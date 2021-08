Gießen: Ladendieb erwischt

(ots) – Im Seltersweg wurde am Montag 23.08.2021 gegen 18.10 Uhr, ein 16-jähriger Asylbewerber beim Diebstahl erwischt. Der Verdächtige hatte Bekleidung im Wert von etwa 250 Euro eingesteckt und wollte dann flüchten.

Ein Zeuge hatte dies mitbekommen und den 16-jährigen Algerier, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641-7006 3755.

Fernwald: Hochwertiger PKW gestohlen

(ots) – Im Narzissenweg in Fernwald wurde in der Nacht zum Dienstag ein hochwertiger PKW entwendet. Das Fahrzeug, ein E350d von Daimler-Benz, stand auf einem frei zugänglichen Hof. Das Auto mit den Kennzeichen GI-NM1997 hat einen Wert von etwa 25.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Fernwald: Fest eingebautes Navi gestohlen

Im Gutenbergring in Steinbach hat ein Unbekannter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen Kleinlaster aufgebrochen und dann gezielt ein fest installiertes Navi ausgebaut. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Diebstahl in der Gartenlaube

Auf Werkzeuge und auch Obst hatten es Diebe Ende letzter Woche in einer Gartenlaube in der Hüttenberger Straße in Großen-Linden abgesehen. Die Unbekannten hatten ein Tor aufgebrochen und dann einen Schuppen durchsucht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

A485 bei Gießen: Außenspiegel abgerissen – Polizei sucht Unfallflüchtigen

Auf der A485 zwischen den Anschlussstellen Ursulum und Licher Straße kam es am Montagmittag zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein roter Fiat Ducato nicht unerheblich beschädigt wurde. Gegen 12.30 Uhr stand der Fiat auf dem Seitenstreifen, als ein auf der rechten Fahrspur vorbeifahrender, weißer 3,5-Tonner den linken Außenspiegel abriss.

Der Unfallverursacher fuhr scheinbar unbeeindruckt weiter. Die mittelhessische Autobahnpolizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinwiese auf den weißen LKW, Tel. 06033/70430.

Gießen: Auffahrunfall an Ampelkreuzung

Gegen 10 Uhr kam es am Dienstagmorgen zu einem Auffahrunfall in der Gießener Westanlage. Der aus Krefeld stammende, 50-jährige Fahrer eines schwarzen Citroen stand an der rot zeigenden Ampel in Höhe der Straße “Reichensand”. Dahinter hielt ein grauer Peugeot, an dessen Steuer eine 62-jährige Frau aus Staufenberg saß, als eine 51 Jahre alte Gießenerin am Steuer eines schwarzes Opels auffuhr.

Die 51-Jährige wurde leicht verletzt. Die Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 12.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord, Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Handbremse nicht angezogen

Offenbar aufgrund einer nicht angezogenen Handbremse kam es zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Rahmen eine am Fahrbahnrand geparkte Mercedes C-Klasse beschädigt wurde. Ein hinter dem Benz geparkter Renault Clio geriet ins Rollen und stieß gegen dessen Fahrzeugheck.

Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Unklar ist bislang, wer den Clio dort abstellte. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd, Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: SUV beschädigt und abgehauen

Bereits am Mittwoch vergangener Woche ereignete sich in der Schützenstraße in Großen-Buseck eine Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein am Fahrbahnrand abgestellter, weißer Hyundai an Stoßstange und Kotflügel beschädigt wurde.

Zwischen 12.30 Uhr und 22.30 Uhr hatte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer den SUV offenbar gestreift war dann weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord, Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Dammstraße

Zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Montag, 19.30 Uhr verursachte ein anderer Verkehrsteilnehmer in der Gießener Dammstraße Beschädigungen an einem in Höhe der 30er-Hausnummern parkenden, grauen Mercedes.

Ohne sich um den, wohl beim Ein- oder Ausparken, entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter Tel. 0641/7006-3755.

