Mehrere Müllcontainerbrände in der Nordstadt

Kassel-Nord (ots) – Mehrere Müllcontainer brannten in der Nacht zu Dienstag 24.08.2021 an drei verschiedenen Stellen in der Kasseler Nordstadt. Die Beamten des zuständigen Polizeireviers Nord gehen davon aus, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden und alle auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Brandentstehungen oder auf die Verursacher geben können.

Der erste Brand wurde den Polizisten gegen 1:45 Uhr aus dem Tannenheckerweg in Höhe der Hausnummer 9 gemeldet. Dort war ein großer Müllcontainer in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt. Durch die Hitzentwicklung wurden zudem fünf danebenstehende Tonnen beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Nur wenige Minuten später mussten Feuerwehr und Polizei dann zu den beiden Bränden in der Grebensteiner Straße ausrücken. Dort waren vor den Hausnummern 1 und 9 zwei große Müllcontainer in Brand geraten, die dadurch völlig zerstört wurden. In diesen Fällen wird der Gesamtschaden auf weitere 1.000 Euro geschätzt.

Ein Anwohner hatte drei verdächtige junge Männer oder Jugendliche auf das Gelände des Friedhofs laufen sehen, die mit den Bränden in Verbindung stehen könnten. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme verdächtiger Personen im Nahbereich.

Die ermittelnden Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei bitten Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung der Brände oder die mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Nächtlicher Einbruch in Kulturhaus

Kassel-Mitte (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in ein Kulturhaus in der Kasseler “Unteren Karlsstraße” eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Mitternacht und Dienstagmorgen 07 Uhr. Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten sich die Täter über die Vorstellungsfläche des Open Air Kinos an der Karl-Bernhardi-Straße an das Kulturhaus angenähert und mit mitgebrachtem Werkzeug eine Glastür aufgebrochen. Im Gebäude durchwühlten sie insbesondere den Thekenbereich im Schankraum und erbeuteten das Trinkgeld der Mitarbeiter.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

