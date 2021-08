Friedberg: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Polizei sucht Fahrradbesitzer (siehe Foto)

(ots) – Nach dem Fund eines herrenlosen Mountainbikes sucht die Friedberger Polizei nun nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer des in Bad Nauheim sichergestellten, grauen Cube Attention.

Diese/r wird gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Möglicherweise war das Zweirad einige Zeit zuvor an noch unbekannter Stelle entwendet worden.

Überfall am Südbahnhof – Polizei bittet um Hinweise!

Friedberg-Südbahnhof (ots) – In der Nacht zu Dienstag 24.8.21 ist am Südbahnhof ein 19-Jähriger überfallen und ausgeraubt worden. Gegen 3.10 Uhr war der Geschädigte zu Fuß in der Frankfurter Straße unterwegs. Dort war er aus einer 4-köpfigen Gruppe heraus angesprochen- und aufgefordert worden, sein Bargeld herauszugeben. Als der 19-Jährige der Aufforderung nicht Folge leistete, habe ihn einer der 4 gestoßen und geschlagen.

Der Geschädigte ging zu Boden, woraufhin man ihm in eine Jackentasche griff und die darin befindlichen Bluetooth-Kopfhörer wegnahm. Offenbar weil der Geschädigte laut um Hilfe rief, ließ das kriminelle Quartett schließlich von ihm ab. Die Gruppe rannte in Richtung Wöllstadt davon.

Täterbeschreibung:

Der Rädelsführer trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose sowie weiße Nike Sportschuhe. Am Handgelenk hatte er ein neongelbes Band. Er soll größer als 175 cm gewesen sein und deutsch ohne Akzent gesprochen haben.

Während der Tat sollen mehrere Autos vorbeigefahren sein, deren Insassen als mögliche Zeugen in Betracht kommen. Die Ermittler bitten insbesondere diese Personen dringend, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für weitere Personen, die anderweitig sachdienliche Angaben machen können.

Bad Nauheim: Diebesgut sichergestellt – Polizei sucht Eigentümer

(ots) – Bereits am frühen Montagmorgen letzter Woche (16.8.21) kontrollierte eine Polizeistreife wenige Minuten nach 4 Uhr in der Alfred-Martin-Straße einen sich verdächtig verhaltenden Mann. Zuvor war dieser im Söderweg von Passanten dabei beobachtet worden, wie er in mehrere geparkte Fahrzeuge hineinschaute und sich in einen nicht verschlossenen PKW setzte.

Im Rucksack, den der 35-Jährige bei sich hatte, fanden die Beamten mehrere neuwertige Gegenstände, darunter eine Damenhandtasche, ein EC-Kartenlesegerät, ein Puzzle sowie Ersatzleuchtmittel. Da der Mann wenig glaubhafte Angaben zur Herkunft der Sachen machte, stellten die Ordnungshüter diese erst einmal sicher.

Nun suchen die Ermittler die rechtmäßigen Eigentümer. Diese werden gebeten, sich unter 06032/91810 (Polizeiposten Bad Nauheim) oder unter 06031/6010 (Polizeistation Friedberg) zu melden.

Rosbach: Polizei vermutet Brandstiftung – PKW brennt

(ots) In der Nacht zu Sonntag (22.8.21) brannte wenige Minuten nach Mitternacht in der Raiffeisenstraße in Ober-Rosbach ein blauer VW. Die Friedberger Kripo geht von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Rettungseinsatz am frühen Dienstagmorgen

(ots) – Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam es am frühen Dienstagmorgen (24.8.21) in einem Mehrfamilienhaus in Bad Nauheim zu einem Einsatz von Rettungskräften und Polizei. Unter anderem war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt worden.

Büdingen: In geparkten Ford gekracht

Mit annähernd 2 Promille krachte in der Nacht zu Sonntag (22.08.) eine 40-jährige Citroen-Fahrerin in der Herrnhuter Straße in Lorbach gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Ford. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford gegen ein Holztor geschleudert; der Citroen landete auf dem Dach.

Rettungskräfte brachten die 40-jährige Frau in ein Krankenhaus. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro.

Büdingen: Motorroller gestohlen

Unbekannte haben zwischen Sonntagnachmittag (22.8., 17 Uhr) und Montagnachmittag (23.8., 14.30 Uhr) einen in der Bahnhofstraße abgestellten Motorroller gestohlen. Das graue Leichtkraftrad von Yamaha, an welchem ein Büdinger Kennzeichen angebracht war, stand mit einer Plane abgedeckt am Fahrbahnrand.

Der Wert des Diebesgutes befindet sich im mittleren, vierstelligen Bereich.

Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

