraße folgend zur Burgstraße fahren. Dabei stieß die Front des SUV gegen en links vom Auto stehenden Poller und drückte diesen aus dem Fundament.

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern fuhr Unfallverursacher weg. Auch eine nachträgliche Meldung bei der Stadt gab es bislang nicht. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 in Verbindung zu setzen.

