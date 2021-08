Wetzlar: Parolen vor Parteigeschäftsstelle gesprüht

In der vergangenen Nacht brachten Unbekannte mit Sprühfarbe Parolen auf den Gehweg vor der CDU-Geschäftsstelle in der Ernst-Leitz-Straße auf. Mittels einer Schablone hinterließen sie viermal mit grüner Leuchtfarbe den Schriftzug “FGHT NZS” sowie einmal die Parole “Fight Rasism”.

Auch in diesem Fall sucht der Staatsschutz nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Hüttenberg-Hörnsheim: Gelbes Hakenkreuz geschmiert –

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, sprühte ein Unbekannter ein Hakenkreuz auf einen Wirtschaftsweg bei Hörnsheim. Am 18.08.2021 entdeckten Zeugen das in gelber Farbe gesprühte Nazi-Symbol auf einem Wirtschaftsweg zwischen Inselhof und Lindenhof, im Bereich der Kreisstraße 981 zwischen Hörnsheim und dem Kreisverkehr am Industriegebiet Hüttenberg. Die Gemeinde veranlasste die Reinigung der Fahrbahn.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei in Wetzlar bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat die Täter beobachtet? Wer kann Angaben zu den unbekannten Sprayern machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Mittenaar-Offenbach: Einbrecher lösen Alarm aus –

Auf Beute aus dem Aldi-Markt an der Bundesstraße 255 hatten es Unbekannte in der zurückliegenden Nacht abgesehen. Gegen 01.15 Uhr heute Morgen (24.08.2021) lösten sie beim Eindringen in den Markt die Alarmanlage aus und machten sich sogleich aus dem Staub. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf ca. 500 Euro.

Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeugen, die in diesem Zusammenhang am Aldi auffielen, nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-Münchholzhausen: Jugendlicher Radfahrer stürzt –

Bei einem Überschlag über den Lenker zog sich ein 12-jähriger Radfahrer Verletzungen am Handgelenk zu. Der in Wetzlar lebende Jugendliche war gestern Abend (23.08.2021) mit seinem Bike auf der Sonnenstraße unterwegs.

Momentan geht die Polizei davon aus, dass der Junge mit zu viel Kraft die Vorderbremse betätigte und sich in der Folge überschlug. Ein Rettungswagen brachte den Schüler zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus.

